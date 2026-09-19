मसूरी में पर्यटकों का हंगामा! कैफे में घुसकर मालिक-स्टाफ को पीटा

उत्तराखंड की पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों के बीच विवाद का एक और मामला सामने आया है. यहां एक कैफे-रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने कथित तौर पर घुसकर जमकर हंगामा किया और संचालक के साथ मारपीट की. घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर रेस्टोरेंट परिसर में पहुंचते और चालक के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

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लाठी-डंडों से किया हमला

बताया जा रहा है कि घटना 15 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 3:51 बजे की है. CCTV फुटेज में कुछ लोग एक वाहन से उतरते दिखाई देते हैं. इसके बाद वे कैफे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में विवाद शुरू हो जाता है. फुटेज में कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाते दिखाई देते हैं. इसके बाद वहां मौजूद चालक के साथ मारपीट की जाती है. अचानक हुए इस हंगामे से कैफे के भीतर अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है.

घटना के दौरान रेस्टोरेंट के बाहर लगे दूसरे CCTV कैमरे में भी कुछ लोगों के बीच हाथापाई की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं. फुटेज में मौके पर कई लोग दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका क्या थी, यह पुलिस जांच के बाद ही साफ हो सकेगा.

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घटना को लेकर कारोबारियों ने जताई चिंता

घटना के बाद स्थानीय कारोबारियों ने इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि मसूरी में देशभर से पर्यटक आते हैं और स्थानीय कारोबारी उनका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेना उचित नहीं है. विवाद होने पर पुलिस को सूचना देकर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए.

फिलहाल रेस्टोरेंट संचालक की तहरीर के आधार पर मसूरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस CCTV फुटेज को खंगालते हुए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. घटना में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इस बीच मारपीट का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.



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