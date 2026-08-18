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गोविंदा-सुनीता की बिखरी शादी पर हंसे खेसारी, उड़ाया मजाक, बोले- मेरी बीवी सब जानती है

खेसारी लाल यादव की एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वे गोविंदा-सुनीता के रिश्ते पर हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं. खेसारी के इस रिएक्शन को पब्लिक का मिक्स्ड रिव्यू मिल रहा है.

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Khesari lal yadav (Photo: Social Media)
Khesari lal yadav (Photo: Social Media)

फिल्मी गलियारों में गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी में खटपट की खबरें छाई रहती हैं. एक्टर जहां इस रिश्ते को लेकर कुछ भी बोलने से बचते हैं. वहीं उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कैमरा के सामने एक्टर पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़तीं. सुनीता ने गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है. सुनीता और गोविंदा की प्राइवेट लाइफ पर सोशल मीडिया भी जमकर चटकारे ले रहा है.

खेसारी ने उड़ाया गोविंदा का मजाक
अब भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार खेसारी लाल यादव ने गोविंदा-सुनीता के रिश्ते पर कटाक्ष मारा. उन्होंने कपल के रिश्ते की ऐसी हंसी उड़ाई कि इंटरनेट भी शॉक हो गया है. हालांकि कईयों ने कहा कि जब खुद सुनीता पब्लिक में पति का मजाक बना रही हैं, अपनी शादी को ट्रोल कर रही हैं, तो बाकी लोग क्यों उनके रिश्ते पर कमेंट ना करें. खेसारी की एक क्लिप खूब वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने गोविंदा-सुनीता के मजे लिए. सेलेब्रिटी कपल के बारे में बोलते हुए वो जोर-जोर से हंस पड़े.

इवेंट में ऑफ स्टेज एक महिला से बात करते हुए खेसारी स्टार्स के अफेयर पर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा- इस उम्र में भी ठीक नहीं है. एक्टर ने फिर महिला के कान में कहा- गोविंदा जी को देख रही हैं ना? ये बोलकर वो जोर से हंसते हैं. महिला ने भी मजे लेते हुए कहा- सबकी बीवी में आजकल पावर आ रही है. जवाब में खेसारी ने हंसकर कहा- मुझे डरने की जरूरत नहीं है. मेरी वाली बेचारी को सब कुछ पता है. महिला ने कहा- मुझे भी सब पता है. महिला का जवाब सुनकर खेसारी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और हंसने लगे.

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गोविंदा जिस तरह से पब्लिक में सबके बीच गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते पर हंसते हुए दिखे, इसे लोगों ने शर्मनाक बताया है. शख्स ने कहा- दूसरे के साथ शरारत करने वाला खुद फंस जाता है. ये शर्मनाक बात है. हमें किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं करना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर्स ने खेसारी के रिएक्शन को मजेदार बताया है.

दूसरी तरफ, खेसारी ने जिस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को नॉर्मलाइज किया है उसे लोगों ने कॉलआउट किया है. शादीशुदा खेसारी का कई हीरोइनों संग नाम जुड़ा है. काजल राघवानी संग उनका रिश्ता जगजाहिर है. एक्टर कई दफा बोल चुके हैं कि काजल संग उनके रिलेशन के बारे में पत्नी जानती थीं. 5 साल रिश्ते में रहने के बाद आज काजल और खेसारी की राहें अलग हो चुकी हैं.

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