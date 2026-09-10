scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

September Weekend Trip: बारिश के बाद बढ़ जाती हैं भारत की इन 7 जगहों की खूबसूरती, वीकेंड पर बना लें घूमने का प्लान

सितंबर में मानसून के बाद मौसम सुहावना हो जाता है और प्रकृति की खूबसूरती निखर उठती है. अगर आप वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन कुछ खास जगहों को आप बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यात्रा से पहले मौसम की एडवाइजरी जांचकर अपनी ट्रिप को यादगार और सुरक्षित बनाएं.

Advertisement
X
बारिश के बाद घूमने में बहुत मजा आता है. (PHOTO:AI)
बारिश के बाद घूमने में बहुत मजा आता है. (PHOTO:AI)

September Weekend Trip: जुलाई-अगस्त के बाद मौसम के बाद मौसम बदल जाता है और इस समय घूमने का एक अलग मजा होता है. अगर आप भी सितंबर में वीकेंड ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं तो आप इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन जगहों पर जाने से आपको एक अलग सुकून मिलेगा और बारिश के बाद यहां अलग ही प्राकृतिक नजारे भी देखने को मिलते हैं. भारत में हर मौसम के लिए कुछ खास जगहें मौजूद हैं, जिन्हें आपको अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करना चाहिए. 

अगर आप सितंबर में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इन कुछ खास जगहों के बारे में आप सोच सकते है. बारिश की वजह से कई जगहों पर जाना काफी मुश्किल हो जाता है, मगर सितंबर कुछ शानदार जगहों पर जाने का अनुकुल मौसम होता है. अगर आप भी सितंबर के किसी वीकेंड पर दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन 7 जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मसूरी, उत्तराखंड

सम्बंधित ख़बरें

पहाड़ों की रानी मसूरी में मिस न करें ये शानदार स्पॉट्स! (Photo-ITG)
मसूरी घूमने जा रहे हैं? इन 9 जगहों पर जाना न भूलें!
सड़क से फिसली कार और पेड़ पर जाकर अटकी, जानें मामला
खाई में गिरने के बाद पेड़ पर अटकी कार. (Photo: Screengrabs)
फिसली, खाई में गिरी और पेड़ पर अटकी... रातभर कार में ही फंसे रहे युवक- VIDEO
Mussoorie Rain Havoc: House Completely Destroyed in Landslide on Mussoorie
मसूरी में बारिश का कहर, भूस्खलन से ढहा मकान और दुकान...देखें VIDEO
सितंबर ट्रिप के लिए मसूरी या उदयपुर (Photo-ITG)
मसूरी या उदयपुर: सितंबर में घूमने के लिए क्या रहेगा बेस्ट?

सितंबर में मसूरी की पहाड़ियां बारिश के बाद हरी-भरी नजर आती हैं. बादलों से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवा के बीच यहां वीकेंड बिताना काफी सुकून भरा हो सकता है. माल रोड पर घूमने के अलावा आप कंपनी गार्डन, गन हिल और आसपास के खूबसूरत व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. बारिश के बाद झीलों का नजारा भी मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, हालांकि, बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय मौसम और रोड कंडीशन जरूर जांचें.

Advertisement

उदयपुर, राजस्थान

अगर आप पहाड़ों के बजाय झीलों और महलों के बीच वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो उदयपुर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. क्योंकि सितंबर में बारिश के बाद शहर की झीलों में पानी बढ़ जाता है और आसपास की हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है. पिछोला झील, फतेह सागर झील और सिटी पैलेस घूमने के साथ शाम को लेकसाइड समय बिताया जा सकता है. 

लोनावला, महाराष्ट्र

मुंबई-पुणे के आसपास रहने वालों के लिए लोनावला शॉर्ट वीकेंड ट्रिप का अच्छा है. सितंबर में बारिश के बाद यहां की पहाड़ियां हरी-भरी दिखाई देती हैं. यहां पर आप किले भी घूम सकते हैं, जहां आप सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं. झरने, घाटियां और बादलों से ढके पहाड़ इस मौसम में इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं.

