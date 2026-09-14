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बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव का आरोप, भीम आर्मी ने SP ऑफिस घेरा, जमकर हुई नारेबाजी

बाराबंकी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर कथित तौर पर पथराव हुआ, जिसमें एक दर्जन कार्यकर्ता घायल हो गए. वह गोंडा में दलित नेता विनोद निषाद के परिजनों से मिलने जा रहे थे. चंद्रशेखर ने हत्या की सीबीआई जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस द्वारा रोके जाने पर भीम आर्मी ने एसपी दफ्तर का घेराव किया.

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बाराबंकी पुलिस-प्रशासन पर बरसे सांसद चंद्रशेखर (Photo- Screengrab)
बाराबंकी पुलिस-प्रशासन पर बरसे सांसद चंद्रशेखर (Photo- Screengrab)

यूपी के बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने गोंडा जाते वक्त बुढ़वल-रामनगर इलाके में काफिले पर पथराव किए जाने का दावा किया है. चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक, हमले में करीब एक दर्जन कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनमें एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल है. कई गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ा गया है. 
 
सांसद चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक, घटना की शिकायत करने जब वह बाराबंकी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, तो रास्ते में कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर बदतमीजी की. हालांकि, सांसद का दावा है कि बाद में उन पुलिसकर्मियों ने एएसपी के सामने अपनी गलती पर खेद जताया. 
 
इस पूरे मामले में दो अलग-अलग तहरीरें दिए जाने की बात सांसद चंद्रशेखर ने कही है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे. अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आजाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी. 

चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि पुलिस के इशारे पर उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और हमले के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई. पथराव में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने का दावा किया गया है. 

वहीं, गोंडा के दलित विनोद हत्याकांड को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है.  चंद्रशेखर के मुताबिक, विनोद निषाद उनकी पार्टी से कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे. उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों को उनसे राजनीतिक नुकसान था, उन्हीं लोगों ने उनकी हत्या कराई. 

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विनोद निषाद के परिजनों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद मामला और गरमा गया. देर शाम तक भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की. 

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फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जांच और कार्रवाई का इंतजार है. चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि अगर आरोपों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी. 

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