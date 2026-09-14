Ganesh Chaturthi 2026: धूमधाम से हुई बाप्पा की एंट्री, घर लाईं शिल्पा शेट्टी, खुशी से झूमीं सुनीता आहूजा

गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही मायानगरी में भी रौनक देखते ही बनती है. बॉलीवुड सितारे हर साल की तरह इस बार भी अपने घर बाप्पा का स्वागत पूरे प्यार, श्रद्धा और धूमधाम से करते नजर आए. किसी ने बाप्पा की भव्य मूर्ति घर में विराजमान कराई, तो किसी के चेहरे पर गणपति के स्वागत की खुशी साफ झलकी. शिल्पा शेट्टी से लेकर सुनीता आहूजा और हंसिका मोटवानी तक, सितारों के घर गणपति बाप्पा की एंट्री ने फैंस का दिल जीत लिया.

और पढ़ें

शोबिज में गणपति उत्सव की धूम

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर गणपति बाप्पा की एंट्री हो और माहौल भक्तिमय न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. हर साल की तरह इस बार भी शिल्पा ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ पति राज कुंद्रा संग बाप्पा का स्वागत किया. सोशल मीडिया पर सामने आईं तस्वीरों और वीडियो में एक्ट्रेस की भक्ति और खुशी साफ नजर आई. शिल्पा के लिए गणेश उत्सव सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि परिवार के साथ जुड़ा एक बेहद खास मौका है.

शादीशुदा जीवन की खटास भूल अकेले नाचीं सुनीता

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी गणपति बाप्पा के स्वागत में पीछे नहीं रहीं. बाप्पा के घर पहुंचते ही सुनीता की खुशी देखते ही बनी. वो सड़क पर ही ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमतीं-नाचतीं नजर आईं. गणपति की भक्ति में रंगी सुनीता ने पूरे पारंपरिक अंदाज में बाप्पा का स्वागत किया. उनके चेहरे की खुशी देखकर साफ था कि उनके लिए ये पल कितना खास और भावुक है. फैंस को भी सुनीता का ये अंदाज खूब पसंद आया.

Advertisement

एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने भी गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घर बाप्पा को विराजमान किया. इस खास मौके पर हंसिका बेहद खुश और एक्साइटेड नजर आईं. गणपति बाप्पा के स्वागत के साथ उनके घर का माहौल भी पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग गया. हंसिका की भक्ति और बाप्पा के प्रति आस्था की झलक ने फैंस का ध्यान खींच लिया.

शोबिज लाइफ में त्योहार कोई भी हो, हर धर्म से आने वाला सेलेब धूम धाम से इस त्योहार को सेलिब्रेट करता दिखता है. ये भव्य नजारा हर किसी का ध्यान खींच लेता है.

---- समाप्त ----