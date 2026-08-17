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शैलोवेल या सबमर्सिबल... घर के लिए कौनसी पानी की मोटर लेनी चाहिए?

Shallow Well Pump vs Submersible Pump: घर के लिए कौनसी पानी की टंकी खरीदनी चाहिए? आज आप समझ जाएंगे कि आपको अपने घर में कौनसी मोटर लगानी चाहिए?

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घर के लिए शैलोवेल मोटर ज्यादा ठीक मानी जाती है. (Photo: AI Generated)
घर के लिए शैलोवेल मोटर ज्यादा ठीक मानी जाती है. (Photo: AI Generated)

क्या आप भी घर के लिए पानी की मोटर खरीदने को लेकर कंफ्यूजन में हैं? आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि शैलोवैल मोटर खरीदें या फिर सबमर्सिबल मोटर. दुकानदार कई बार पानी की गहराई जाने बिना ही किसी एक मोटर की सलाह दे देते हैं. तो आज हम आपके सभी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और बताते हैं कि आपकी आवश्यकता के हिसाब से आपको कौनसी मोटर खरीदनी चाहिए.  लेकिन, सही मोटर का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि पानी कितनी गहराई पर है और उसे कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो समझते हैं...

दोनों मोटर में फर्क क्या है?

सबसे पहले आपको बताते हैं कि शैलोवेल पंप जमीन के ऊपर लगती है, जबकि सबमर्सिबल मोटर पानी के अंदर, बोरवेल या कुएं में डाली जाती है. शैलो वेल मोटर पाइप के जरिए पानी को ऊपर खींचती है, इसलिए इसकी एक सीमा होती है कि यह कितनी गहराई से पानी खींच सकती है. आमतौर पर कम गहराई वाले पानी के स्रोतों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, सबमर्सिबल मोटर सीधे पानी के अंदर रहती है और पानी को ऊपर धकेलती है. यही वजह है कि गहरे बोरवेल में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है. 

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आपको कौनसी खरीदनी चाहिए?

अगर आपके घर में पानी का सोर्स ज्यादा गहरा नहीं है, तो शैलोवेल पंप अच्छा विकल्प हो सकता है. यानी अगर आपको घर में बने पानी के टैंक से पानी खींचना है तो ये सही ऑप्शन हो सकता है. अगर कुएं या दूसरे सोर्स में पानी का स्तर जमीन से करीब 15-20 फीट के आसपास है, तो शैलो वेल मोटर काम कर सकती है. यह घर की टंकी भरने या सामान्य घरेलू पानी की जरूरत के लिए उपयोगी होती है. 

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यह भी पढ़ें: 1 HP या 2 HP... 2 मंजिल का घर है तो कौन सी पानी की मोटर लगानी चाहिए?

जमीन के ऊपर होने से इसे देखना और सर्विस करना आसान होता है. मोटर खराब होने पर उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती.  आमतौर पर खरीदने की शुरुआती लागत कम होती है. कम गहराई वाले पानी के लिए यह पर्याप्त हो सकती है. हालांकि, पानी जितना नीचे जाता जाएगा, शैलो वेल मोटर की उपयोगिता उतनी कम होती जाएगी. इसलिए गहरे बोरवेल के लिए इसे चुनना सही नहीं है. 

सबमर्सिबल मोटर कब खरीदनी चाहिए?

अगर पानी गहरे बोरवेल में है तो सबमर्सिबल मोटर ज्यादा सही मानी  जाती है. इस मोटर को पानी के अंदर लगाया जाता है. यह पानी को ऊपर खींचने के बजाय पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है. इसी वजह से गहरे स्रोतों से पानी निकालने में यह ज्यादा प्रभावी होती है. अगर पानी को ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचाना हो तो इस तरह की मोटर काम आती है. सामान्य तौर पर सबमर्सिबल मोटर की शुरुआती कीमत शैलोवेल पंप से ज्यादा होती है. 
 

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