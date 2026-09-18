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बॉलीवुड में नए 'रावण' की एंट्री! फ्लॉप एक्टर का करियर चमकाएगी 'श्रीमद रामायण कथा'?

रजनीश दुग्गल को फैंस श्रीमद रामायण कथा में रावण के रोल में देखेंगे. रावण का किरदार निभाना उनके लिए करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

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Rajneesh Duggal Ravan role (Photo: Instagram @rajnieshduggall)
Rajneesh Duggal Ravan role (Photo: Instagram @rajnieshduggall)

नितेश तिवारी की रामायण के अलावा इंडस्ट्री में एक और रामायण पर बात हो रही है. अंजलि अरोड़ा और रजनीश दुग्गल स्टारर फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की' आ रही है. इसमें अंजलि अरोड़ा मां सीता बनी हैं. वहीं रजनीश दुग्गल रावण का रोल प्ले करेंगे. सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे रजनीश एक सफल एक्टर नहीं बन पाए. ऐसे में क्या रावण का किरदार उनके करियर के लिए संजीवनी का काम करेगा?

स्ट्रगल ही करते रह गए रजनीश
मॉडलिंग से एक्टिंग में आए रजनीश ने फिल्मों में कई तरह के रोल निभाए. लेकिन कोई भी रोल उनके करियर को उस मुकाम तक नहीं ले जा सका, जिसका सपना हर एक्टर देखता है. 2008 में आई फिल्म 1920 से रजनीश को खास पहचान मिली थी. हॉरर फिल्म में उनकी एक्टिंग को पसंद किया गया. उस दौर में लगा कि बॉलीवुड को एक नया चेहरा मिल गया है. स्मार्ट गुड लुकिंग रजनीश पर लड़कियां फिदा रहती थीं. लेकिन उनका किलर लुक और स्वैग उन्हें स्टार नहीं बना पाया. बात जब फिल्मों के ऑफर होने की हुई तो वो पीछे रह गए. उन्हें अच्छे रोल नहीं मिले. कुल मिलाकर कहें तो वो मेकर्स के फेवरेट हीरो नहीं बन पाए.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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रजनीश ने फिर, डेंजरस इश्क, एक पहेली लीला, लाल इश्क, वजह तुम हो, उदयपुर फाइल्स जैसी कम बजट की फ्लॉप फिल्मों में काम किया. बॉलीवुड में काम करते हुए एक्टर ने टीवी का भी रुख किया. वो सीरियल रामलीला, आरंभ, संजोग, श्रीमद भागवत महापुराण में दिखे. लेकिन टीवी पर भी उनका राज नहीं चला. इन दिनों वो ओटीटी प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं. उन्होंने इंस्पेक्टर अविनाश, पोस्टकार्ड्स जैसे शो किए हैं. लेकिन उनका करियर लगातार ऊपर जाने के बजाय उतार-चढ़ाव में फंसता रहा. रजनीश को वो बड़ी हिट नहीं मिली जो उन्हें बॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स की कतार में खड़ा कर सके. उन्हें पहचान मिली, लेकिन स्टारडम वाली बात नहीं बन पाई.

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रावण का रोल पलटेगा बाजी?
अब रजनीश दुग्गल को फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा- श्री राम की' में रावण के किरदार में देखा जाएगा. उनके करियर के लिए ये रोल बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. हालांकि फिल्म की कहानी, उनकी एक्टिंग पर इसका सारा दारोमदार होगा. उसे देखते हुए रजनीश के करियर की दिशा तय होगी. क्योंकि रावण जैसा पावरफुल किरदार किसी भी एक्टर के लिए सिर्फ एक रोल नहीं होता. इसमें लुक, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस सबका ध्यान रखना पड़ता है.

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इंडस्ट्री में कई स्टार्स ने रावण का आइकॉनिक रोल प्ले किया है. वो इस किरदार में ऐसे रमे कि बरसों बाद भी उनकी छाप अमर है. इनमें अरविंद त्रिवेदी, निकिति धीर और अखिलेंद्र मिश्रा का नाम शामिल है. रजनीश के लिए ये रोल करियर की नई पारी जैसा हो सकता है. 

रजनीश भले ही अब तक बड़ी हिट के लिए तरसे हों, लेकिन ‘रामायण’ जैसी फिल्म उन्हें लाखों-करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने का मौका दे सकती है. अगर उनका प्ले किया हुआ रावण दर्शकों के जेहन में बैठ गया, तो मुमकिन है कि सालों से जिस बड़ी कामयाबी का एक्टर को इंतजार था, वो उन्हें मिल जाए.

देखते हैं ये फिल्म रजनीश के लिए क्या-क्या सरप्राइज लेकर आती है.
 

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