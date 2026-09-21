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'फंडिंग के लिए कुछ भी बोलना सही नहीं', स्वरा भास्कर पर भड़के 'महाभारत के दुर्योधन' पुनीत इस्सर!

स्वरा भास्कर के अयोध्या कमेंट पर विवाद के बीच पुनीत इस्सर का बयान सामने आया है. उन्होंने सपोर्ट और फंडिंग को लेकर भी बड़ी बात कही.

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स्वरा भास्कर पर पुनीत इस्सर का फूटा गुस्सा! (Photo: Screengrabs)
स्वरा भास्कर पर पुनीत इस्सर का फूटा गुस्सा! (Photo: Screengrabs)

बॉलीवुड और टीवी की दुनिया के जाने-माने एक्टर पुनीत इस्सर ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के उस पुराने बयान पर रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि-अयोध्या फैसले को लेकर दुख और शर्मिंदगी जाहिर की थी. स्वरा का यह बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे लेकर बहस छिड़ गई है. अब पुनीत इस्सर ने कलाकारों के ऐसे राजनीतिक और सामाजिक बयानों पर अपनी राय खुलकर सामने रखी है.

पुनीत इस्सर का कहना है कि किसी भी कलाकार को इस तरह के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए. उन्होंने हालिया बातचीत में सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी में एक्टर्स के शामिल होने को लेकर अपने विचार साझा किए.

‘किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए’

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अयोध्या राम मंदिर से जुड़े स्वरा भास्कर के कमेंट्स और लेटर्स को लेकर चल रही बहस पर आईएएनएस से बातचीत में पुनीत इस्सर ने कहा- पहली बात तो किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को इस तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार के तौर पर हमें सभी का ख्याल रखना चाहिए. हमारा काम है मनोरंजन करना, तो बस वही कीजिए.

पुनीत इस्सर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर किसी कलाकार का मन राजनीति या समाज सेवा में है, तो उसे उसी क्षेत्र में जाना चाहिए. उन्होंने कहा- अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता या फिर राजनीति में जाना चाहते हैं तो फिर वही काम कीजिए. सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए या किसी के सपोर्ट और फंडिंग पर निजी काम के लिए ऐसी हैरतअंगेज बातें बोलना, मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है. ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए.

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शाहरुख, सलमान और आमिर को मैसेज कर स्वरा ने मांगी थी माफी

दरअसल, स्वरा भास्कर ने हाल ही में ‘द मिडनाइट आवर’ पॉडकास्ट में अपने पुराने बयान को लेकर बात की थी. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया था कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि-अयोध्या फैसले से उन्हें बहुत दुख और शर्मिंदगी हुई थी.

स्वरा ने यह भी बताया था कि फैसला आने के बाद उन्होंने फोन कर अपने सभी मुस्लिम दोस्तों को मैसेज किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सितारों को भी मैसेज भेजकर माफी मांगी थी.

स्वरा भास्कर का यह पुराना बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर विवाद तेज हो गया है. सोशल मीडिया पर कई लोग उनके इस कमेंट की आलोचना कर रहे हैं. इसी पूरे विवाद के बीच अब पुनीत इस्सर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसने इस बहस को और चर्चा में ला दिया है.

विवादों से स्वरा का पुराना नाता

वैसे यह पहली बार नहीं है जब स्वरा भास्कर अपने किसी बयान को लेकर चर्चा में आई हों. एक्ट्रेस का विवादों से पुराना नाता रहा है और वह पहले भी कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रख चुकी हैं. इससे पहले स्वरा भास्कर ने ‘पद्मावती’ को लेकर भी अपनी बात रखी थी. उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था.

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अब अयोध्या फैसले पर उनका पुराना बयान दोबारा वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है. एक तरफ स्वरा के बयान को लेकर आलोचना हो रही है, तो दूसरी तरफ पुनीत इस्सर ने कलाकारों को ऐसे विवादों से दूर रहने की सलाह दी है.

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