CM योगी के बाद अब अखिलेश यादव से मिली 'हनुमान अंश' की टीम, फोटोज आईं सामने

बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही फिल्म 'हनुमान' अब भारत में 200 करोड़ रुपये की कुल कमाई के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है. सिनेमाघरों में अपने सफल 35 दिन पूरे करने की खुशी के बीच फिल्म की स्टार कास्ट और मेकर्स ने एक अहम मुलाकात की है.

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हाल ही में फिल्म की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों शेयर किया.

अखिलेश यादव से हुई खास मुलाकात

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी, मुख्य कलाकार और बाकी कास्ट मेंबर्स ने अखिलेश यादव से मिलकर इस आध्यात्मिक ड्रामा फिल्म को बनाने के सफर पर चर्चा की. बातचीत के दौरान टीम ने बताया कि इस फिल्म को तैयार करने में उनका अनुभव कैसा रहा और दर्शकों से मिल रहे प्यार ने उन्हें कितना प्रभावित किया है.

इस खास मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, 'हनुमान अंश' के रचनाकार-कलाकार से सप्रेम भेंट.'

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सीएम योगी से भी मिल चुकी है टीम

अखिलेश यादव से मुलाकात करने से पहले फिल्म की पूरी टीम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुकी है. कुछ ही दिनों पहले फिल्म 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर और एक्टर्स लखनऊ में CM योगी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, जहां CM ने फिल्म की सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी थी.

बॉक्स ऑफिस पर अब तक का कलेक्शन

कमाई के मामले में फिल्म अभी भी थिएटर्स में मजबूत पकड़ बनाए हुए है. 35वें दिन तक 'हनुमान अंश' देशभर में करीब 6,829 शो में चल रही है. खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 35वें दिन ₹7.02 करोड़ का नेट कलेक्शन दर्ज किया. इसी के साथ अब भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹189.24 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹160.15 करोड़ तक पहुंच गया है.



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