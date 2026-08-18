बिना खर्च छोटा घर भी लगेगा बड़ा, अपनाएं जापान वालों के ये 9 आसान तरीके

Japanese Interior Makeovers: घर छोटा हो या बड़ा 'घर-घर होता है'. ये वो जगह होती है, जहां कोई भी व्यक्ति बाहर की सारी परेशानियों और थकान को भूलकर सुकून पाना चाहता है. ऐसे में घर चाहे छोटा ही क्यों ना हो सबको प्यारा लगता है. लेकिन छोटे घर में एक परेशानी अक्सर देखने मिलती है कि उसमें कुछ भी सामान रखते ही जगह भरी-भरी लगने लगती है. फिर मन करता है कि घर को थोड़ा रेनोवेट करा लें. उसकी दीवारों का रंग बदलवा लें, नया फर्नीचर खरीद लें या पूरा इंटीरियर ही बदल डालें. लेकिन सवाल ये है कि क्या घर को सुकून भरा और खूबसूरत बनाने के लिए इतना खर्च करना जरूरी है? शायद नहीं.

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जापान की लाइफस्टाइल और होम डिजाइन से जुड़े कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनमें घर को बदलने में हजारों रुपये खर्च करने से ज्यादा घर में मौजूद चीजों को सही तरीके से रखने और इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है. खास बात ये है कि इनमें से ज्यादातर तरीके छोटे फ्लैट, किराए के घर या कम जगह वाले कमरों में भी आसानी से अपनाए जा सकते हैं. यानी न तो तोड़फोड़ की जरूरत है और न ही महंगे सामान की. अगर आपका घर छोटा है और आप उसे खुला-खुला कराना चाहते हैं, तो जापान के ये 8 तरीके आपके काफी काम आ सकते हैं.



1. हर कोना भरने की बजाय थोड़ी जगह खाली छोड़ें: जापानी डिजाइनर्स घर को डिजाइन करने के लिए एक खास कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वे लोग 'Ma' कहते हैं यानी खाली जगह की खूबसूरती. इसका मतलब है कि घर की हर दीवार, टेबल या कोने को डेकोरेटिव सामान से भरना जरूरी नहीं है.

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सोफा, टेबल और दूसरी चीजों के बीच थोड़ी जगह रखें. टेबल पर जरूरत से ज्यादा सामान न रखें और किसी एक दीवार को खाली भी रहने दें. ऐसा करने से कमरा ज्यादा खुला दिखाई देगा और आपको सुकून मिलेगा. छोटे घर को खुला महसूस कराने में ये तरीका खास तौर पर काम करता है, क्योंकि कम सामान होने से जगह अपने आप बड़ी नजर आने लगती है.

2. जो सामान काम का नहीं, उससे दूरी बनाएं: क्या आपकी अलमारी में ऐसे कपड़े हैं जिन्हें महीनों से नहीं पहना? क्या घर में पुराने डिब्बे, टूटे सामान या ऐसी चीजें रखी हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता? अगर हां, तो आपको जापानी कॉन्सेप्ट 'Danshari' अपनाना जरूरी है.



इस कॉन्सेप्ट में ऐसी ही गैरजरूरी चीजों को कम करने पर जोर दिया जाता है. इसका मतलब सब कुछ फेंक देना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि आपके पास मौजूद चीज सच में आपके काम की है या नहीं. कुछ-कुछ समय बाद घर की अलमारी, रसोई और स्टोरेज की सफाई करें. जो चीज लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई और जिसकी जरूरत भी नहीं है, उसे हटाने या किसी जरूरतमंद को देने पर सोच लें. इससे घर हल्का और ऑर्गेनाइज्ड महसूस होगा.

3. घर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में न पड़ें: सोशल मीडिया पर खूबसूरत घर देखकर अक्सर लगता है कि हमारा घर भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए. लेकिन जापानी सोच 'Wabi-sabi' कुछ अलग सिखाती है.

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इसमें सादगी और चीजों की नेचुरल खूबसूरती पर जोर दिया जाता है. यानी फर्नीचर पर हल्के निशान हैं, कोई पुराना लकड़ी का सामान है या हाथ से बनी मिट्टी की चीज है, तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं है. घर में ऐसी चीजें रखें जिनसे आपकी कोई याद जुड़ी हो. इससे घर सिर्फ सजाया हुआ नहीं, बल्कि कंफर्टेबल महसूस होगा.

4. छोटी-छोटी चीजों को अलग-अलग ऑर्गेनाइज करें: छोटे घर में सबसे ज्यादा गड़बड़ अक्सर दराज, अलमारी और किचन कैबिनेट में होती है. जापान में इस तरह के सामान को ऑर्गेनाइज रखने के लिए Bento Box तरीका अपनाया जाता है.

