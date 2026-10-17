'बहुत याद आती है', दिवंगत पत्नी स्मिता पाटिल की याद में राज बब्बर का पोस्ट, हुए इमोशनल

दिग्गज एक्टर और राजनेता राज बब्बर ने शनिवार को अपनी दिवंगत पत्नी और एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की 71वीं जयंती पर उन्हें याद किया. उन्होंने स्मिता की असाधारण प्रतिभा, उनके स्नेहपूर्ण स्वभाव और उनकी अमिट विरासत को नमन किया.

और पढ़ें

स्मिता को बेहद संवेदनशील कलाकार बताते हुए, राज बब्बर ने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा कि स्मिता जिस भी किरदार को निभाती थीं, उसमें जान फूंक देती थीं.

राज बब्बर ने क्या लिखा?

राज बब्बर ने कैप्शन में लिखा, 'स्मिता में एक अद्भुत संवेदनशीलता थी. भले ही उनका सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन उनकी कला ने एक गहरी छाप छोड़ी है. उन्होंने सिर्फ किरदारों को निभाया ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में जान डाल दी. मुझे उनकी बहुत याद आती है. उनका स्नेह, उनकी असाधारण प्रतिभा और वह सब कुछ, जो उन्हें इतना खास बनाता था.'

राज ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, 'स्मिता पाटिल को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं. उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, छू लेती है और लोगों के दिलों में बसी हुई है. कलाकार तो एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन स्मिता अपने पीछे एक ऐसा हिस्सा छोड़ गईं जो उन सभी लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, जिन्हें उन्होंने कभी छुआ था.'

Advertisement

राज और स्मिता पाटिल की पहली मुलाकात 1982 की फिल्म 'भीगी पलकें' के सेट पर हुई थी. 28 नवंबर 1986 को उनके बेटे, प्रतीक का जन्म हुआ. 13 दिसंबर 1986 को, 31 साल की उम्र में, प्रसव संबंधी जटिलताओं के कारण स्मिता पाटिल का निधन हो गया. उनके निधन के बाद, प्रतीक की परवरिश मुंबई में उनके नाना-नानी ने की.

उनकी आखिरी फिल्मों में से एक 'गलियों का बादशाह' थी. शेर जंग सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राज कुमार, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, पूनम ढिल्लों, स्मिता पाटिल, अरुणा ईरानी, ​​रंजीत, डैनी डेन्जोंगपा, ओम शिवपुरी और इफ्तिखार जैसे कलाकार शामिल थे. फिल्म की शूटिंग इसके रिलीज होने से कई साल पहले ही पूरी हो गई थी, लेकिन इसे रिलीज होने में काफी देरी हुई. यह स्मिता पाटिल की आखिरी फिल्म थी, जिनका 1986 में निधन हो गया था.

वहीं राज बब्बर की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार 2024 की फिल्म 'एक कोरी प्रेम कथा' में एक एक्टर के रूप में देखा गया था. इस फिल्म का डायरेक्शन चिन्मय पुरोहित ने किया था और इसकी कहानी सबा मुमताज ने लिखी थी. इसमें अक्षय ओबेरॉय, खनक बुद्धिराजा, राज बब्बर, पूनम ढिल्लन और दर्शन जरीवाला हैं.



---- समाप्त ----