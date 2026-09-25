scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिस कचहरी में सुलझते हैं विवाद, वहीं पति-पत्नी के बीच हुआ जमकर बवाल; VIDEO भी वायरल

रामपुर कचहरी परिसर में पति-पत्नी के विवाद के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एएसपी अनुराग सिंह के मुताबिक प्रारंभिक जांच में मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा है.

Advertisement
X
रामपुर कचहरी परिसर में पति-पत्नी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल है (Photo: ITG)
रामपुर कचहरी परिसर में पति-पत्नी के बीच मारपीट का वीडियो वायरल है (Photo: ITG)

रामपुर में कचहरी परिसर में पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक, कचहरी परिसर में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति बन गई. वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया. बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की विस्तृत विवेचना शुरू कर दी गई है. जांच के दौरान वायरल वीडियो के अलावा घटनाक्रम से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी शामिल किया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटना के दौरान कौन-कौन लोग मौजूद थे.

Advertisement

कचहरी परिसर में मारपीट का वीडियो बना चर्चा का विषय

सम्बंधित ख़बरें

Rampur identical twins Aadhaar issue
'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' केस! जुड़वां बहनों का रेटिना और फिंगरप्रिंट सेम
ED
जौहर यूनिवर्सिटी में ED की बड़ी कार्रवाई,10 ठिकानों पर करीब 13 घंटे तक छापेमारी
ED Raid Johar University
जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी की रामपुर, दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी
azam khan ed raids
आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ED का बड़ा एक्शन
Azam Khan Ed Raid
आजम खान पर ED की रेड, दिल्ली से लेकर रामपुर तक 10 जगह छापेमारी

कचहरी परिसर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई. वीडियो में विवाद और मारपीट का घटनाक्रम दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो के संदर्भ में पुलिस की जांच अभी जारी है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक जानकारी में मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद का है. पुलिस ने वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

एएसपी ने दी मामले की जानकारी

इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने बताया कि यह पति-पत्नी के बीच का विवाद था. कचहरी परिसर में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद उसी संबंध में थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में विवेचना शुरू कर दी गई है. फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Rajasthan Mayor Election 2026: जयपुर में सुनील कोठारी vs सुनीता मावर, जोधपुर-कोटा में भी मेयर पद के लिए कांटे की टक्कर, थोड़ी देर में वोटिंग |
    जिस कचहरी में सुलझते हैं विवाद, वहीं पति-पत्नी के बीच हुआ जमकर बवाल; VIDEO भी वायरल |
    Asian Games: एक ने कुश्ती छोड़ी, थामी पिस्टल... दूसरे ने चोट के बाद बदला खेल, कौन हैं शूट‍िंग में गोल्ड जिताने वाले सुरुचि सिंह- कमलजीत? |
    3,068 दुकानों की जांच, 248 लाइसेंस सस्पेंड...त्योहारों से पहले महाराष्ट्र FDA का मिलावट पर बड़ा एक्शन |
    रेलवे ने चलाईं 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी मंजूर... UP-MP, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा फायदा |
    The Great Indian Kapil Show 5 Trailer Review: तमन्ना संग कपिल ने किया फ्लर्ट, अजय ने खोला दृश्यम का राज, क्यों नहीं हुई काजोल की कास्टिंग? |
    आतंकी हाफिज सईद को कब सजा दोगे? पत्रकार के सवाल पर दुम दबाकर भागे पाकिस्तान PM शहबाज |
    म्यांमार सीमा पार से आए बंदूकधारियों का खौफनाक तांडव! मणिपुर के कामजोंग में 4 लोगों की गोलियां मारकर हत्या, 24 घंटे का इमरजेंसी बंद |
    करोड़पति पिता की अय्याशी, बेटे पर 40 लाख कर्ज और जेब खर्च के लिए तरसती बहू! कानपुर हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी |
    CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, आज देशव्यापी प्रदर्शन
    Advertisement