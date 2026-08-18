'हिम्मत है तो सामने आ', LIVE शो में फैन ने फेंकी जैकेट, गुस्से से तिलमिलाए करण औजला, दी वॉर्निंग

पंजाबी सिंगर करण औजला फैंस के दिलों पर राज करते हैं. करण औजला के गानों के बिना कोई भी पार्टी अधूरी होती है. उनका म्यूजिक हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देता है. विदेश में भी करण औजला को लेकर दीवानगी दिखती है. उनके शोज-कॉन्सर्ट्स हमेशा हाउसफुल रहते हैं. लेकिन अब एक फैन की हरकत ने सिंगर को गुस्सा दिला दिया. आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए जानते हैं...

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क्यों भड़के करण औजला?

दरअसल, करण औजला फिलहाल अपने इंटरनेशनल 'पी-पॉप कल्चर टूर' पर हैं. एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया में हुए उनके कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने उनपर जैकेट फेंक दी, जिसके बाद सिंगर गुस्से में आगबबूला हो गए. हालांकि, बाद में उन्होंने समझदारी से सिचुएशन को संभाला.

करण औजला के कॉन्सर्ट के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. करण जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे, तब एक फैन ने उनकी तरफ अपनी जैकेट फेंक दी. फैन की इस हरकत पर सिंगर का गुस्सा फूट पड़ा. वो स्टेज पर ही गाना छोड़कर तिलमिलाने लगे.

करण औजला वायरल वीडियो में दर्शकों से पंजाबी में बात करते हुए नजर आ रहे हैं. वो काफी नाराज दिखे. उन्होंने फैन की हरकत पर सवाल उठाए और भीड़ से जिम्मेदार व्यक्ति का नाम सामने लाने को कहा. औजला बोले- अगर तुम में हिम्मत है, तो सामने आकर मेरा सामना करो. देखते हैं कि तुम वाकई अपने बाप की औलाद हो या नहीं.

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हालांकि, जब जैकेट फेंकने वाले फैन की पहचान हो गई, तो औजला ने उससे आमना-सामना किया और उसे आराम से समझाया. सिंगर ने कहा- तुझे प्यार हो गया है क्या? तू पागल है?. इसके बाद उन्होंने फैन से पूछा कि वो आखिर क्या चाहता है. साथ ही उसे हिदायत दी कि वो दोबारा ऐसी गलती न करे.

करण औजला की बात करें तो उनके पंजाबी गानों के फैंस दीवाने हैं. उन्होंने तौबा-तौबा, सॉफ्टली, व्हाइट ब्राउन ब्लैक जैसे ब्लॉकबस्टर गाने गाए हैं.

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