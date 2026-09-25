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रेलवे ने चलाईं 3 नई ट्रेनें, 9 नए स्टॉपेज भी मंजूर... UP-MP, गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा फायदा

रेल यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाने वाली कई मांगों पर रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के यात्रियों को अब ट्रेन से सफर के ज्यादा विकल्प मिलेंगे. रेलवे बोर्ड ने 3 नई ट्रेन सेवाओं और 9 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को मंजूरी दी है.

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रेलवे बोर्ड ने 3 नई ट्रेन सेवाओं और 9 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को मंजूरी दी है. (File Photo)
रेलवे बोर्ड ने 3 नई ट्रेन सेवाओं और 9 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को मंजूरी दी है. (File Photo)

रेल यात्रियों के लिए किसी ट्रेन का उनके शहर के पास रुकना या रोजाना चलना सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सफर का पूरा हिसाब बदल देता है. लंबे समय से किसी रूट पर ट्रेन की मांग हो या किसी अहम स्टेशन पर स्टॉपेज की जरूरत, ऐसी सुविधाओं का इंतजार यात्रियों को काफी समय तक करना पड़ता है. अब रेलवे के एक फैसले से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई रूट्स के यात्रियों को राहत मिलने वाली है.

कुछ पुरानी मांगें पूरी हुई हैं, जबकि कई यात्रियों के लिए यात्रा के नए विकल्प भी खुलेंगे. रेलवे बोर्ड ने 3 नई ट्रेन सेवाओं और 9 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा कुछ सेवाओं के संचालन से जुड़े बदलावों को भी हरी झंडी मिली है. हालांकि, इन फैसलों के लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है. संबंधित रेलवे जोन की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही नई ट्रेन सेवा और नए स्टॉपेज शुरू होंगे.

अलीगढ़ और आसपास के यात्रियों को ऐसी ही एक अतिरिक्त सुविधा मिलने वाली है. रेलवे ने 24 सितंबर को कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई दैनिक रात्रिकालीन ट्रेन की घोषणा की है. ट्रेन नंबर 14153/14154 कानपुर और दिल्ली के बीच चलेगी और अलीगढ़ समेत कुल 8 स्टेशनों पर रुकेगी. रेलवे के मुताबिक, इसका मकसद कानपुर और दिल्ली क्षेत्र के बीच यात्री संपर्क बढ़ाना और रात में सफर करने वालों को एक अतिरिक्त ट्रेन उपलब्ध कराना है.

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कानपुर से रात में चलें, सुबह दिल्ली

14153 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन रात 8:40 बजे कानपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. यानी यात्री रातभर ट्रेन में सफर करके सुबह दिल्ली क्षेत्र पहुंच सकेंगे. वापसी में 14154 आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल रात 11:25 बजे आनंद विहार से चलेगी और सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में ट्रेन करीब 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी.

कानपुर से आनंद विहार के बीच ट्रेन को कुल 8 स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है. इनमें फफूंद, इटावा, टुंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद शामिल हैं. अलीगढ़ के यात्रियों के लिए इसका मतलब है कि रात में कानपुर, इटावा, टुंडला और दिल्ली-एनसीआर की ओर जाने के लिए एक और ट्रेन का विकल्प मिलेगा. इसी तरह रास्ते में पड़ने वाले दूसरे शहरों के यात्री भी इस रात्रिकालीन सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे.