बूंदी, राजस्थान

अगर आपको भीड़भाड़ से दूर कोई शांत जगह चाहिए, तो राजस्थान का बूंदी एक अलग एक्सपीरियंस दे सकता है. यहां पुराने महल, बावड़ियां, किले और नीले रंग के घर इसकी खास पहचान हैं. सितंबर में बारिश के बाद आसपास की पहाड़ियां भी हरी दिखाई देती हैं. तारागढ़ किला और रानीजी की बावड़ी को यहां पर देखना मिस न करें. 

कूर्ग, कर्नाटक

अगर आप इस बार कुछ शांत और रिलैक्सिंग ट्रिप चाहते हैं, तो कूर्ग जा सकते हैं. सितंबर में यहां हरियाली, धुंध भरी सुबह और कॉफी प्लांटेशन का सुंदर नजारा देखने को मिलता है. प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताने के लिए यह जगह अच्छी रहेगी, आप यहां पर दोस्तों और परिवार दोनों के साथ जा सकते हैं. 

Advertisement

ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर आपको एडवेंचर और नेचर दोनों पसंद हैं तो आप ऋषिकेश का रुख कर सकते हैं. सितंबर में मानसून कमजोर पड़ने के साथ यहां गंगा किनारे समय बिताने और शहर को एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिल सकता है. कैफे, मंदिर और आसपास के प्राकृतिक नजारे वीकेंड को खास बना सकते हैं. 

कास पठार, महाराष्ट्र

फूलों के शौकीन लोगों के लिए सितंबर में महाराष्ट्र के कास पठार जाना भी बेस्ट हो सकता है. मानसून के बाद यहां मौसमी फूल खिलने लगते हैं और पूरा इलाका रंग-बिरंगा नजर आता है. अगर आप आम हिल स्टेशन से अलग कुछ देखना चाहते हैं, तो इसे अपनी वीकेंड लिस्ट में रख सकते हैं.

ट्रिप पर निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सितंबर में मौसम पूरी तरह साफ नहीं होता.खासकर पहाड़ी इलाकों में अचानक बारिश, भूस्खलन या सड़क बाधित होने जैसी स्थिति बन सकती है. हालिया मौसम पूर्वानुमानों में उत्तराखंड समेत कई उत्तर भारतीय इलाकों में बारिश की संभावना बताई गई है. इसलिए होटल और ट्रांसपोर्ट बुक करने से पहले मौसम का ताजा अपडेट और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें।

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    CM योगी के बाद अब अखिलेश यादव से मिली 'हनुमान अंश' की टीम, फोटोज आई सामने |
    BRICS समिट: दिल्ली में पुतिन-जिनपिंग के लिए अभेद्य सुरक्षा इंतजाम, 4 लेयर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल |
    Gold-Silver Crash: हर घंटे सस्‍ती हो रही चांदी... झटके में ₹9400 टूटी, सोना भी बिखरा! |
    ATM से तुरंत मिलेगा RuPay डेबिट-क्रेडिट कार्ड, 9 बैंक शामिल |
    झांसी में रेलवे अधिकारी की AI से बनाई आपत्तिजनक तस्वीर, 15 लाख मांगे, प्रयागराज से युवती गिरफ्तार |
    3000 लोगों को मारने वाला एल चेपो... कैसे अरेस्ट हुआ? अब हुआ खुलासा |
    चाय बागान में टायर फंसे हाथी को देख हैरान हुए लोग, VIDEO वायरल |
    तलाक के 12 साल बाद विदेशी संग बसाया घर, 41 की उम्र में मां बनेंगी जेनिफर विंगेट? बताया सच |
    Homemade Maida: बाजार का महंगा और मिलावटी मैदा छोड़िए, गेहूं से घर पर बनाएं 100% शुद्ध मैदा, समोसे-कचौरी का बढ़ेगा स्वाद |
    'मिस्टर सिंह, सड़क से हटो...', अमेरिकी सरकार के विज्ञापन में 'नफरत'?
    Advertisement