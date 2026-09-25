जिस कचहरी में सुलझते हैं विवाद, वहीं पति-पत्नी के बीच हुआ जमकर बवाल; VIDEO भी वायरल

रामपुर में कचहरी परिसर में पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है.

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पुलिस के मुताबिक, कचहरी परिसर में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी गई है. जांच के दौरान वायरल वीडियो के अलावा घटनाक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटना के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे.

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कचहरी परिसर में मारपीट का वीडियो बना चर्चा का विषय

कचहरी परिसर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई. वीडियो में विवाद और मारपीट का घटनाक्रम दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संदर्भ में पुलिस की जांच अभी जारी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद का है. पुलिस ने वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

एएसपी ने दी मामले की जानकारी

इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद था. कचहरी परिसर में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उसी संबंध में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में विवेचना शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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