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पंजाब में 2027 चुनाव के लिए AAP का आज से कैंपेन, घर-घर पहुंचेंगे 2.68 लाख कार्यकर्ता

पंजाब में आप ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए डोर-टू-डोर चुनावी अभियान शुरू करेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना से इस अभियान की शुरुआत करेंगे. पार्टी के 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियां और विकास कार्य जनता तक पहुंचाएंगे.

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पंजाब में 2027 चुनाव के लिए AAP का आज से कैंपेन शुरू होगा. (File Photo-ITG)
पंजाब में 2027 चुनाव के लिए AAP का आज से कैंपेन शुरू होगा. (File Photo-ITG)

पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन तेज कर दिया है. पार्टी आज शनिवार से राज्य में चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना से अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही पार्टी अपना चुनावी कैंपेन पैम्पलेट भी जारी करेगी.

AAP ने 20 सितंबर से पूरे पंजाब में डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू करने का ऐलान किया है. इस अभियान में करीब 2.68 लाख बूथ कमेटी सदस्य हिस्सा लेंगे. ये कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे. साथ ही भगवंत मान सरकार के काम और उपलब्धियों की जानकारी देंगे.

पार्टी के मुताबिक, पंजाब में कुल 25,332 बूथ हैं. इन्हीं बूथ कमेटियों के जरिए पूरे राज्य में अभियान चलाया जाएगा. पार्टी कार्यकर्ता लोगों से सीधे संवाद करेंगे. सरकार के साढ़े चार साल के कामकाज को जनता के सामने रखा जाएगा. AAP का कहना है कि इस अभियान का मकसद सरकार के काम को हर घर तक पहुंचाना है. पार्टी बिजली, पानी, रोजगार और किसानों से जुड़े कामों को भी लोगों के बीच रखेगी.

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सरकार के काम गिनाएगी पार्टी

AAP नेताओं के मुताबिक, भगवंत मान सरकार ने अपने कार्यकाल में कई चुनावी वादे पूरे किए हैं. पार्टी इन्हीं कामों को चुनावी अभियान का मुख्य हिस्सा बनाएगी. कार्यकर्ता लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे. पार्टी का दावा है कि किसानों को नहर का पानी और दिन में बिजली मिलने से फायदा हुआ है. सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर करने की बात भी कही जा रही है. युवाओं के लिए रोजगार और खेल सुविधाओं का भी जिक्र किया जाएगा.

डोर-टू-डोर कैंपेन के साथ AAP सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी. पार्टी कार्यकर्ता लोगों से जुड़कर उन्हें संगठन से जोड़ने की कोशिश करेंगे. इस दौरान चुनावी पैम्फलेट भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा. AAP का यह अभियान 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. पार्टी अपने साढ़े चार साल के कामकाज को लेकर सीधे मतदाताओं के बीच जाने की तैयारी में है.
 

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