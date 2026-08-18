scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रनवे पर प्रेशर कूकर बन गया प्लेन, यात्रियों ने उतार दिए कपड़े... कई की हालत बिगड़ी

माल्टा से ब्रिटेन जा रही रायनएयर की फ्लाइट में तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक बिना एयर कंडीशनिंग के तपते विमान में बैठना पड़ा. गर्मी इतनी बढ़ गई कि कुछ यात्रियों ने कपड़े उतार दिए, जबकि दो लोगों के बेहोश होने और कई यात्रियों के उल्टी करने की खबर है.

Advertisement
X
RyanAir की विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी. (Photo- ITG)
RyanAir की विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी. (Photo- ITG)

माल्टा से ब्रिटेन जाने वाली रायनएयर की एक फ्लाइट में यात्रियों को ऐसा अनुभव हुआ, जिसे वे शायद ही कभी भूल पाएंगे. तकनीकी खराबी के कारण विमान को लंबे समय तक रनवे पर खड़ा रखा गया. इस दौरान एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही थी. भीषण गर्मी में फंसे यात्रियों की हालत बिगड़ने लगी. कुछ ने गर्मी से परेशान होकर अपने कपड़े तक उतार दिए, जबकि कई यात्रियों को उल्टी हुई और दो लोग बेहोश भी हो गए.

रिपोर्ट के मुताबिक, रायनएयर की फ्लाइट FR7268 को 10 अगस्त को माल्टा से बर्मिंघम के लिए उड़ान भरनी थी. फ्लाइट सुबह 5:40 बजे रवाना होने वाली थी, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण उड़ान में देरी हुई. 16 साल की यात्री ईवा ग्रेगरी के मुताबिक, परेशानी विमान में चढ़ने से पहले ही शुरू हो गई थी.

यह भी पढ़ें: Aerospace X1 : दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक विमान ने भरी उड़ान, खर्च केवल 480 रुपये

सम्बंधित ख़बरें

Babar Azam
बाबर को इंग्लिश मीडिया से दूर रखो, पाकिस्तानी द‍िग्गज की PCB को सलाह
Pakistans Babar Azam plays a shot during the final day of the second cricket Test match between Sri Lanka and Pakistan
इंग्लैंड सीरीज से पहले बाबर आजम को शोएब अख्तर ने चेताया
Sharmila Dhankar, Commonwealth Games 2026
कंडक्टर की नौकरी गई, घर भी बिक गया... फिर शर्मिला ने जीता गोल्ड
Shubman Gill, Axar Patel, Jasprit Bumrah ICC Latest Rankings
ICC रैंकिंग में गिल नंबर 1 के करीब, बुमराह की भी धमाकेदार वापसी
Harry Brook
20 रन में 5 विकेट... यहीं हार गया इंग्लैंड! ब्रूक ने खुद बता दी सबसे बड़ी वजह

ग्रेगरी ने बताया कि यात्रियों को करीब 30 मिनट तक बिना एयर कंडीशनिंग वाली बस में बैठना पड़ा. इसके बाद उन्हें दूसरी बस में भेजा गया, जहां भी वेंटिलेशन ठीक नहीं था और करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा.

बिना एसी के एक घंटे तक विमान में रहे यात्री

यात्रियों के विमान में पहुंचने के बाद भी हालात नहीं सुधरे. ग्रेगरी के मुताबिक, विमान में चढ़ते ही साफ हो गया था कि एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रही है. तकनीशियन भी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे. इसके बावजूद यात्रियों को विमान के अंदर एक घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ा और केबिन लगातार गर्म होता गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: टेकऑफ से पहले पसीना, उड़ते ही ठंडक... आखिर जमीन पर विमान के साथ ऐसा क्यों होता है?

ग्रेगरी ने दावा किया कि गर्मी से परेशान होकर कई यात्रियों ने अपने कपड़े उतार दिए. दो लोग बेहोश हो गए, जबकि कुछ यात्रियों ने उल्टी की. खुद ग्रेगरी की भी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें पैनिक अटैक आया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तबीयत खराब होने के बावजूद यात्रियों को मुफ्त पानी की बोतलें नहीं दी गईं.

उड़ान भरने के बाद काम करने लगा एसी

रायनएयर ने बताया कि फ्लाइट पहले मामूली तकनीकी खराबी के कारण लेट हुई और बाद में एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से और देरी हुई. इंजीनियरों की जांच के बाद विमान को उड़ान के लिए मंजूरी दी गई. एयरलाइन के मुताबिक, फ्लाइट आखिरकार शाम 7 बजे माल्टा से रवाना हुई और उड़ान भरने के बाद एयर कंडीशनिंग काम करने लगी. यात्रियों ने एयरलाइन से ऐसी घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    शराबी प्रिंसिपल सस्पेंड, 4 नए टीचर भी मिले! अभिजीत दिपके की मांग पर एक्शन |
    '2 दिन में लौटूंगा' कहकर मां को छोड़ गया बेटा, मौत पर भी नहीं आया... रुला देगी इंदौर के वृद्धा आश्रम की ये कहानी |
    TDPL की करतूतों ने 3000 लोगों को बेरोजगार कर दिया... रांची आंदोलन में सिक्के का दूसरा पहलू |
    300-400 कमा लेते हैं... गंगा में सिक्के और सोना खोजकर ऐसे पैसे कमा रहे लोग? |
    Virat-Anushka Sprituality: विराट-अनुष्का की ये 2 आध्यात्मिक जगह हैं सबसे फेवरेट, जहां दोनों नहीं जाना करते स्किप! |
    इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल किया जाएगा शिफ्ट |
    National Sports Awards: 17 ख‍िलाड़‍ियों को अर्जुन पुरस्कार, ल‍िस्ट में एक भी क्रिकेटर नहीं, पी. गोपीचंद की बेटी भी सूची में शाम‍िल |
    अस्पताल हिल रहा था, बिजली गुल थी… फिर भी डॉक्टरों ने कराई डिलीवरी, भूकंप के बीच पैदा हुई 'जेम्पिता' |
    अमित शाह के ISI वाले बयान पर पाकिस्तान बौखलाया, शाहजाद भट्टी नेटवर्क लिंक से इनकार |
    गॉल टेस्ट में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने रचा इतिहास
    Advertisement