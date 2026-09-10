September Weekend Trip: बारिश के बाद बढ़ जाती हैं भारत की इन 7 जगहों की खूबसूरती, वीकेंड पर बना लें घूमने का प्लान

September Weekend Trip: जुलाई-अगस्त के बाद मौसम के बाद मौसम बदल जाता है और इस समय घूमने का एक अलग मजा होता है. अगर आप भी सितंबर में वीकेंड ट्रिप प्लान करने का सोच रहे हैं तो आप इन जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन जगहों पर जाने से आपको एक अलग सुकून मिलेगा और बारिश के बाद यहां अलग ही प्राकृतिक नजारे भी देखने को मिलते हैं. भारत में हर मौसम के लिए कुछ खास जगहें मौजूद हैं, जिन्हें आपको अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करना चाहिए.

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अगर आप सितंबर में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो इन कुछ खास जगहों के बारे में आप सोच सकते है. बारिश की वजह से कई जगहों पर जाना काफी मुश्किल हो जाता है, मगर सितंबर कुछ शानदार जगहों पर जाने का अनुकुल मौसम होता है. अगर आप भी सितंबर के किसी वीकेंड पर दोस्तों, पार्टनर या परिवार के साथ छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन 7 जगहों को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मसूरी, उत्तराखंड

सितंबर में मसूरी की पहाड़ियां बारिश के बाद हरी-भरी नजर आती हैं. बादलों से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवा के बीच यहां वीकेंड बिताना काफी सुकून भरा हो सकता है. माल रोड पर घूमने के अलावा आप कंपनी गार्डन, गन हिल और आसपास के खूबसूरत व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. बारिश के बाद झीलों का नजारा भी मंत्रमुग्ध करने वाला होता है, हालांकि, बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय मौसम और रोड कंडीशन जरूर जांचें.

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उदयपुर, राजस्थान

अगर आप पहाड़ों के बजाय झीलों और महलों के बीच वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो उदयपुर की ट्रिप प्लान कर सकते हैं. क्योंकि सितंबर में बारिश के बाद शहर की झीलों में पानी बढ़ जाता है और आसपास की हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है. पिछोला झील, फतेह सागर झील और सिटी पैलेस घूमने के साथ शाम को लेकसाइड समय बिताया जा सकता है.

लोनावला, महाराष्ट्र

मुंबई-पुणे के आसपास रहने वालों के लिए लोनावला शॉर्ट वीकेंड ट्रिप का अच्छा है. सितंबर में बारिश के बाद यहां की पहाड़ियां हरी-भरी दिखाई देती हैं. यहां पर आप किले भी घूम सकते हैं, जहां आप सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं. झरने, घाटियां और बादलों से ढके पहाड़ इस मौसम में इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं.

बूंदी, राजस्थान

अगर आपको भीड़भाड़ से दूर कोई शांत जगह चाहिए, तो राजस्थान का बूंदी एक अलग एक्सपीरियंस दे सकता है. यहां पुराने महल, बावड़ियां, किले और नीले रंग के घर इसकी खास पहचान हैं. सितंबर में बारिश के बाद आसपास की पहाड़ियां भी हरी दिखाई देती हैं. तारागढ़ किला और रानीजी की बावड़ी को यहां पर देखना मिस न करें.

कूर्ग, कर्नाटक

अगर आप इस बार कुछ शांत और रिलैक्सिंग ट्रिप चाहते हैं, तो कूर्ग जा सकते हैं. सितंबर में यहां हरियाली, धुंध भरी सुबह और कॉफी प्लांटेशन का सुंदर नजारा देखने को मिलता है. प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताने के लिए यह जगह अच्छी रहेगी, आप यहां पर दोस्तों और परिवार दोनों के साथ जा सकते हैं.

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ऋषिकेश, उत्तराखंड

अगर आपको एडवेंचर और नेचर दोनों पसंद हैं तो आप ऋषिकेश का रुख कर सकते हैं. सितंबर में मानसून कमजोर पड़ने के साथ यहां गंगा किनारे समय बिताने और शहर को एक्सप्लोर करने का अच्छा मौका मिल सकता है. कैफे, मंदिर और आसपास के प्राकृतिक नजारे वीकेंड को खास बना सकते हैं.

कास पठार, महाराष्ट्र

फूलों के शौकीन लोगों के लिए सितंबर में महाराष्ट्र के कास पठार जाना भी बेस्ट हो सकता है. मानसून के बाद यहां मौसमी फूल खिलने लगते हैं और पूरा इलाका रंग-बिरंगा नजर आता है. अगर आप आम हिल स्टेशन से अलग कुछ देखना चाहते हैं, तो इसे अपनी वीकेंड लिस्ट में रख सकते हैं.

ट्रिप पर निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सितंबर में मौसम पूरी तरह साफ नहीं होता.खासकर पहाड़ी इलाकों में अचानक बारिश, भूस्खलन या सड़क बाधित होने जैसी स्थिति बन सकती है. हालिया मौसम पूर्वानुमानों में उत्तराखंड समेत कई उत्तर भारतीय इलाकों में बारिश की संभावना बताई गई है. इसलिए होटल और ट्रांसपोर्ट बुक करने से पहले मौसम का ताजा अपडेट और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर देख लें।

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