Mushtaq Khan Family: मुश्ताक खान के निधन से टूटा परिवार, कौन है पत्नी... लाइमलाइट से दूर बेटे, क्या करते हैं?

मुश्ताक खान अब इस दुनिया में नहीं रहे. 'गदर', ‘वेलकम’, ‘आशिकी’, ‘मुझसे शादी करोगी’ और ‘हम हैं राही प्यार के’ जैसी फिल्मों में अपनी खास अदाकारी से पहचान बनाने वाले एक्टर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनका परिवार भी गहरे सदमे में है. 56 साल की उम्र में मुश्ताक खान ने आखिरी सांस ली. वह पिछले कुछ समय से कैंसर से जूझ रहे थे. करीब पांच साल पहले उन्हें इस बीमारी का पता चला था, लेकिन हाल ही में कैंसर दोबारा लौट आया था. इलाज के दौरान उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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पर्दे पर अपनी कॉमेडी और सपोर्टिंग किरदारों से लोगों को हंसाने वाले मुश्ताक की निजी जिंदगी काफी सादगी भरी रही. वह अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ एक करीबी परिवार का हिस्सा थे. उनके निधन के बाद अब फैंस ये जानना चाहते हैं कि उनके परिवार में कौन-कौन है और उनके बच्चे क्या करते हैं.

कौन हैं मुश्ताक की पत्नी?

मुश्ताक खान की शादी सलमा खान से हुई थी. दोनों ने लंबे समय तक अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखा. मुश्ताक फिल्मों में भले ही लगातार नजर आते रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को हमेशा मीडिया की चकाचौंध से दूर रखा.

कैंसर से जंग के दौरान भी परिवार उनके लिए सबसे बड़ा सहारा रहा. बीमारी के दोबारा लौटने के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस मुश्किल वक्त में परिवार उनके साथ रहा. एक्टर सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते थे लेकिन उनके इंस्टा पर 2021 की एक पारिवारिक फोटो जरूर मौजूद है.

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क्या करते हैं मुश्ताक के बेटे?

मुश्ताक खान के दो बेटे हैं. उनके बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अरशद खान है. अरशद की शादी सबा खान से हुई है, जो पेशे से टीचर हैं. मुश्ताक ने फिल्मों में अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं उनके बेटे ने अपनी जिंदगी में अलग रास्ता चुना. परिवार से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, अरशद और सबा अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रखते.

छोटे बेटे मोहसिन खान ने चुनी पिता की फिल्मी राह

मुश्ताक खान के छोटे बेटे मोहसिन खान ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्म इंडस्ट्री को ही अपना करियर बनाया. हालांकि उन्होंने कैमरे के सामने एक्टिंग करने के बजाय डायरेक्शन और प्रोडक्शन की राह चुनी.

मोहसिन मुश्ताक खान के नाम से भी पहचाने जाने वाले मोहसिन एक फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्टोरीटेलर हैं. उन्होंने फीचर फिल्म ‘डिलीवरी बॉय’ का निर्देशन किया है. इसके अलावा उन्होंने म्यूजिक वीडियो और वेब प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है.

मोहसिन के काम में ‘डार्क ऑब्सेशन’, ‘सूनी सी रातें’ और ‘शहर में बवफा’ जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. वह हिंदी और मराठी सिनेमा में बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम कर चुके हैं. मुश्ताक खान ने जिस फिल्मी दुनिया में अपनी मेहनत से नाम कमाया, उसी दुनिया में उनके छोटे बेटे ने भी अपना रास्ता बनाया है.

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मध्य प्रदेश के बैहर से था मुश्ताक का ताल्लुक

मुश्ताक खान का जन्म मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैहर कस्बे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था. वह एक करीबी परिवार से ताल्लुक रखते थे. छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचना और फिर अपनी एक्टिंग से पहचान बनाना उनके सफर की खास बात रही.

मुश्ताक ने फिल्मों में लीड रोल से ज्यादा सपोर्टिंग और कॉमिक किरदारों के जरिए अपनी जगह बनाई. उनके किरदार भले ही कई बार छोटे रहे हों, लेकिन स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दर्शकों को याद रह जाती थी.

बीमारी से जूझते हुए दुनिया को कहा अलविदा

मुश्ताक खान की जिंदगी के आखिरी साल बीमारी से जूझते हुए बीते. करीब पांच साल पहले उन्हें कैंसर का पता चला था. हाल ही में बीमारी दोबारा लौट आई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी. करीब 15 दिनों तक अस्पताल में इलाज चलने के बाद उनका निधन हो गया.

आज जब मुश्ताक खान हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके परिवार के लिए ये सिर्फ एक फिल्म स्टार को खोना नहीं, बल्कि पति और पिता को खोने का दर्द है. पर्दे पर लोगों को हंसाने वाला ये कलाकार अपनी पत्नी सलमा खान और दोनों बेटों मोहम्मद अरशद खान और मोहसिन खान को पीछे छोड़ गया है.

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मुश्ताक की फिल्मी विरासत अब उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके छोटे बेटे मोहसिन के काम में भी नजर आती रहेगी. एक्टर का जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक भावुक कर देने वाला पल है, लेकिन उनके निभाए किरदार शायद लंबे वक्त तक दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगे.

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