Rajasthan Mayor Election 2026: जयपुर मेयर चुनाव में मतदान शुरू, बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों ने डाला वोट

Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के तहत आज जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में मेयर पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. इसके साथ ही कोटा जिले की नवगठित सुकेत नगर पालिका में पहली बार अध्यक्ष चुना जाएगा. इन सभी जगहों पर मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा.
वोटिंग खत्म होने के बाद तुरंत मतगणना शुरू होगी और आज ही परिणाम घोषित किए जाएंगे. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों के लिए आज की तारीख तय की है. जयपुर नगर निगम में भाजपा ने सुनील कोठारी को और कांग्रेस ने सुनीता मावर को उम्मीदवार बनाया है. सुनील कोठारी वार्ड 112 से पार्षद हैं, जबकि सुनीता मावर वार्ड 118 से पार्षद हैं.
वहीं जोधपुर में भाजपा के प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच मुकाबला है. वहीं कोटा में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन आमने-सामने हैं. इस Rajasthan Mayor Election 2026 में मतदान के साथ ही सभी की नजरें Rajasthan Mayor Election Results पर रहेंगी. लाइव अपडेट्स और नतीजों से जुड़ी हर जानकारी यहां मिलेगी.
जोधपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी के प्रसन्नचंद मेहता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच मुकाबला है. बीजेपी के पास 45 पार्षद थे. 6 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन के बाद यह संख्या 51 हो गई है. यह बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है. वहीं कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं और पार्टी भी निर्दलीयों के समर्थन का दावा कर रही है. वोटिंग को देखते हुए दोनों दलों के पार्षदों को कड़ी सुरक्षा के बीच बसों से नगर निगम लाया गया. मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है. सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है.
कोटा नगर निगम को आज नया महापौर मिलने जा रहा है. महापौर पद के लिए बीजेपी की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन आमने-सामने हैं. नगर निगम में बीजेपी के पास 100 में से 57 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत है. इसके अलावा दो निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं. महापौर चुनाव के लिए आज मतदान होगा. मतदान पूरा होने के बाद शाम तक चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.
कोटा ग्रामीण की 25 वार्डों वाली सुकेत नगर पालिका में पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है. अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के 11, बीजेपी के 10 और 4 निर्दलीय पार्षद हैं.
कांग्रेस को बहुमत के लिए 2 और वोटों की जरूरत है, जबकि बीजेपी बहुमत से 3 वोट दूर है. ऐसे में 4 निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है.
जयपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए लालकोठी मुख्यालय में मतदान शुरू हो गया है. सबसे पहले बीजेपी प्रत्याशी सुनील कोठारी ने अपना वोट डाला. इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता मावर ने मतदान किया. मेयर चुनाव में चुने गए 150 पार्षद मतदान करेंगे. मतदान दोपहर 2 बजे तक चलेगा. इसके करीब एक घंटे बाद यानी दोपहर 3 बजे तक चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है.
इनपुट: विशाल शर्मा
राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम समेत संबंधित नगर निकायों में आज मेयर और अध्यक्ष पद के लिए मतदान होगा. मतदान सुबह 10 बजे शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा. इसके बाद दोपहर 2:15 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. दोपहर 3 बजे तक परिणाम घोषित किए जाने और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है.
जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों में भाजपा के पास 78 पार्षद हैं. वहीं कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद हैं. मेयर चुनाव में बहुमत के लिए 76 वोट जरूरी हैं. 14 सितंबर को 146 वार्डों के नतीजे आए थे. इसके तीन दिन बाद बाकी 4 वार्डों के नतीजे घोषित हुए. इसके साथ ही भाजपा ने 78 पार्षदों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया.
ज्यादातर निर्दलीय पार्षदों के भी भाजपा खेमे के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है. ऐसे में भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता गुप्ता मावर की नजरें भाजपा में संभावित क्रॉस-वोटिंग पर हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है.