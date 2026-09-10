scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झांसी में रेलवे अधिकारी की AI से बनाई आपत्तिजनक तस्वीर, 15 लाख मांगे, प्रयागराज से युवती गिरफ्तार

झांसी में रेलवे के एक बड़े अधिकारी की AI से आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप में 27 वर्षीय युवती को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला अधिकारी और उसके परिवार से लगातार रुपये मांग रही थी. 31 जुलाई को AI से बनाई तस्वीर भेजकर 15 लाख रुपये मांगे और परिवार की अन्य महिलाओं की तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी.

Advertisement
X
AI से आपत्तिजनक तस्वीर बनाने के आरोप में युवती गिरफ्तार. (Photo: ITG)
AI से आपत्तिजनक तस्वीर बनाने के आरोप में युवती गिरफ्तार. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे के एक बड़े अधिकारी को AI से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में झांसी पुलिस ने 27 वर्षीय युवती मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. आरोपी युवती मूल रूप से हुबली, कर्नाटक की रहने वाली बताई गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवती पर रेलवे अधिकारी और उसके परिवार को ब्लैकमेल कर रुपये मांगने का आरोप है. मामले की शिकायत रेलवे अधिकारी की पत्नी ने नवाबाद थाने में की थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया.

बताया गया है कि रेलवे अधिकारी झांसी की रेलवे कॉलोनी में रहते हैं. उनकी पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी लगातार उनके पति और परिवार को ब्लैकमेल कर रुपये मांग रही थी. आरोपी युवती अलग-अलग तारीखों में उनसे रुपये ले भी चुकी थी. शिकायत के मुताबिक, यह सिलसिला 13 जनवरी 2026 से अलग-अलग तारीखों में चल रहा था. आरोप है कि युवती पहले भी रेलवे अधिकारी और उनके परिवार से रुपये ले चुकी थी. इसके बाद 31 जुलाई 2026 को मामले में एक नया मोड़ आया.

AI से तैयार तस्वीर बनाकर वायरल करने की दी धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Reel के लिए स्टंट पड़ा भारी, बांध में कूदते ही हादसा
Pushpendra Kumar from Jhansi jumped from the dam (Photo: ITG)
30 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, नीचे पानी की जगह चट्टान!
यूपी में घूमने की बेस्ट जगहें (Photo-ITG)
परिवार के साथ घूमने का है प्लान? UP की ये 10 जगहें रहेंगी बेस्ट
jhansi medical college
झांसी में इंसानियत हुई शर्मसार! पैसे बिना पार्किंग में पड़ा रहा शव
Husband Without Money Holds Wife.s Dead Body on Stretcher in Rain
मां की लाश के बगल में रोती बच्ची, जमीन पर बैठा पति, पैसे नहीं तो एंबुलेंस नहीं

पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई को आरोपी युवती ने रेलवे अधिकारी की AI से एक आपत्तिजनक तस्वीर तैयार की और उसे उनकी पत्नी के नंबर पर भेज दिया. इसके बाद तस्वीर को लेकर ब्लैकमेल करते हुए रुपये की मांग की गई. शिकायत में 15 लाख रुपये की मांग किए जाने की बात कही गई है. आरोप है कि युवती ने सिर्फ रेलवे अधिकारी की तस्वीर को लेकर ही धमकी नहीं दी, बल्कि परिवार की अन्य अविवाहित महिलाओं की तस्वीरें भी उसके पास होने की बात कही. शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने धमकी दी कि इन तस्वीरों को वायरल कर परिवार की महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाया जाएगा.

Advertisement

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर रेलवे अधिकारी की पत्नी ने नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी युवती की तलाश की. जांच के दौरान पुलिस को उसके प्रयागराज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद युवती को झांसी के नवाबाद थाने लाया गया. पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया है. पुलिस अब इन उपकरणों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देशन में नवाबाद थाना पुलिस ने AI से फोटो एडिट करने, ब्लैकमेलिंग करने और अवैध रूप से रुपये की वसूली करने के आरोप में युवती को गिरफ्तार किया है.

एएसपी के मुताबिक, आरोपी युवती की पहचान मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी के रूप में हुई है. वह हुबली, कर्नाटक की रहने वाली है. पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवती को गिरफ्तार करने के बाद नवाबाद थाने लाया गया. उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया.

Advertisement

पुलिस ने आरोपी युवती को किया अरेस्ट 

इस पूरे मामले में AI से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीर को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप है. शिकायत के मुताबिक, तस्वीर भेजने के बाद 15 लाख रुपये की मांग की गई और परिवार की अन्य महिलाओं की तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए हैं. अब पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. आरोपी युवती को न्यायालय भेज दिया गया है, जहां से उसे जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी. झांसी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में जांच आगे बढ़ रही है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से मिले दो मोबाइल फोन तथा लैपटॉप को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    3000 लोगों को मारने वाला एल चेपो... कैसे अरेस्ट हुआ? अब हुआ खुलासा |
    चाय बागान में टायर फंसे हाथी को देख हैरान हुए लोग, VIDEO वायरल |
    तलाक के 12 साल बाद विदेशी संग बसाया घर, 41 की उम्र में मां बनेंगी जेनिफर विंगेट? बताया सच |
    Homemade Maida: बाजार का महंगा और मिलावटी मैदा छोड़िए, गेहूं से घर पर बनाएं 100% शुद्ध मैदा, समोसे-कचौरी का बढ़ेगा स्वाद |
    'मिस्टर सिंह, सड़क से हटो...', अमेरिकी सरकार के विज्ञापन में 'नफरत'? |
    उज्जैन में अटक गया हनुमान मूर्ति का विस्थापन, पीछे हटा प्रशासन, देखें विशेष |
    UP Election 2027: राहुल-अखिलेश में सीटों के बटवारे पर मची महाभारत, अमेठी पर अड़ी सपा? |
    चीन के पोर्ट पर कार्गो शिप में लगी आग, 25 लोगों की मौत, 5 लापता |
    फोन में था ध्यान... अचानक छत से गिरा, देखें ये डरावना वायरल वीडियो |
    पितृसत्तात्मक सोच पर भड़कीं फातिमा सना शेख, रेप की घटनाओं पर भी दिया बयान
    Advertisement