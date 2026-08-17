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'डिंपल यादव पूरे देश की मां', बोले सपा विधायक, अखिलेश पर भी दिया बयान

समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम ने सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है. कांवड़ियों के स्वागत के दौरान विधायक मोहम्मद फहीम ने डिंपल यादव को 'पूरे देश की मां' बताते हुए उन्हें ममता का प्रतीक बताया. उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे.

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मोहम्मद फहीम का बयान उस समय सामने आया, जब वह हरिद्वार से बरेली की ओर कांवड़ लेकर जा रहे शिवभक्तों का स्वागत कर रहे थे. (File photo: ITG)
मोहम्मद फहीम का बयान उस समय सामने आया, जब वह हरिद्वार से बरेली की ओर कांवड़ लेकर जा रहे शिवभक्तों का स्वागत कर रहे थे. (File photo: ITG)

मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम का सपा सांसद डिंपल यादव को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है. कांवड़ियों के स्वागत के दौरान विधायक ने डिंपल यादव को 'पूरे देश की मां' बताते हुए उन्हें ममता का प्रतीक बताया.

दरअसल, मोहम्मद फहीम का यह बयान उस समय सामने आया, जब वह हरिद्वार से बरेली की ओर कांवड़ लेकर जा रहे शिवभक्तों का स्वागत कर रहे थे. इस दौरान एक कांवड़िये की कांवड़ पर एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उनकी पत्नी व सांसद डिंपल यादव की तस्वीर लगी हुई थी.

मौके पर कैमरे के सामने मोहम्मद फहीम ने कहा कि एक तरफ उनकी सांसद डिंपल यादव की तस्वीर है, जिन्हें उन्होंने 'इस वक्त पूरे देश की मां' और 'ममता का प्रतीक' बताया. 

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वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर होने की बात कही. विधायक ने आगे दावा किया कि इन शिवभक्तों की दुआओं से 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे.

इस बीच, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी को सबसो बड़े वोटबैंक में सेंधमारी की कवायद सपा ने शुरू कर दी है. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दौर से बीजेपी के साथ रहे लोधी समाज को साधने के लिए अखिलेश यादव ने वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती पर छुट्टी और भव्य प्रतिमा लगाने का बड़ा दांव चला है.

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सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर बीजेपी के उस सबसे मजबूत वोट बैंक पर है, जो सालों से बीजेपी की जीत की रीढ़ रहा है. यह वोट बैंक ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाला 'लोधी समाज' है, जो भले ही राज्य में चार से पांच फीसदी है, लेकिन सत्ता का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखता है.

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