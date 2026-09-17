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सड़कछाप गालियां और भद्दे कमेंट... नीचता पर उतरी टीवी की बहू, आम्रपाली दुबे पर जमकर निकाली भड़ास

बिग बॉस 20 के घर में चिकन बनाने को लेकर माही विज और आम्रपाली दुबे के बीच विवाद हो गया. माही ने आम्रपाली के खाना बनाने के तरीके पर सवाल उठाए और आलू डालने पर आपत्ति जताई. दोनों के बीच 'शट अप' कहने तक बात पहुंची और झगड़े में माही ने अपनी हद पार कर दी.

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हसीनाओं में तू-तू मै-मै (Photo: Screengrab)
हसीनाओं में तू-तू मै-मै (Photo: Screengrab)

बिग बॉस 20 के घर में चिकन की कढ़ाई ने ऐसा तड़का लगाया कि माही विज और आम्रपाली दुबे आमने-सामने आ गईं. बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक-दूसरे को चुप कराने से लेकर करियर और पहचान पर तीखे कमेंट करने तक में कोई कसर नहीं छोड़ी.

चिकन बना झगड़े की वजह
दरअसल, घर की रसोई में आम्रपाली दुबे और कुछ कंटेस्टेंट्स चिकन बना रहे थे. तभी माही विज वहां पहुंचीं और खाना बनाने के तरीके पर सवाल उठाने लगीं. माही को चिकन में आलू डालने पर भी आपत्ति थी.

आम्रपाली ने उन्हें साफ कह दिया कि जो लोग खाना बना रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दिया जाए.. उन्होंने गुस्से में कहा कि घर में कोई किसी का नौकर बनकर नहीं बैठा है. बस, यहीं से रसोई का माहौल गर्म हो गया.

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‘शट अप’ से शुरू हुआ घमासान
आम्रपाली की बात सुनकर माही भी भड़क गईं. दोनों एक-दूसरे को ‘शट अप’ कहती नजर आईं. माही ने आम्रपाली से कहा कि वो उनके मुंह नहीं लगना चाहतीं, जबकि आम्रपाली ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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मामला सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रहा. माही ने आम्रपाली के व्यवहार और उनकी भोजपुरी पहचान पर भी टिप्पणी कर दी. उन्होंने यहां तक कह दिया कि ‘भोजपुरी के लोग इस पर थूकते हैं.’ इस टिप्पणी से आम्रपाली भावुक होती नजर आईं.

माही ने पार की हद
झगड़े के बाद माही विज घर के दूसरे सदस्यों के सामने अपना गुस्सा निकालती दिखीं. उन्होंने आम्रपाली को लेकर कहा कि वो उन्हें दो मिनट में खत्म कर देंगी. इसी दौरान माही की ओर से वह विवादित लाइन भी सुनने को मिली, ‘खड़े-खड़े नंगा कर दूंगी.’

अब बिग बॉस के घर में इस लाइन का मतलब कपड़े नहीं, बल्कि राज खोलने और पोल-पट्टी सामने लाने की धमकी के तौर पर लिया जा रहा है. यानी माही का कहना था कि अगर बात ज्यादा बढ़ी, तो वह आम्रपाली की ऐसी-ऐसी बातें सामने लाएंगी कि पूरा घर देखता रह जाएगा.

घर में किसका पलड़ा भारी?
इस लड़ाई में आम्रपाली ने जहां अपने सम्मान और काम को लेकर आवाज उठाई. वहीं माही ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि वो किसी से दबने वाली नहीं हैं. घर के कुछ सदस्य माही को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, तो कुछ आम्रपाली के पक्ष में खड़े नजर आए. बिग बॉस के घर में अक्सर छोटी-सी बात बड़े विवाद में बदल जाती है, लेकिन इस बार तो चिकन की रेसिपी ने रिश्तों की पूरी ‘रेसिपी’ ही बिगाड़ दी. अब देखना होगा कि बिग बॉस इस जुबानी जंग पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर दोनों को आमने-सामने बैठाकर घर में एक और बड़ा ड्रामा करवाते हैं. 

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