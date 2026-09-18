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Japanese Cloud Omelette Recipe: नॉर्मल ऑमलेट से हो गए हैं बोर? नाश्ते में बनाएं जापान का मशहूर 'क्लाउड ऑमलेट', जानें फूला-फूला बनाने का सीक्रेट

Japanese Cloud Omelette Recipe: नॉर्मल ऑमलेट से कुछ अलग ट्राई करना है तो बनाएं जापानी क्लाउड ऑमलेट. अंडे की सफेदी को खास तरीके से फेंटकर बनाया गया ये ऑमलेट बेहद फ्लफी और सॉफ्ट होता है. ये देखने में बिल्कुल किसी बादल जैसा लगता है. जानें आसान रेसिपी.

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जापान का ये मशहूर ऑमलेट देखने में बिल्कुल बादल जैसा लगता है. (Photo: ITG)
जापान का ये मशहूर ऑमलेट देखने में बिल्कुल बादल जैसा लगता है. (Photo: ITG)

Japanese Cloud Omelette Recipe: सुबह के नाश्ते में ऑमलेट तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा ऑमलेट ट्राई किया है जो प्लेट में रखते ही बिल्कुल बादल जैसा फूला हुआ नजर आए? अगर नहीं, तो जापान का ये फ्लफी ‘क्लाउड ऑमलेट’ आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. देखने में ये जितना फैंसी लगता है, बनाने में उतना ही आसान है. इसके लिए न किसी खास सामान की जरूरत है और न ही ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स की. बस अंडे को एक खास तरीके से फेंटना है और धीमी आंच पर पकाना है.

इस ऑमलेट की सबसे खास बात इसकी सॉफ्ट और फूला-फूला टेक्शचर है. अंडे की सफेदी को अच्छी तरह फेंटने से इसमें ढेर सारी हवा भर जाती है, जिससे पकने के बाद ऑमलेट काफी फूला हुआ और मुलायम बनता है. यानी रोज के नॉर्मल ऑमलेट से कुछ अलग खाना है या घर पर किसी को फैंसी ब्रेकफास्ट से सरप्राइज करना है, तो ये रेसिपी काम की है.

क्या है जापानी ‘क्लाउड ऑमलेट’?
जापानी स्टाइल का ये फ्लफी ऑमलेट अपने बेहद सॉफ्ट और फूले हुए टेक्सचर के लिए जाना जाता है. इसे बनाने का पूरा खेल अंडे की सफेदी को अच्छी तरह फेंटने में है. सफेदी जब इतनी फेंट जाए कि उसमें स्टिफ पीक्स बनने लगें, तब उसमें जर्दी मिलाई जाती है. इसके बाद इस मिश्रण को पैन में धीमी आंच पर पकाया जाता है. सही तरीके से बनाया जाए तो तैयार ऑमलेट देखने में बिल्कुल छोटे से क्लाउड जैसा लगता है.

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क्लाउड ऑमलेट बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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  • 4 अंडे
  • 1 टेबलस्पून मक्खन
  • एक चुटकी नमक
  • स्वाद के अनुसार काली मिर्च या चिली पाउडर
  • थोड़े से स्प्रिंग अनियन या हर्ब्स (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले चारों अंडों को तोड़कर उनकी जर्दी यानी पीला हिस्सा और सफेदी अलग-अलग बाउल में निकाल लें. यहां ध्यान रखें कि सफेदी में जर्दी का थोड़ा सा भी हिस्सा न जाए, वरना उसे अच्छी तरह फेंटने में दिक्कत हो सकती है.

2. अब अंडे की सफेदी को व्हिस्क या इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से खूब अच्छी तरह फेंटें. इसे तब तक फेंटना है, जब तक सफेदी हल्की, फूली हुई और क्रीम जैसी न दिखने लगे और उसमें स्टिफ पीक्स बनने लगें.

3. आप एक छोटा सा टेस्ट भी कर सकते हैं. बाउल को हल्का सा उल्टा करने पर अगर फेंटी हुई सफेदी नीचे न गिरे, तो समझिए ये सही तरह से तैयार है. यही इस क्लाउड ऑमलेट का सबसे जरूरी स्टेप है.

4. जब अंडे की सफेदी अच्छी तरह फेंट जाए, तो इसमें अलग रखी हुई जर्दी डालें. अब इसे बहुत ज्यादा तेजी से मिक्स नहीं करना है. चम्मच की मदद से धीरे-धीरे फोल्ड करें, ताकि सफेदी में भरी हवा ज्यादा बाहर न निकले. अगर आपने इस स्टेप में जोर से मिक्स कर दिया, तो ऑमलेट की फ्लफीनेस कम हो सकती है.

5. अब एक नॉन-स्टिक पैन को धीमी आंच पर गर्म करें और इसमें एक टेबलस्पून मक्खन डालें. मक्खन पिघलने के बाद अंडे का मिश्रण पैन में डालें और इसे हल्का सा सेट होने दें. चाहें तो इसी समय एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं.

6. जब नीचे का हिस्सा थोड़ा सेट होने लगे, तो आंच धीमी रखें और ऑमलेट को धीरे-धीरे गोल शेप दें. इसके बाद ऊपर से बचा हुआ फूला हुआ एग वाइट मिक्सचर डालें और इसे हल्के हाथ से फैलाएं.

7. अब पैन को ढक दें और ऑमलेट को धीमी आंच पर करीब 3 से 5 मिनट तक पकने दें. इसे तेज आंच पर पकाने की कोशिश न करें, वरना नीचे से ऑमलेट जल्दी पक सकता है और ऊपर का हिस्सा सही तरह से सेट नहीं होगा.

8. जब ऑमलेट फूल जाए और ऊपर से भी अच्छी तरह सेट नजर आने लगे, तो गैस बंद कर दें.

9. अब तैयार जापानी क्लाउड ऑमलेट के ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च, चिली पाउडर, स्प्रिंग अनियन या अपनी पसंद की हर्ब्स डालें और सर्व करें.

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