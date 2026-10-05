scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दृश्यम 3 देखकर अचानक रोने लगी डायरेक्टर की पत्नी, इमोशनल पोस्ट में छलका दर्द, लिखा- त्याग किए...

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम: द कन्क्लूजन बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक की पत्नी शिवालिका ओबेरॉय ये मूवी देखकर अचानक क्यों रोने लगीं?

Advertisement
X
Drishyam 3 director wife Shivaleeka cried (Photo: Instagram @shivaleekaoberoi)
Drishyam 3 director wife Shivaleeka cried (Photo: Instagram @shivaleekaoberoi)

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम: द कन्क्लूजन का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है. मूवी 3 दिनों में 300 करोड़ कमाने की ओर तेजी से बढ़ रही है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं. इसे मोहनलाल की दृश्यम 3 से बेहतर बताया जा रहा है. फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक के काम की सराहना हो रही है. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय के लिए भी ये पल इमोशंस से भरा है.

दृश्यम 3 की सक्सेस के बीच शिवालिका भी फिल्म देखने थिएटर पहुंचीं. वहां फिल्म खत्म होने के बाद उन्हें स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा, जो उन्हें भावुक कर गया. फिल्म के एंड क्रेडिट्स में अभिषेक ने पत्नी शिवालिका के लिए खास थैंक्यू नोट लिखा था. उन्होंने फिल्ममेकिंग की इस जर्नी के दौरान शिवालिका की तरफ से मिले सपोर्ट के लिए उन्हें शुक्रिया कहा.

अपनी बेटी आरिका का भी जिक्र किया. इस मैसेज को बिग स्क्रीन पर देखकर शिवालिका की आंखों में आंसू आ गए. उनका रोते हुए वीडियो सामने आया है. पति अभिषेक के इस स्वीट जेस्चर पर शिवालिका ने इंस्टा पोस्ट में जवाब दिया है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shivaleeka Oberoi Pathak (@shivaleekaoberoi)

सम्बंधित ख़बरें

Drishyam: The Conclusion Box office collection day 3
3 दिन में 300 करोड़ के करीब अजय की दृश्यम 3, मचाया 'गदर'
Drishyam 3 box office day 2
दृश्यम 3 का तूफान! 2 दिन में 200 करोड़ के करीब कमाई
Drishyam 3 director Abhishek Pathak
दो दिन में 100 करोड़ पार दृश्यम 3, डायरेक्टर बोले- इससे बड़ी खुशी नहीं
drishyam 3 ajay devgn first day
Drishyam 3 ने तोड़े बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड!
Prem Keetanu Drishyam clash
'दृश्यम' से टक्कर पड़ी भारी, 2 दिन में पस्त हुई 'प्रेम कीटाणु'

शिवालिका की इमोशनल पोस्ट
शिवालिका ने इंस्टा पर एंड क्रेडिट में अपने लिए लिखे थैंक्यू नोट और इमोशन को वीडियो में दिखाया है. शिवालिका ने कैप्शन में लिखा- जब मैंने एंड क्रेडिट में अपने नाम को बड़े पर्दे पर देखा, तो मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे. मुझे लगातार मैसेज मिल रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, जिसे ये पल इतना स्पेशल लगा है. जब अभिषेक ने अपनी इस जर्नी को शुरू किया था, तब जिंदगी हमारे सामने बहुत कुछ लाने वाली थी. इस दौरान हमने कुछ त्याग किए, मुश्किल दिन देखे, एक-दूसरे से दूर रहे, ऐसे कई पल आए जिन्होंने हमारे रिश्ते को परखा. लेकिन इन सबके बावजूद मुझे तुम पर, तुम्हारे विजन और तुम जो बना रहे थे, उस पर पूरा भरोसा था.

Advertisement

''आज जब पूरी दुनिया आपके बनाए काम को सेलिब्रेट कर रही है, तब एहसास होता है कि उन सभी मुश्किलों का फल मिला है. कभी-कभी मैं हमारी बेटी आरिका को देखकर सोचती हूं कि वो एक दिन ये जानकर कितनी खुश होगी कि उसके पापा ने दृश्यम जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है. मुझे तुम्हारी पत्नी होने पर मुझे बेहद गर्व है.''

अभिषेक और शिवालिका इंडस्ट्री के पावर कपल हैं. 2023 में उनकी शादी हुई थी. दोनों की मुलाकात फिल्म खुदा हाफिज के दौरान हुई थी. अप्रैल 2026 में वो पेरेंट्स बने.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गेंद गई छक्के के लिए, लेकिन अंपायर ने दिए 5 रन... अली खान की बाउंसर पर ऐसा क्या हुआ? |
    मुलायम से योगी तक... 32 साल में 5 बार बदला भदोही का नाम, जानें जिले की सियासी कहानी |
    खेड़ा में सवारियों से भरे रिक्शा को ईको कार ने उड़ाया, 3 की मौत 4 घायल |
    Arbi Ki Bhujia: रोज वही दाल-रोटी खाना छोड़ें, प्याज का छौंक लगाकर बनाएं अरबी की कुरकुरी भुजिया, रोटी-चावल संग लगेगी टेस्टी |
    आपके पास सोना-चांदी या बिटकॉइन है? रॉबर्ट कियोसाकी का नया पोस्ट Viral |
    Shardiya Navratri 2026: 10 या 11 अक्टूबर, शारदीय नवरात्र कब से होंगे शुरू? जानें क्या रहेगा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त |
    थियेटर में रोई दृश्यम 3 के डायरेक्टर की पत्नी, स्क्रीन पर मिला खास सरप्राइज, पति पर लुटाया प्यार |
    युद्ध के मैदान में मोर्चा संभालेंगी महिलाएं, US-इजरायल के लिए तेहरान का बड़ा प्लान |
    ब्रह्मकपाल में पिंडदान से पितरों को मिलता है मोक्ष! तर्पण के लिए उमड़ रही भारी भीड़ |
    'वे गजनी हैं...', विरोध मार्च को लेकर उद्धव-राज ठाकरे पर फडणवीस ने साधा निशाना
    Advertisement