'मेरी चोली 6 लोगों की...', राखी एड विवाद पर कृति सेनन ने तोड़ी चुप्पी, करीना कपूर ने किया रिएक्ट

बॉलीवुड डीवा कृति सेनन रक्षाबंधन विज्ञापन में डीपनेक ब्लाउज पहनने पर ट्रोल हो गई थीं. कृति का ये विज्ञापन इतना कंट्रोवॉर्शियल बना कि हर ओर इसकी चर्चा हुई. विवाद बढ़ने पर जूलरी ब्रांड ने अपना विज्ञापन हटा लिया. करीना कपूर खान के शो वॉट वुमेन वॉनट सीजन 6 में कृति ने पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है.

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विवाद पर कृति ने तोड़ी चुप्पी

करीना से बातचीत के दौरान कृति ने विवाद पर कहा, मैं यकीन नहीं कर पा रही थी… जब मेरी चोली प्राइम-टाइम न्यूज में 6 लोगों की पैनल डिस्कशन बन गई थी. कृति की इस बात पर करीना ने हैरान होकर कहा, मुझे पता है.

इससे पहले कृति ने इंस्टाग्राम पर विवाद का जवाब देते हुए विज्ञापन का बचाव किया था. उन्होंने महिलाओं के कपड़ों के आधार पर उन्हें जज करने की प्रथा पर सवाल उठाया था. उन्होंने लिखा था, हम महिलाओं को कब तक बताएंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? एथनिक फैशन सालों से विकसित होता आया है, फिर भी किसी महिला का संस्कृति के प्रति सम्मान उसके कपड़ों से तय किया जाता है. संस्कृति और परंपराएं उसके दिल में होती हैं, उसके नेकलाइन में नहीं.

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कृति ने बाद में सोशल मीडिया पर महिलाओं, कपड़ों और पितृसत्ता को लेकर बड़ी बातचीत को भी आगे बढ़ाया. उन्होंने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, दोस्तों, यह मर्द बनाम औरत नहीं है. उन्होंने पितृसत्तात्मक तथा मिसोजिनिस्ट रवैये की आलोचना की. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर GIVA विज्ञापन का जिक्र नहीं किया, लेकिन यह पोस्ट महिलाओं के कपड़ों को लेकर चल रही बहस के बीच आई.

27 सितंबर को कृति ने महिलाओं की सुरक्षा और बेटियों के लिए दुनिया को लेकर भी पोस्ट की. कुछ दिनों बाद उन्होंने कपड़ों के आधार पर पीड़ित को दोष देने वाली एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा था, ”क्या यह मेरी गलती थी? छोटी स्कर्ट ने पूछा. नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. बुर्के ने जवाब दिया…” इन पोस्ट्स में भी विज्ञापन का सीधा जिक्र नहीं था, लेकिन इनसे उन पर आई आलोचना को लेकर चल रही बड़ी बहस और गहराई गई.

विवाद कैसे शुरू हुआ?

ये विवाद तब शुरू हुआ जब GIVA ने रक्षा बंधन पर कृति सेनन को लेकर एक विज्ञापन जारी किया. विज्ञापन में कृति इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में नजर आईं और उन्होंने त्योहार मनाते हुए अपने भाई और पालतू कुत्ते को राखी बांधी.

सोशल मीडिया के एक वर्ग ने त्योहार के लिए उनके पहनावे को अनुचित बताया और रक्षा बंधन की पारंपरिक तस्वीर को लेकर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने विज्ञापन में पारंपरिक तत्वों की कमी और पालतू कुत्ते को शामिल करने पर भी आपत्ति जताई.

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