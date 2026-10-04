scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिर्जापुर में 'कालीन भैया' से 'कालीन उद्योग' तक पहुंची सियासत, BJP ने सपा पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने सपा पर माफियाराज का आरोप लगाया है और भदोही में कार्पेट एक्सपो को प्रदेश के विकास का नया प्रतीक बताया है.

Advertisement
X
भाजपा-सपा में जुबानी जंग जारी (Photo- PTI)
भाजपा-सपा में जुबानी जंग जारी (Photo- PTI)

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सिसायी बयानबाजी जारी है. बीजेपी ने सपा पर माफियाराज का आरोप लगाया है और भदोही में कार्पेट एक्सपो को प्रदेश के विकास का नया प्रतीक बताया है.

बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत भदोही के कालीन उद्योग को नई पहचान मिली है. निवेशक सम्मेलन और एक्सपो अब नोएडा तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि भदोही जैसे जिलों में भी हो रहे हैं, जो यूपी की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहे हैं.

भदोही में कार्पेट एक्सपो की शुरुआत से पहले ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. बीजेपी के मुताबिक, पहले मिर्जापुर को मिर्जापुर सीरिज में 'कालीन भैया' जैसे माफिया किरादारों के जरिए जाना जाता था. लेकिन अब इसकी पहचान बदली है. बीजेपी का दावा है कि अब मिर्जापुर, भदोही को कालीन उद्योग से पहचाना जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh Yadav sends a clear message to Congress on UP seat sharing.
यूपी में सीट शेयरिंग पर अखिलेश का कांग्रेस को बड़ा संदेश
Rahul Gandhi Akhilesh Yadav
'यूपी में 50 सीटों से ज्यादा न मांगे कांग्रेस, इतने में खुश रहे...', सपा सांसद की दो टूक
Shivpal Yadav targets Congress over UP seat sharing dispute.
यूपी में सीट शेयरिंग पर तकरार, सपा सांसद बोले- कांग्रेस को 50 सीटें देना भी बड़ी बात
Dr Sanjayan Tripathi Joins Samajwadi Party (Photo: ITG)
'घुटन हो रही थी', BJP का झंडा उतारने वाले संजयन त्रिपाठी सपा में हुए शामिल
sp congress alliance shivpal singh patel statement
'150 तो दूर की बात है, 50 सीट...', सपा नेता ने कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

BJP प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा शासन में माफियाराज बहुत ज्यादा था. राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक जिला-एक उत्पाद योजना शुरू की. बीजेपी के मुताबिक, इस योजना के जरिए भदोही के कालीन उद्योग को नई पहचान और बाजार मिली. बीजेपी के अनुसार, अब भदोही में कालीन बिछाकर निवेशकों का सम्मान किया जा रहा है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'Gen-Z भारत को भाग्यविधाता बनाएगा', CM योगी ने युवाओं से की श्रेष्ठ भारत बनाने की अपील

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि निवेश और एक्सपो का दायरा अब सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं रह गया है. अब भदोही जैसे जिलों में भी एक्सपो और निवेशक सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं. राकेश त्रिपाठी का दावा है कि बड़ी संख्या में निवेशक इन आयोजनों में पहुंच रहे हैं. पार्टी के मुताबिक, भदोही जैसे जिले अब यूपी के नए ग्रोथ इंजन बन रहे हैं. 

उनका कहना है कि अब भदोही जैसे जिले प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास को तेजी से बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र में EC के खिलाफ उद्धव और राज ठाकरे का 'गर्जना मार्च', जुटे कई दिग्गज |
    मिर्जापुर में 'कालीन भैया' से 'कालीन उद्योग' तक पहुंची सियासत, BJP ने सपा पर साधा निशाना |
    खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, बताया जनादेश का अपमान |
    गुजरात के जिम में पुलिस का छापा, लड़कियों के वीडियो से ब्लैकमेलिंग का आरोप |
    सिर्फ 5 बचे थे... फिर बदली किस्मत, आज 350 हुए तो इस पक्षी ने जीत लिया बड़ा खिताब |
    एशियन गेम्स में भारत ने हॉकी में जीता गोल्ड, चुनाव आयोग पर बरसे खड़गे, देखें हेडलाइंस |
    ये क्या! इलेक्ट्रिक अवतार में आ रही Mahindra THAR, लीक हुईं डिटेल्स |
    Iran Big Crisis: US ने बिगाड़ा खेल... अब ईरान में नया संकट, देश को उठाना पड़ा ये कदम |
    EC के खिलाफ 'गर्जना मार्च'! राज ठाकरे बोले- 'मैंने सोनिया जी से कहा था, वोट चोरी हो रही...चुनाव का बॉयकॉट कीजिए' |
    Shardiya Navratri 2026: इस शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा किस वाहन में सवार होकर आ रही हैं? जानें क्या है संकेत
    Advertisement