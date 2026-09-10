झांसी में रेलवे अधिकारी की AI से बनाई आपत्तिजनक तस्वीर, 15 लाख मांगे, प्रयागराज से युवती गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के झांसी में रेलवे के एक बड़े अधिकारी को AI से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में झांसी पुलिस ने 27 वर्षीय युवती मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. आरोपी युवती मूल रूप से हुबली, कर्नाटक की रहने वाली बताई गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवती पर रेलवे अधिकारी और उसके परिवार को ब्लैकमेल कर रुपये मांगने का आरोप है. मामले की शिकायत रेलवे अधिकारी की पत्नी ने नवाबाद थाने में की थी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया.

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बताया गया है कि रेलवे अधिकारी झांसी की रेलवे कॉलोनी में रहते हैं. उनकी पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी लगातार उनके पति और परिवार को ब्लैकमेल कर रुपये मांग रही थी. आरोपी युवती अलग-अलग तारीखों में उनसे रुपये ले भी चुकी थी. शिकायत के मुताबिक, यह सिलसिला 13 जनवरी 2026 से अलग-अलग तारीखों में चल रहा था. आरोप है कि युवती पहले भी रेलवे अधिकारी और उनके परिवार से रुपये ले चुकी थी. इसके बाद 31 जुलाई 2026 को मामले में एक नया मोड़ आया.

AI से तैयार तस्वीर बनाकर वायरल करने की दी धमकी

पुलिस के अनुसार, 31 जुलाई को आरोपी युवती ने रेलवे अधिकारी की AI से एक आपत्तिजनक तस्वीर तैयार की और उसे उनकी पत्नी के नंबर पर भेज दिया. इसके बाद तस्वीर को लेकर ब्लैकमेल करते हुए रुपये की मांग की गई. शिकायत में 15 लाख रुपये की मांग किए जाने की बात कही गई है. आरोप है कि युवती ने सिर्फ रेलवे अधिकारी की तस्वीर को लेकर ही धमकी नहीं दी, बल्कि परिवार की अन्य अविवाहित महिलाओं की तस्वीरें भी उसके पास होने की बात कही. शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने धमकी दी कि इन तस्वीरों को वायरल कर परिवार की महिलाओं की छवि को नुकसान पहुंचाया जाएगा.

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पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती ने परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी. लगातार ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर रेलवे अधिकारी की पत्नी ने नवाबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी युवती की तलाश की. जांच के दौरान पुलिस को उसके प्रयागराज में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद युवती को झांसी के नवाबाद थाने लाया गया. पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया है. पुलिस अब इन उपकरणों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह ने बताया कि एसएसपी के निर्देशन में नवाबाद थाना पुलिस ने AI से फोटो एडिट करने, ब्लैकमेलिंग करने और अवैध रूप से रुपये की वसूली करने के आरोप में युवती को गिरफ्तार किया है.

एएसपी के मुताबिक, आरोपी युवती की पहचान मरीना लाजरस उर्फ मरीना जेस्सी के रूप में हुई है. वह हुबली, कर्नाटक की रहने वाली है. पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी युवती को गिरफ्तार करने के बाद नवाबाद थाने लाया गया. उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय के सामने पेश किया गया.

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पुलिस ने आरोपी युवती को किया अरेस्ट

इस पूरे मामले में AI से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीर को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने का आरोप है. शिकायत के मुताबिक, तस्वीर भेजने के बाद 15 लाख रुपये की मांग की गई और परिवार की अन्य महिलाओं की तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए हैं. अब पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. आरोपी युवती को न्यायालय भेज दिया गया है, जहां से उसे जेल भेजे जाने की कार्रवाई की जाएगी. झांसी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में जांच आगे बढ़ रही है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से मिले दो मोबाइल फोन तथा लैपटॉप को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.



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