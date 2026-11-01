Guru Gochar 2026: गुरु गोचर ने पलटी 5 राशियों की किस्मत! 87 दिनों तक बरसेगा पैसा

Guru Gochar: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को शुभता, ज्ञान, धन, भाग्य और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. यही वजह है कि गुरु की राशि और चाल में होने वाला बदलाव सभी 12 राशियों के जीवन को प्रभावित करता है. 31 अक्टूबर 2026 को गुरु ने सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु का यह गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है. आने वाले 87 दिनों में इन राशियों को नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं किन 5 राशियों के लिए गुरु का यह गोचर अच्छे दिन लेकर आ सकता है.

और पढ़ें

गुरु गोचर 2026 का महत्व

वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है. इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है. कुंडली में गुरु की स्थिति व्यक्ति की शिक्षा, संतान, विवाह, धार्मिक कार्यों, धन और भाग्य से जुड़ी मानी जाती है.

जब गुरु एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है. सिंह राशि में गुरु का गोचर आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, प्रतिष्ठा और रचनात्मकता से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकता है. इस दौरान कुछ लोगों को लंबे समय से रुके काम पूरे होने और नए अवसर मिलने की उम्मीद रहेगी.

इन 5 राशियों को मिलेगा गुरु गोचर का लाभ

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में प्रवेश रिश्तों और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रह सकता है. दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा. रिश्तों में मधुरता आएगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के मौके मिलेंगे. इसके अलावा व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल हो सकती हैं. लंबे समय से अटके कामों में गति आने की संभावना है.

Advertisement

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आर्थिक और करियर से जुड़े मामलों में राहत लेकर आ सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है. वहीं, पहले से नौकरी कर रहे जातकों की कार्यक्षेत्र से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं. इस दौरान पिता का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है.

सिंह राशि (Leo)

गुरु का गोचर सिंह राशि में ही हो रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने की संभावना है. कारोबार करने वालों को भी लाभ मिल सकता है. आर्थिक मोर्चे पर अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. इस दौरान अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना फायदेमंद हो सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं. ऐसे में गुरु का यह गोचर इस राशि के जातकों के लिए कई मामलों में सकारात्मक रह सकता है. नौकरी में काम का दबाव कम होने और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में सुख-शांति और खुशियों का माहौल रहेगा. आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है. निवेश और करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा.

Advertisement

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर साझेदारी और दांपत्य जीवन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. नौकरी में आ रही रुकावटें दूर होने की उम्मीद है. लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को नए अवसर और मुनाफा मिलने के संकेत हैं. साझेदारी में काम करने वालों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं. इस दौरान आपसी तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा.

गुरु गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु को ज्ञान, धर्म, शिक्षा और सदाचार का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इस अवधि में शिक्षा, आध्यात्मिक गतिविधियों और ज्ञान से जुड़े कार्यों पर ध्यान देना शुभ माना जाता है. बड़ों और गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए. किसी भी बड़े आर्थिक या करियर संबंधी फैसले में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा.

ध्यान दें: राशियों पर ग्रहों के गोचर का प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति और अन्य ग्रहों की दशा पर भी निर्भर करता है. यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है, इसे निश्चित भविष्यवाणी न समझें.

---- समाप्त ----