तलाक के 12 साल बाद विदेशी संग बसाया घर, 41 की उम्र में मां बनेंगी जेनिफर विंगेट? बताया सच

एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने इसी साल जुलाई में सीक्रेट वेडिंग की थी. उन्होंने सिंगापुर के बिजनेसमैन विलियम इश्माएल संग दूसरी शादी की. तलाक के 12 साल बाद जेनिफर ने घर बसाया. इससे पहले उनकी शादी करण सिंह ग्रोवर संग हुई थी. फिर से मैरिड लाइफ में आकर वो खुश हैं.

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एक इंटरव्यू में जेनिफर ने शादी के बाद अपनी जिंदगी और करियर को लेकर खुलकर बात की है. जेनिफर ने कुबूला कि उनकी प्रायोरिटीज बदली हैं, लेकिन एक्टिंग और काम को लेकर उनका रवैया पहले जैसा ही है.

शादी के बाद कितनी बदली जिंदगी?

जेनिफर की अपकमिंग OTT सीरीज शक: ट्रस्ट नो वन का ट्रेलर लॉन्च हुआ है. इस दौरान एक्ट्रेस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शादी का उनके करियर पर खास असर नहीं पड़ा है. एक्ट्रेस ने मदरहुड को लेकर भी बात की. जेनिफर ने कहा- शादी के बाद ज्यादा कुछ भी नहीं बदला है. मैंने सिर्फ शादी की है, बाकी सब पहले जैसा ही है. मुझे लाइफ में बैलेंस के साथ चलना पसंद है. जिन लोगों के साथ मैं काम करूं, सुनिश्चित करती हूं कि उनके साथ मेरा तालमेल अच्छा हो. फिर वो लोग चाहे टेलीविजन के हो, डिजिटल या किसी और जगह के.

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मेरे लिए काम की जगह का माहौल अच्छा होना बहुत जरूरी है. जेनिफर ने ये भी बताया कि वो अक्सर उन्हीं लोगों के साथ दोबारा काम करती हैं, जिनके साथ पहले काम कर चुकी हैं. इसकी वजह उन लोगों के साथ कंफर्ट बनना और एक दूसरे को समझना है.

मदरहुड पर क्या बोलीं जेनिफर?

जबसे एक्ट्रेस की शादी हुई है लोग उनके मदरहुड की चर्चा में बिजी हैं. लेकिन जेनिफर ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. उनके मुताबिक, शादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने एक्टिंग करियर पर ब्रेक लगा दिया है. वहीं मदरहुड को लेकर एक्ट्रेस ने कहा कि इस चीज को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है. शादी के बाद उनकी प्राथमिकताएं थोड़ी बदली हैं. अब उन्हें देखना पड़ता है कि वो किस महीने किस देश में रहने वाली हैं. क्योंकि काम और शादीशुदा जिंदगी में सही तालमेल बनाए रखने के लिए उन्हें अलग-अलग देशों में ट्रैवल करना पड़ता है. उनके पति इंडिया में नहीं रहते हैं.

वर्कफ्रंट पर जेनिफर जल्द ही मिस्ट्री शो शक: ट्रस्ट नो वन में नजर आएंगी. सीरीज में जेनिफर के साथ परिणीति चोपड़ा, ताहिर राज भसीन, सोनी राजदान, अनूप सोनी, हरलीन सेठी, ध्रुव चौधरी और सुमीत व्यास भी नजर आएंगे. ये शो 24 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

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