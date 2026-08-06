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Batwara 1947: गदर की 'सकीना' को कॉपी कर रही हैं प्रीति जिंटा? अमीषा पटेल ने दिया रिएक्शन

जब एक फैन ने प्रीति ज़िंटा के 'बंटवारा 1947' वाले रोल की तुलना 'गदर' की सकीना से की, तो अमीषा पटेल ने उस पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस के लिए एक प्यारा सा मैसेज लिखा.

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प्रीति ने अमीषा पटेल को किया कॉपी? (Photo: Screengrab)
प्रीति ने अमीषा पटेल को किया कॉपी? (Photo: Screengrab)

अमीषा पटेल ने हाल ही में X (पहले ट्विटर) पर #AskAmy सेशन किया, जिसमें उन्होंने कई फैंस के सवालों के जवाब दिए. लेकिन एक बातचीत ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान तेजी से खींचा, जब एक फैन ने 'बंटवारा 1947' में प्रीति जिंटा के किरदार की तुलना 'गदर' में अमीषा के मशहूर किरदार सकीना से की.

फैन ने 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में अमीषा की एक्टिंग की तारीफ की और कहा कि हाल ही में रिलीज हुए 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर में प्रीति का रोल उन्हें सकीना की याद दिलाता है.

अमीषा पटेल का आया रिएक्शन
पोस्ट में लिखा था, 'क्या आपने 'बंटवारा' का ट्रेलर देखा है? ऐसा लगता है कि प्रीति जिंटा आपकी मशहूर सकीना की नकल करने की बहुत कोशिश कर रही हैं. लेकिन कुछ किरदार कभी भुलाए नहीं जा सकते और 'गदर' में आपने और सनी सर ने जो जादू दिखाया था, उसे कोई और नहीं दोहरा सकता.'

तुलना पर ध्यान देने के बजाय, अमीषा ने अपनी साथी एक्ट्रेस के लिए प्यार और तारीफ के साथ जवाब दिया. फैन को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, 'वो भी बहुत खूबसूरत हैं भाई. सकीना उन्हें शुभकामनाएं देती हैं. तारा का ध्यान रखना जब तक वह अपनी जगह वापस नहीं आ जाते.' फैन्स ने उनके जवाब की बहुत तारीफ की. कई लोगों ने एक्ट्रेस की तारीफ की कि उन्होंने तुलना करने के बजाय प्रीति को शुभकामनाएं दीं.

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एक और ट्वीट का जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'मैं अपनी 'तारा' को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मुझे यकीन है कि वह वही करेगा जिसमें वह माहिर है... बॉक्स ऑफिस पर एक और 'गदर' मचाएगा.

'गदर' से क्यों जुड़ा कनेक्शन?
यह तुलना इसलिए हो रही है क्योंकि 'गदर' और 'बंटवारा 1947' दोनों ही भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में हैं. अमीषा पटेल ने 'गदर: एक प्रेम कथा' में सनी देओल के तारा सिंह के साथ सकीना का किरदार निभाया था. यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बनी. दो दशक से ज़्यादा समय के बाद यह जोड़ी 'गदर 2' के लिए फिर से साथ आई, जिसे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली.

'बंटवारा 1947' में सनी देओल एक बार फिर बंटवारे के दौर की कहानी में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए कुछ दर्शकों ने स्वाभाविक रूप से दोनों फिल्मों के बीच समानताएं देखी हैं. हालांकि, मेकर्स ने 'बंटवारा 1947' को अपने अलग किरदारों और संघर्षों वाली एक बिल्कुल अलग कहानी के तौर पर पेश किया है.

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