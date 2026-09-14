Ganesh Chaturthi 2026 Rashifal: गणेश जी की ये 4 राशियां हैं सबसे प्रिय, गणेश उत्सव से शुरू होगा गोल्डन टाइम!

Ganesh Chaturthi 2026 Rashifal: विघ्नहर्ता, बुद्धि और रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश का पावन पर्व 'गणेशोत्सव' शुरू हो चुका है. पूरे 10 दिनों तक चलने वाले इस महाउत्सव के दौरान बाप्पा की पूजा-अर्चना करने से साधक के जीवन के सारे कष्ट और विघ्न दूर हो जाते हैं.

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वैदिक ज्योतिष के अनुसार, भगवान गणेश सभी 12 राशियों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो बाप्पा को अत्यंत प्रिय हैं. गणेश चतुर्थी के इन पावन दिनों में ग्रहों की शुभ स्थिति और भगवान गणेश के विशेष आशीर्वाद से 4 मुख्य राशियों की बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं. इन्हें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और करियर में बड़ी सफलता हासिल होगी. आइए जानते हैं बाप्पा की पसंदीदा राशियों के बारे में.

मेष राशि (Aries): बुद्धि और पराक्रम से मिलेगी सफलता

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और भगवान गणेश की कृपा से इस राशि के जातकों को अपार बुद्धि और साहस की प्राप्ति होती है. गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान आपको अपने अटके हुए कामों में अचानक तेजी देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी. व्यापार में नए सौदे लाभ दिलाएंगे.

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मिथुन राशि (Gemini): कार्यक्षेत्र में तरक्की और नए अवसर

मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जिसे ज्योतिष में भगवान गणेश का ही प्रतिनिधि ग्रह माना जाता है. इसलिए बाप्पा की विशेष कृपा हमेशा मिथुन राशि पर रहती है. इस दौरान आपकी संवाद शैली (Communication) और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार आएगा. बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. यदि आप नया निवेश करने का सोच रहे हैं, तो यह समय बेहद शुभ फलदायी साबित होगा.

मकर राशि (Capricorn): कष्टों से मुक्ति और अचानक धन लाभ

मकर राशि पर भगवान गणेश की विशेष दृष्टि रहने से इनके जीवन के विघ्न और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. इस दौरान आपके लंबे समय से रुके हुए काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे. आर्थिक मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. यदि कोर्ट-कचहरी या जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई विवाद चल रहा था, तो फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है.

मीन राशि (Pisces): मान-सम्मान में वृद्धि और सुख-समृद्धि

मीन राशि के स्वामी गुरु (बृहस्पति) हैं, और गणेश चतुर्थी के दौरान बाप्पा की आराधना इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है. इन 10 दिनों में आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी बढ़ोतरी होगी. परिवार में मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं.

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गणेशोत्सव के दौरान बाप्पा को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

- गणेश जी की पूजा में प्रतिदिन 21 दूर्वा (दूब घास) उनके मस्तक पर अर्पित करें.

- पूजा के दौरान बाप्पा को उनके प्रिय मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग जरूर लगाएं.

- रोजाना 108 बार गणेश गायत्री मंत्र या ऊं गं गणपतये नमः का जाप करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है.

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