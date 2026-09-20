Garud Puran: मृत्यु के 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती हैं मृतक की अस्थियां? जानें रहस्य

Garud Puran: अस्थि विसर्जन हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला महत्वपूर्ण संस्कार है. इसमें चिता से प्राप्त अस्थियों और राख को एकत्र करके पवित्र नदी या जल में विसर्जित किया जाता है. धार्मिक परंपरा में गंगा नदी में अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व माना गया है. यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग हरिद्वार, वाराणसी और अन्य तीर्थस्थलों पर अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचते हैं.

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अस्थि विसर्जन को लेकर समय और विधि का भी विशेष महत्व बताया गया है. कई हिंदू परंपराओं में दाह संस्कार के बाद दूसरे, तीसरे या चौथे दिन अस्थि संचयन की बात कही गई है, जबकि कुछ परंपराओं में अस्थि विसर्जन को दसवें दिन के भीतर करने का उल्लेख मिलता है. लेकिन सवाल यह है कि अस्थि संचयन के लिए तीन या चार दिन का समय ही क्यों बताया गया है? अगर किसी वजह से इन दिनों में अस्थि विसर्जन न हो पाए तो क्या करना चाहिए? और गंगा में अस्थि विसर्जन को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं अस्थि विसर्जन से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, इसके प्रमुख नियम और इससे जुड़ी पौराणिक कथा.

अस्थि संचयन कब किया जाता है?

हिंदू अंतिम संस्कार की परंपराओं में दाह संस्कार के बाद अस्थियों को एकत्र करने की विधि को अस्थि संचयन कहा जाता है. अलग-अलग धर्मशास्त्रीय परंपराओं और क्षेत्रों में इसके लिए अलग-अलग नियम मिलते हैं.

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गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में मृत्यु के बाद की क्रियाओं और अस्थि संचयन का उल्लेख मिलता है. परंपरा के अनुसार, कुछ स्थितियों में दूसरे या तीसरे दिन अस्थियां एकत्र की जाती हैं, जबकि मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति के लिए चौथे दिन अस्थि संचयन की परंपरा बताई गई है.

हालांकि, अंतिम संस्कार की विधियां परिवार, क्षेत्र और संप्रदाय के अनुसार अलग हो सकती हैं. इसलिए स्थानीय पुरोहित या परिवार की परंपरा के अनुसार ही विधि का पालन करना उचित माना जाता है.

तीन या चार दिन के भीतर अस्थि संचयन क्यों?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाह संस्कार के बाद अस्थियों को अधिक समय तक श्मशान में छोड़ना उचित नहीं माना जाता. इसी कारण कई परंपराओं में कुछ दिनों के भीतर अस्थियों को एकत्र करने की बात कही गई है.

कुछ धार्मिक व्याख्याओं में माना जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का विधिपूर्वक संचयन और विसर्जन मृत व्यक्ति के प्रति किए जाने वाले उत्तरक्रिया संस्कारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसे मृतक के प्रति कर्तव्य और श्रद्धा से जोड़कर देखा जाता है.

हालांकि, यह कहना कि निर्धारित समय निकल जाने पर निश्चित रूप से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, धार्मिक विश्वास का विषय है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता.

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आज के समय में जल्दी अस्थि संचयन क्यों जरूरी हो सकता है?

पहले श्मशान घाटों की व्यवस्था आज की तुलना में अलग थी. कई जगह एक ही समय में सीमित संख्या में अंतिम संस्कार होते थे. ऐसे में कुछ दिनों बाद अस्थि संचयन की परंपरा का पालन करना संभव होता था. आज कई बड़े शहरों में श्मशान घाटों पर लगातार अंतिम संस्कार होते हैं. ऐसे में चिता की राख और अस्थियों को कई दिनों तक वहीं छोड़ना व्यावहारिक नहीं हो सकता. राख के बिखरने या दूसरी चिताओं की राख के साथ मिल जाने की संभावना भी रहती है. इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में परिवार अक्सर अंतिम संस्कार के बाद जल्द ही अस्थियों को एकत्र कर लेते हैं.

अस्थि संचयन की सामान्य विधि क्या है?

