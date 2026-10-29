'खुशी के पास वापस मत जाना', वेदांग रैना से बोलीं जाह्नवी कपूर, दी बड़ी सलाह

'कॉफी विद करण 9' में हाल ही में शामिल हुईं जाह्नवी कपूर ने खुशी कपूर और वेदांग रैना के कथित ब्रेकअप पर बात की. रैपिड-फायर राउंड के दौरान, होस्ट करण जौहर ने जाह्नवी से पूछा कि वह वेदांग को क्या सलाह देंगी? जाह्नवी ने उन्हें ज्यादा सोचना (ओवरथिंकिंग) बंद करने की सलाह दी और एक तरह से यह साफ कर दिया कि उनके और खुशी के बीच फिर से पैचअप होने की कोई गुंजाइश नहीं है.

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बातचीत के दौरान, करण ने जाह्नवी से पूछा कि वह वेदांग को डेटिंग के बारे में क्या सलाह देंगी? उन्होंने जवाब दिया, 'शायद उन्हें ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए.' इसी बीच वरुण ने वेदांग की हालिया फिल्म का जिक्र करते हुए मजाक में कहा, 'मैं वापस आऊंगा.'

इस पर जाह्नवी ने कहा, 'नहीं, कोई बात नहीं. वापस आने की जरूरत नहीं है. ज्यादा सोचना बंद करो.' जब जाह्नवी से पूछा गया कि वह अपनी बहन खुशी को डेटिंग के बारे में क्या सलाह देंगी, तो उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि उसे अभी किसी सलाह की जरूरत है; वह ठीक है.'

वेदांग रैना और खुशी कपूर का ब्रेकअप कब हुआ?

खुशी और वेदांग के ब्रेकअप की खबरें इस साल जनवरी में सामने आईं. पत्रकार विक्की लालवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर दावा किया कि दो साल से ज्यादा समय तक डेट करने के बाद दोनों अलग हो गए हैं. कपल के करीबी एक सूत्र ने पत्रकार को बताया, 'अब सब खत्म हो गया है. खुशी और वेदांग अब साथ नहीं हैं, लेकिन ब्रेकअप की वजह पता नहीं है. यह सब हाल ही में हुआ है.'

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वेदांग रैना और खुशी कपूर के रिश्ते के बारे में

2023 में 'द आर्चीज' की रिलीज के बाद वेदांग रैना और खुशी कपूर के डेटिंग की अफवाहें शुरू हुईं. कहा जाता है कि जोया अख्तर के प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए थे. अक्सर साथ देखे जाने की वजह से उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गईं. इतनी चर्चा होने के बावजूद, वेदांग या खुशी में से किसी ने भी इन अफवाहों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की.

अपने शुरुआती इंटरव्यू में, वेदांग ने खुशी को एक 'अच्छा दोस्त' बताया था और कहा था कि उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता दी है, इसलिए उनकी पर्सनल लाइफ अभी पीछे छूट गई है. इनकार करने के बावजूद, खुशी की निजी पार्टियों और पारिवारिक समारोहों में वेदांग की मौजूदगी ने उनके डेटिंग की अफवाहों को जिंदा रखा. हालांकि, अप्रैल 2025 में, खुशी ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पेंडेंट पहनकर उनके रिश्ते की ओर इशारा किया, जिस पर उनके नामों के शुरुआती अक्षर लिखे थे. कई लोगों ने इस एक्सेसरी को उनके रिश्ते को इशारों-इशारों में स्वीकार करने के तरीके के रूप में देखा.

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