पुणे-बीड़ एक्सप्रेस अब रोज चलेगी

रेलवे बोर्ड ने महाराष्ट्र में 11433/11434 पुणे-बीड़ एक्सप्रेस को रोजाना चलाने की मंजूरी दी है. अभी तक इस रूट पर रोजाना सेवा की जरूरत महसूस की जा रही थी. मंजूरी के बाद पुणे से बीड़ और बीड़ से पुणे के बीच यात्रियों को नियमित ट्रेन का विकल्प मिलेगा. 11433 पुणे-बीड़ एक्सप्रेस पुणे से रात 10:45 बजे रवाना होगी और सुबह 6 बजे बीड़ पहुंचेगी. वापसी में 11434 बीड़-पुणे एक्सप्रेस रात 9:30 बजे बीड़ से चलेगी और सुबह 5:20 बजे पुणे पहुंचेगी. इस ट्रेन के रास्ते में उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, श्रीगोंदा रोड, अहिल्यानगर, नरायणडोह, न्यू आष्टी और अमलनेर भंड्याचे स्टेशन पर ठहराव होगा.

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प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU रोज चलेगी

रेलवे बोर्ड ने गुजरात में प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU को भी दैनिक सेवा के तौर पर मंजूरी दी है. 9 सितंबर के रेलवे बोर्ड सर्कुलर के मुताबिक, 69105 प्रतापनगर-टांडा रोड MEMU सुबह 5 बजे प्रतापनगर से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:35 बजे टांडा रोड पहुंचेगी. वहीं, 69106 टांडा रोड-प्रतापनगर MEMU शाम 5:05 बजे टांडा रोड से रवाना होगी और रात 9:25 बजे प्रतापनगर पहुंचेगी. इस ट्रेन के रास्ते में डभोई, छुच्छापुरा, बोडेली, पावी, छोटा उदयपुर, पदालिया रोड, मोटीसाधली, अंबारी रिछावी (मध्य प्रदेश), अलीराजपुर (मध्य प्रदेश), खंडाला, जोबाट और डेकाकुंड स्टेशन शामिल होंगे.

9 ट्रेनों के नए स्टॉपेज को भी मिली मंजूरी

रेलवे बोर्ड ने अलग-अलग रूट पर चलने वाली 9 ट्रेनों के लिए नए स्टॉपेज को भी मंजूरी दी है. इससे उन यात्रियों को सीधा फायदा होगा, जिन्हें अब तक इन स्टेशनों तक पहुंचने के लिए दूसरे साधनों या नजदीकी बड़े स्टेशन का सहारा लेना पड़ता था.

मंजूर किए गए नए स्टॉपेज इस तरह हैं

13257/13258 दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस को मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ में स्टॉपेज मिलेगा.

14661/14662 बाड़मेर-जम्मू तवी एक्सप्रेस अब सांभर लेक पर रुकेगी.

15013/15014 जैसलमेर-काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस का मालाखेड़ा में ठहराव होगा.

22901/22902 बांद्रा (T)-उदयपुर एक्सप्रेस को कपासन में स्टॉपेज दिया गया है.

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17481/17482 बिलासपुर-तिरुपति एक्सप्रेस अब नोरला रोड पर भी रुकेगी.

12859/12860 मुंबई CSMT-हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस का घाटशिला में स्टॉपेज होगा.

12129/12130 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस भी घाटशिला में रुकेगी.

18189/18190 टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस को मनोहरपुर में स्टॉपेज मिला है.

14701/14702 श्रीगंगानगर-बांद्रा (T) अमरपुरा अरावली एक्सप्रेस का गोगामेड़ी में ठहराव होगा.

कब से लागू होंगे ये बदलाव?

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. रेलवे बोर्ड ने फिलहाल इन सेवाओं और स्टॉपेज को सिर्फ मंजूरी दी है. इसका मतलब यह नहीं है कि नई ट्रेन या नया स्टॉपेज तुरंत शुरू हो गया है. नई ट्रेन सेवा कब से रोज चलेगी, नए स्टॉपेज किस तारीख से मिलेंगे और बाकी बदलाव कब लागू होंगे, इसकी जानकारी संबंधित रेलवे जोन के नोटिफिकेशन में दी जाएगी. इसलिए अगर आप इन रूटों पर सफर करने वाले हैं, तो टिकट बुक करने या यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की ओर से जारी ताजा सूचना जरूर देख लें.

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