जैसे बेंटो बॉक्स (बेंटो बॉक्स जापान का एक तरह का खाना रखने वाला डिब्बा होता है, जिसमें अलग-अलग खाने की चीजों के लिए अलग-अलग छोटे हिस्से बने होते हैं.) में अलग-अलग खाने के लिए अलग हिस्से होते हैं, उसी तरह आप भी दराज और अलमारी में छोटे बॉक्स या डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

रसोई में मसाले, चम्मच और छोटी चीजें अलग रखें. बाथरूम में कॉस्मेटिक्स को छोटे सेक्शन में बांट दें और अलमारी में एक्सेसरीज के लिए अलग जगह बनाएं. इससे सामान ढूंढना भी आसान होता है और वो बिखरा हुआ भी कम लगता है.

5. घर में थोड़ा सा नेचर जरूर लाएं: जापानी इंटीरियर में नेचुर से जुड़ी चीजों को काफी जगह दी जाती है. इसे 'Shizen' से जोड़ा जाता है. इसके लिए घर में ढेर सारे पौधे लगाने की जरूरत नहीं है. एक-दो छोटे इनडोर प्लांट, लकड़ी की कोई छोटी एक्सेसरी, बांस की चीज या नेचुरल फैब्रिक भी कमरे को गर्म और सुकून भरा लुक दे सकता है. खासकर छोटे घर में बहुत ज्यादा सजावट करने की बजाय कुछ चुनिंदा नेचुरल एलिमेंट रखना ज्यादा अच्छा लगता है.

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6. घर में एक छोटा 'सुकून वाला कोना' बनाएं: जापानी घरों में 'Tokonoma' नाम की एक छोटी जगह होती है, जहां कोई खूबसूरत चीज रखी जाती है. आप अपने घर में भी ऐसा एक छोटा कोना बना सकते हैं. वहां कोई पौधा, छोटी पेंटिंग, खूबसूरत लैंप, फूलदान या आपकी पसंद की कोई यादगार चीज रख सकते हैं. ध्यान रखें कि इस जगह को बहुत सारी चीजों से न भरें. सिर्फ एक-दो चीजों से तैयार किया गया ये छोटा कोना पूरे कमरे को खास लुक दे सकता है.

7. रोज की सफाई को बड़ा काम न बनाएं: जापानी संस्कृति में 'Osoji' का मतलब सफाई और चीजों को ऑर्गेनाइज करने से जुड़ा होता है. इसका एक आसान तरीका ये है कि सफाई को सिर्फ वीकेंड का काम न बनाकर रोज की छोटी आदत बना लिया जाए. रात को सोने से पहले कुशन अपनी जगह रखना, टेबल साफ करना, इस्तेमाल की चीज को वापस वहीं रखना और बेवजह फैले सामान को समेटना शुरू कर दें.

रोज के सिर्फ कुछ मिनट की ये आदत घर को लगातार ऑर्गेनाइज्ड रख सकती है. इससे अचानक मेहमान आने पर भी घर को लेकर स्ट्रेस नहीं होगा.

8. ऐसा फर्नीचर चुनें जो एक से ज्यादा काम आए: छोटे घर में फर्नीचर जितना स्मार्ट होगा, उतनी ही जगह बचेगी. इसलिए सिर्फ खूबसूरत दिखने वाला सामान खरीदने की बजाय ऐसा फर्नीचर चुनें जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सके. जैसे स्टोरेज वाला बेड, फोल्डिंग टेबल, छोटा मल्टी-लेयर रैक या ऐसा फर्नीचर जिसमें सामान रखने की जगह भी हो.

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ये तरीका जापानी 'Kaizen' की सोच से भी जुड़ा है, जिसका मतलब है छोटे-छोटे चेंज करके लगातार सुधार करना. घर को एक दिन में पूरी तरह बदलने की बजाय हर बार एक छोटी समस्या को ठीक करें.

9. पुरानी चीज फेंकने से पहले सोचें: जापान की 'Mottainai' सोच का मतलब है किसी काम की चीज को बेकार न जाने देना. यानी घर में कोई चीज पुरानी हो गई है या उसमें थोड़ी कमी है, तो उसे तुरंत फेंककर नया सामान खरीदने की जरूरत नहीं है. पहले उसे ठीक करके या किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करने की कोशिश करें.

पुरानी टेबल को रिपेयर किया जा सकता है तो उसे ठीक कराएं. कांच के जार को स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसे फेंकें नहीं. किसी पुराने फर्नीचर को नए तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसे दोबारा इस्तेमाल करें. इससे घर को नया लुक देने में पैसे भी कम खर्च होंगे और बेकार सामान भी कम होगा.

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