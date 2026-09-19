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बिहार में गणेश विसर्जन के दौरान DJ बजाने पर विवाद, पथराव में 6 जवान घायल, 5 गिरफ्तार

जमुई के झाझा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया था. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था.

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जमुई में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल हुआ. (Photo-ITG)
जमुई में गणेश विसर्जन के दौरान बवाल हुआ. (Photo-ITG)

जमुई जिला के झाझा में बीती रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा और आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

जमुई के झाझा में थाना गेट के समीप शुक्रवार की रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है. पथराव की घटना में झाझा थानाध्यक्ष मिंटू कुमार सिंह, एसआइ दीपक कुमार, एसआइ अमरजीत कुमार, जवान अमित कुमार, नितेश कुमार झा और महिला जवान प्रियंका कुमारी घायल हो गए. घटना के बाद सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए झाझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां घायल पुलिसकर्मियों का उपचार किया गया.

जानकारी के अनुसार सोहजाना से बड़ी संख्या में आए युवक गणेश प्रतिमा लेकर रेलवे तालाब में विसर्जन के लिए जा रहे थे. जुलूस में डीजे भी बजाया जा रहा था. थाना गेट के समीप पहुंचने पर डीजे पर तेज आवाज में कथित रूप से अश्लील गाना बजाया जाने लगा. पुलिसकर्मियों ने युवकों से गाना बंद करने तथा आवाज कम करने को कहा. इसी बात को लेकर कुछ युवक आक्रोशित हो गए. जिसके बाद युवक और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते युवकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी.

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5 लोगों को गिरफ्तार किया गया

अचानक हुए पथराव से थाना परिसर और गेट के समीप अफरातफरी मच गई. घटना में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामले में कार्रवाई शुरू की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया. उक्त सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान में जुटी है. इस मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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