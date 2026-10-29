रामायण के बाद नमित मल्होत्रा बनाएंगे महाभारत, राजामौली होंगे डायरेक्टर? दिया जवाब

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' के सिनेमाघरों में रिलीज होने की तैयारी के बीच, लॉस एंजिल्स (LA) प्रीमियर के रेड कार्पेट पर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​से एक और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया. जिसमें फिल्म निर्माता एसएस राजामौली के साथ 'महाभारत' पर काम करने की बात कही जा रही है.

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रेड कार्पेट पर एक समीक्षक के साथ बातचीत के दौरान, जब मल्होत्रा ​​से कहा गया कि 'रामायण' के हिट होने की उम्मीद है, तो उनसे उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया. वीडियो में एक समीक्षक नमित मल्होत्रा ​​से पूछता है, 'आप एसएस राजामौली के साथ 'महाभारत' कब बना रहे हैं?' इस सवाल पर प्रोड्यूसर हंस पड़े और बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया, 'वे एक महान निर्देशक हैं. मैं उनके लिए बहुत सफलता की कामना करता हूं.'

जब उनसे राजामौली के साथ इस महाकाव्य पर काम करने के लिए कहा गया, तो मल्होत्रा ​​ने जवाब दिया, 'अब समय आ गया है कि हमारा पूरा भारतीय सिनेमा सफल हो.'

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​'रामायण' पार्ट-2 में एक विशाल, आपस में जुड़े हुए पौराणिक सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं. पिछले हफ्ते, रिपोर्ट्स में पुष्टि की गई थी कि प्रोड्यूसर जल्द ही कुछ स्पिन-ऑफ फिल्में और अन्य प्रोजेक्ट्स लाएंगे. इनमें सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे, साथ ही 'रामायण' के अन्य पात्रों जैसे शूर्पणखा, जटायु, इंद्रजीत और अंगद पर भी फिल्में बन सकती हैं.

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हालांकि मल्होत्रा ​​ने राजामौली के साथ किसी प्रोजेक्ट की पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे के प्रति सम्मान जताया है. इससे फैंस के बीच भविष्य में उनके साथ काम करने, खासकर 'महाभारत' पर काम करने की अटकलें तेज हो गई हैं.

राजामौली ने की तारीफ

हाल ही में राजामौली ने नितेश तिवारी और मल्होत्रा ​​की आने वाली फिल्म के स्केल और महत्वाकांक्षा की तारीफ की. इस पर मल्होत्रा ​​ने जवाब दिया, 'भाई, आपके हौसला बढ़ाने वाले शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. आपकी तरह, हम भी अपने सिनेमा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. आपको और आपकी वाराणसी टीम को दुनिया भर में छा जाने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं.'

हालांकि, दोनों के बीच किसी तरह के कोलैबोरेशन को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वहीं, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी मल्होत्रा ​​की 'रामायण' 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा.



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