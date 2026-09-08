बालकनी को भद्दा लुक देती है जाली? कवर करने के लिए आजमाएं ये 6 स्टाइलिश ऑप्शंस, कबूतर भी रहेंगे दूर और घर दिखेगा लग्जरी

Balcony Covering Ideas Without Net: आज कल के शहरों में बड़ी और ऊंची-ऊंची इमारतें बनती हैं, जिनके बीच में ज्यादा जगह नहीं होती. लेकिन वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए इनमें बालकनी दी जाती है. ये बंद-बंद घरों में रहने वाले लोगों को सुकून का एहसास कराती है. बालकनी घर का वो हिस्सा है, जहां सुबह की चाय पीना, पौधे रखना या कुछ देर खुली हवा का आनंद लेना सभी को पसंद होता है. लेकिन शहरों में कबूतर बालकनी को अपने रहने का ठिकाना बना लेते हैं और इस खूबसूरत जगह को गंदा कर देते हैं. उनकी बीट, पंख और घोंसले के कारण बार-बार सफाई करनी पड़ती है और बालकनी के साथ AC के आसपास भी गंदगी जमने लगती है.

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कबूतरों को रोकने के लिए कई लोग जाली लगवा कर बालकनी को कवर कर लेते हैं. ये उनकी एंट्री रोकने का आसान तरीका है, लेकिन यही जाली घर और बालकनी के लुक को पूरी तरह से खराब कर देती है. अगर आप बालकनी को खूबसूरत, मॉडर्न और हवादार रखना चाहते हैं, तो जाली के अलावा भी कुछ आसान तरीके आजमा सकते हैं, जो कबूतरों को दूर रखने में मदद करेंगे. चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनकी मदद से आप बालकनी को कवर कर सकते हैं और कबूतरों की एंट्री भी रोक सकते हैं. ये बालकनी के लुक को भी खराब नहीं करते हैं.



1. बांस या वुडन रोलर ब्लाइंड्स: बालकनी को कवर करने के लिए बांस, केन या वुडन रोलर ब्लाइंड्स अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. इन्हें जरूरत के हिसाब से ऊपर-नीचे किया जा सकता है. इससे बालकनी को नेचुरल और गर्म लुक मिलता है.

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इन ब्लाइंड्स को पूरी तरह नीचे करने पर कबूतरों के आने का चांस कम हो सकता है, जबकि ऊपर करने पर खुली हवा और रोशनी का मजा लिया जा सकता है. हालांकि, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्लाइंड्स पूरी तरह पिजन-प्रूफ बैरियर नहीं होते, इसलिए अगर कबूतरों की समस्या बहुत ज्यादा है तो खाली इन्हें लगवाना सही नहीं होगा.

2. आउटडोर रोलर शेड्स: अगर आपको मॉडर्न लुक पसंद है तो आउटडोर रोलर शेड्स लगाए जा सकते हैं. ये बालकनी को धूप, धूल और कुछ हद तक कबूतरों से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं.

इनका फायदा ये है कि आप मौसम और जरूरत के हिसाब से इन्हें खोल या बंद कर सकते हैं. हल्के रंग के शेड्स बालकनी में ज्यादा रोशनी बनाए रखते हैं और स्पेस को छोटा या भारी भी नहीं दिखाते.

3. वर्टिकल गार्डन और प्लांट स्क्रीन: अगर आप बालकनी को कवर करने के साथ उसे ग्रीन और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो पौधों वाली स्क्रीन एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. लंबी प्लांटर बॉक्स, बेल वाले पौधे या वर्टिकल गार्डन बालकनी की रेलिंग के आसपास लगाए जा सकते हैं.

इससे बालकनी को प्राइवेसी भी मिलती है और स्पेस ज्यादा नेचुरल दिखता है. हालांकि, पौधों को इस तरह लगाएं कि बालकनी में कबूतरों के लिए बैठने या घोंसला बनाने की जगह न बने.

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4. बांस की स्क्रीन या केन पार्टिशन: पूरी बालकनी को बंद करने के बजाय एक तरफ बांस या केन की स्क्रीन लगाई जा सकती है. ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें बालकनी में बोहो या नेचुरल इंटीरियर पसंद है. इस तरह की स्क्रीन पूरी तरह सॉलिड न हो तो हवा का रास्ता भी बना रहता है. इसे रेलिंग के साथ लगाया जा सकता है या बालकनी के किसी खास हिस्से को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

5. स्लाइडिंग ग्लास पैनल: अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है और आप बालकनी को प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो स्लाइडिंग ग्लास पैनल एक ऑप्शन हो सकता है. इन्हें बंद करने पर बालकनी एक अलग जैसी लग सकती है. खास बात ये है कि इसे लगवाने से बाहर का व्यू भी बना रहता है.

लेकिन ध्यान रखें कि पूरी तरह बंद ग्लास बालकनी में हवा के नेचुरल फ्लो को कम कर सकता है, इसलिए डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें जरूरत पड़ने पर पैनल खोले जा सकें. साथ ही, ग्लास पैनल कबूतरों के आने से भी छुटकारा दिला सकता है.

6. मेटल या वर्टिकल केबल स्क्रीन: अगर आप जाली का ट्रेडिशनल लुक नहीं चाहते, तो पतली वर्टिकल मेटल केबल या स्लिम मेटल स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसी स्क्रीन दूर से कम दिखाई देती है और बालकनी को खुला एहसास देती है. ये ऑप्शन मॉडर्न अपार्टमेंट के लिए अच्छा लग सकता है. हालांकि, इसकी डिजाइन और गैप ऐसे होने चाहिए कि कबूतरों की एंट्री की संभावना कम हो.

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