होटल का चैंबर साफ करने उतरे 4 मजदूर, अंदर ऐसा क्या हुआ कि किसी की जान नहीं बची? उज्जैन में दर्दनाक हादसा

चार लोग एक होटल में काम करने जाते हैं. उन्हें बस एक चैंबर की सफाई करनी है. काम पूरा करके बाहर आना है और फिर अपने घर लौटना है. लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदल जाता है. चैंबर के अंदर मौजूद गैसों का असर उन पर होने लगता है. चारों बेहोश हो जाते हैं. और फिर खबर आती है कि किसी की जान नहीं बची.

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मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार रात ऐसा ही हादसा हुआ. यहां एक होटल का ओवरग्राउंड चैंबर साफ करने उतरे चार मजदूरों की मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चैंबर के अंदर मौजूद गैसों के असर से चारों मजदूर बेहोश हो गए थे. बाद में उनकी मौत हो गई.

चारों मजदूर होटल के ओवरग्राउंड चैंबर की सफाई करने के लिए अंदर उतरे थे. काम के दौरान वे चैंबर में मौजूद गैसों के असर में आ गए. चारों बेहोश हो गए. सवाल है कि चैंबर में ऐसी कौन-सी गैस थी, जिसने चार लोगों की जान ले ली? फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि मजदूरों को चैंबर में उतारने से पहले सेफ्टी को लेकर क्या किया गया था.

तीन मजदूरों की पहचान हुई, चौथे का पता लगाया जा रहा

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इस हादसे में जान गंवाने वाले चार लोगों में से तीन की पहचान हो चुकी है. चौथे मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. इस हादसे को लेकर सवाल उठता है कि बंद और कम हवादार जगहों में किस तरह के खतरे हो सकते हैं. चैंबर, टैंक और सीवर जैसी जगहों में कई बार ऐसी गैसें जमा हो सकती हैं, जिनका इंसान को पता भी नहीं चलता.

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कुछ गैसें सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकती हैं और कुछ बहुत कम समय में बेहोशी या मौत की वजह बन सकती हैं. ऐसी जगहों पर उतरने से पहले गैस की जांच, हवा आने-जाने का इंतजाम और जरूरी सुरक्षा उपकरण बेहद जरूरी होते हैं. बिना सुरक्षा इंतजाम के किसी को अंदर भेजना जानलेवा साबित हो सकता है.

उज्जैन में हुए इस हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी. फिलहाल चार मजदूरों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या चैंबर में उतरने से पहले सुरक्षा जांच हुई थी? क्या मजदूरों को जरूरी उपकरण दिए गए थे? और क्या होटल में सफाई के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन किया जा रहा था? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

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