अस्थि संचयन से पहले श्मशान स्थल पर संबंधित परिवार की परंपरा के अनुसार पूजा या प्रार्थना की जाती है. इसके बाद अस्थियों को सावधानी से एकत्र किया जाता है. परंपरा के अनुसार, इन्हें किसी स्वच्छ पात्र में रखा जाता है और पवित्र स्थान पर ले जाकर विधि-विधान से विसर्जित किया जाता है. कुछ परिवार अस्थियों को दूध और जल से स्नान कराकर चंदन आदि अर्पित करने के बाद नदी में विसर्जित करते हैं. इन विधियों में भी क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार अंतर हो सकता है.

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गंगा में अस्थि विसर्जन का इतना महत्व क्यों?

हिंदू धर्म में गंगा को मोक्षदायिनी और पवित्र नदी के रूप में सम्मान दिया गया है. धार्मिक मान्यता है कि गंगा के जल का संबंध व्यक्ति के आध्यात्मिक उद्धार से है. इसी कारण गंगा में अस्थि विसर्जन को विशेष पुण्यदायी माना जाता है. गरुड़ पुराण और अन्य धार्मिक परंपराओं में भी गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है. मान्यता है कि गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने से मृतक की आत्मा की सद्गति और मोक्ष की कामना पूरी होती है. यह धार्मिक आस्था का विषय है और अलग-अलग परंपराओं में इसके बारे में अलग-अलग मान्यताएं मिलती हैं.

अगर तीसरे या चौथे दिन अस्थि विसर्जन न हो पाए तो?

कई परिवारों में किसी कारण से तीसरे या चौथे दिन अस्थि विसर्जन संभव नहीं हो पाता. ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं मानी जाती. अलग-अलग धर्मशास्त्रीय परंपराओं में इसके लिए अलग-अलग विधियां बताई गई हैं. कुछ परंपराओं के अनुसार अस्थियों को सुरक्षित रखकर बाद में उचित तिथि और तीर्थ पर विसर्जित किया जा सकता है. यदि दस दिनों के भीतर भी यह संस्कार न हो पाए, तो परिवार के पुरोहित से सलाह लेकर आगे की विधि तय करने की परंपरा है. इसलिए ऐसी स्थिति में किसी एक नियम को सभी परिवारों पर लागू करने के बजाय अपनी कुल परंपरा और स्थानीय धार्मिक विधि के अनुसार निर्णय लेना उचित है.

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मृत्यु के बाद 10 से 13 दिनों तक कौन से संस्कार होते हैं?

हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद के दिनों में कई तरह के उत्तरक्रिया संस्कार किए जाते हैं. इनमें पिंडदान, श्राद्ध और अन्य कर्म शामिल हो सकते हैं. इनकी संख्या और विधि अलग-अलग समुदायों और क्षेत्रों में अलग होती है. कई परंपराओं में तेरहवीं तक का समय शोक और उत्तरक्रिया संस्कारों से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान परिवार मृतक की स्मृति में धार्मिक कर्म करता है और उसकी सद्गति की प्रार्थना करता है. कुछ परिवारों में इस अवधि में मांगलिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखने की परंपरा भी होती है.

क्या अस्थि विसर्जन का कोई वैज्ञानिक कारण भी है?

अस्थि विसर्जन मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है. इसे सीधे तौर पर वैज्ञानिक रूप से 'आत्मा की मुक्ति' से जोड़ने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है. अस्थियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन नदी में अस्थियां विसर्जित करने से जल की गुणवत्ता बेहतर होती है, ऐसा सामान्य रूप से कहना सही नहीं होगा. बड़ी मात्रा में राख, अवशेष या अन्य सामग्री जल में डालने से जल प्रदूषण की समस्या भी पैदा हो सकती है.

इसलिए आज कई स्थानों पर प्रशासन और पर्यावरण विशेषज्ञ अस्थि विसर्जन के दौरान नदी को प्रदूषित न करने, प्लास्टिक और अन्य गैर-जैविक सामग्री नदी में न डालने तथा निर्धारित घाटों और व्यवस्थाओं का उपयोग करने की सलाह देते हैं.

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