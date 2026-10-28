55000 की भीड़ और 2000 प्राइवेट गार्ड! फुल सिक्योरिटी के बीच होगा दिलजीत का कॉन्सर्ट

30 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाला दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया जाएगा. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगभग 2,000 प्राइवेट गार्ड तैनात किए जाने की उम्मीद है. ये फैसला तब लिया जा रहा है, जब सिंगर को हाल ही में धमकी मिली है.

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खबरों के अनुसार, प्रशासन भीड़ को संभालने और आयोजन स्थल के आसपास जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पाबंदियां लगाने, पार्किंग की अतिरिक्त सुविधा देने और एक ऐसा जोन बनाने की योजना बना रहा है, जहां केवल पैदल चलने वालों को ही जाने की अनुमति होगी.

ये कदम तब उठाए गए हैं जब दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में सुरक्षा चिंताओं और त्योहारों के मौसम में कानून-व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए इस कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. आयोजकों के साथ बातचीत और सुरक्षा की एक नई योजना सौंपे जाने के बाद, अनुमति देने पर फिर से विचार किया गया और अंततः इसे मंजूरी दे दी गई.

2000 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होंगे तैनात

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने 1,500 से 2,000 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड तैनात करने की सलाह दी है, जबकि आयोजकों ने शुरुआत में केवल 400 गार्ड रखने का प्रस्ताव दिया था. सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम स्टेडियम में आने वाली भारी भीड़ को संभालने के लिए किए जा रहे हैं; इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 55,000 लोगों की है.

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आयोजकों से पार्किंग की अतिरिक्त जगह का इंतजाम करने और कैब सर्विस देने वाली कंपनियों तथा नेविगेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए भी कहा गया है. इन उपायों का मकसद लोगों के आने-जाने (पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ) की व्यवस्था को बेहतर बनाना और शो से पहले व बाद में लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना है.

पुलिस 500 से 700 मीटर के दायरे में गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगाने की योजना बना रही है. इस योजना के तहत, यह इलाका केवल पैदल चलने वालों के लिए होगा. यहां केवल उन्हीं गाड़ियों को आने की अनुमति होगी जिनमें कलाकार सवार हों या जिनके पास कार्यक्रम से जुड़ा विशेष पास हो.

इस बीच, आयोजक परफॉरमेंस रैंप को और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि दिलजीत दर्शकों के और करीब आ सकें और अपने फैंस के साथ बातचीत कर सकें. हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी भी सुरक्षा संबंधी अंतिम मंजूरी का इंतजार है.

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