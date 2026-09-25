Rajasthan Mayor Election 2026: जयपुर मेयर चुनाव में मतदान शुरू, बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशियों ने डाला वोट

Rajasthan Mayor Election 2026 Live: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के तहत आज जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में मेयर पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. इसके साथ ही कोटा जिले की नवगठित सुकेत नगर पालिका में पहली बार अध्यक्ष चुना जाएगा. इन सभी जगहों पर मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा.

वोटिंग खत्म होने के बाद तुरंत मतगणना शुरू होगी और आज ही परिणाम घोषित किए जाएंगे. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों के लिए आज की तारीख तय की है. जयपुर नगर निगम में भाजपा ने सुनील कोठारी को और कांग्रेस ने सुनीता मावर को उम्मीदवार बनाया है. सुनील कोठारी वार्ड 112 से पार्षद हैं, जबकि सुनीता मावर वार्ड 118 से पार्षद हैं.

वहीं जोधपुर में भाजपा के प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सिंह सोलंकी के बीच मुकाबला है. वहीं कोटा में भाजपा की अनुसुइया गोस्वामी और कांग्रेस की सुनीता सुमन आमने-सामने हैं. इस Rajasthan Mayor Election 2026 में मतदान के साथ ही सभी की नजरें Rajasthan Mayor Election Results पर रहेंगी. लाइव अपडेट्स और नतीजों से जुड़ी हर जानकारी यहां मिलेगी.