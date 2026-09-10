scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाक के 12 साल बाद विदेशी संग बसाया घर, 41 की उम्र में मां बनेंगी जेनिफर विंगेट? बताया सच

जेनिफर विंगेट ने तलाक के 12 साल बाद फिर से शादी कर अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू की है. उन्होंने कहा कि शादी के बाद उनकी प्राथमिकताएं बदली हैं, लेकिन करियर में कोई बदलाव नहीं आया.

Advertisement
X
जेनिफर विंगेट कब बनेंगी मां? (Photo: Instagram/jenniferwinget1)
जेनिफर विंगेट कब बनेंगी मां? (Photo: Instagram/jenniferwinget1)

एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने इसी साल जुलाई में सीक्रेट वेडिंग की थी. उन्होंने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्माएल संग दूसरी शादी की. तलाक के 12 साल बाद जेनिफर ने घर बसाया. इससे पहले उनकी शादी करण सिंह ग्रोवर संग हुई थी. फिर से मैरिड लाइफ में आकर वो खुश हैं.

एक इंटरव्यू में जेनिफर ने शादी के बाद अपनी जिंदगी और करियर को लेकर खुलकर बात की है. जेनिफर ने कुबूला कि उनकी प्रायोरिटीज बदली हैं, लेकिन एक्टिंग और काम को लेकर उनका रवैया पहले जैसा ही है.

शादी के बाद कितनी बदली जिंदगी?
जेनिफर की अपकमिंग OTT सीरीज शक: ट्रस्ट नो वन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है. इस दौरान एक्ट्रेस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शादी का उनके करियर पर खास असर नहीं पड़ा है. एक्ट्रेस ने मदरहुड को लेकर भी बात की. जेनिफर ने कहा- शादी के बाद ज्यादा कुछ भी नहीं बदला है. मैंने सिर्फ शादी की है, बाकी सब पहले जैसा ही है. मुझे लाइफ में बैलेंस के साथ चलना पसंद है. जिन लोगों के साथ मैं काम करूं, सुनिश्चित करती हूं कि उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा हो. फिर वो लोग चाहे टेलीविजन के हो, डिजिटल या किसी और जगह के.

सम्बंधित ख़बरें

Jenifer Winget
एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने विलियम संग लंदन में रचाई शादी
Jennifer winget cried
41 की जेनिफर विंगेट ने की दूसरी शादी, पति संग किया Liplock, बेटी को विदा कर रोए पिता
Jennifer Winget gets married
जेनिफर विंगेट ने रचाई दूसरी शादी, पति संग किया Liplock, वीडियो
Jennifer Winget
तलाक के 12 साल बाद की शादी, व्हाइट गाउन में दुल्हन बनीं जेनिफर
Jennifer Winget second marriage
41 की एक्ट्रेस करेगी दूसरी शादी, विदेश में बसाएंगी घर?
Advertisement

मेरे लिए काम की जगह का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है. जेनिफर ने ये भी बताया कि वो अक्सर उन्हीं लोगों के साथ दोबारा काम करती हैं, जिनके साथ पहले काम कर चुकी हैं. इसकी वजह उन लोगों के साथ कंफर्ट बनना और एक दूसरे को समझना है.

मदरहुड पर क्या बोलीं जेनिफर?
जबसे एक्ट्रेस की शादी हुई है लोग उनके मदरहुड की चर्चा में बिजी हैं. लेकिन जेनिफर ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उनके मुताबिक, शादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने एक्टिंग करियर पर ब्रेक लगा दिया है. वहीं मदरहुड को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि इस चीज को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है. शादी के बाद उनकी प्राथमिकताएं थोड़ी बदली हैं. अब उन्हें देखना पड़ता है कि वो किस महीने किस देश में रहने वाली हैं. क्योंकि काम और शादीशुदा जिंदगी में सही तालमेल बनाए रखने के लिए उन्हें अलग-अलग देशों में ट्रैवल करना पड़ता है. उनके पति इंडिया में नहीं रहते हैं.

वर्कफ्रंट पर जेनिफर जल्द ही मिस्ट्री शो शक: ट्रस्ट नो वन में नजर आएंगी. सीरीज में जेनिफर के साथ परिणीति चोपड़ा, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, अनूप सोनी, हरलीन सेठी, ध्रुव चौधरी और सुमीत व्यास भी नजर आएंगे. ये शो 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Homemade Maida: बाजार का महंगा और मिलावटी मैदा छोड़िए, गेहूं से घर पर बनाएं 100% शुद्ध मैदा, समोसे-कचौरी का बढ़ेगा स्वाद |
    'मिस्टर सिंह, सड़क से हटो...', अमेरिकी सरकार के विज्ञापन में 'नफरत'? |
    उज्जैन में अटक गया हनुमान मूर्ति का विस्थापन, पीछे हटा प्रशासन, देखें विशेष |
    UP Election 2027: राहुल-अखिलेश में सीटों के बटवारे पर मची महाभारत, अमेठी पर अड़ी सपा? |
    चीन के पोर्ट पर कार्गो शिप में लगी आग, 25 लोगों की मौत, 5 लापता |
    फोन में था ध्यान... अचानक छत से गिरा, देखें ये डरावना वायरल वीडियो |
    पितृसत्तात्मक सोच पर भड़कीं फातिमा सना शेख, रेप की घटनाओं पर भी दिया बयान |
    छात्रा को Kiss करते रंगे हाथ पकड़ा गया टीचर, एक्स्ट्रा क्लास के बहाने रोका था-VIDEO |
    चौथी बार भारत में ब्रिक्स समिट, किन उम्मीदों के साथ आया है? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    Hartalika Teej Ganesh Chaturthi: हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी क्या एक ही दिन है? डेट का कन्फ्यूजन हुआ दूर
    Advertisement