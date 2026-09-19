scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शूट‍िंग में कैच पकड़ते वक्त हादसा, इस स्टार क्रिकेटर का कंधा हुआ डिसलोकेट, IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर होने का खतरा

न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर भारत के खिलाफ आगामी T20I सीरीज से बाहर हो सकते हैं. 16 सितंबर को ऑकलैंड में एक प्रमोशनल शूट के दौरान डाइव लगाकर कैच पकड़ते समय उनका दायां कंधा डिसलोकेट हो गया. शुरुआती जांच में बड़ी चोट नहीं मिली है.

Advertisement
X
भारत से भिड़ने से पहले न्यूजीलैंड को झटका, रचिन रवींद्र कंधे की चोट से जूझे (Photo: PTI)
भारत से भिड़ने से पहले न्यूजीलैंड को झटका, रचिन रवींद्र कंधे की चोट से जूझे (Photo: PTI)

भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का दायां कंधा डिसलोकेट हो गया है. ऐसे में 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज में उनके खेलने पर संशय पैदा हो गया है.

रचिन को यह चोट बुधवार (16 सितंबर) को ऑकलैंड में Sky के प्रमोशनल शूट के दौरान लगी. वह डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी सेफ्टी मैट पर उनका लैंडिंग गलत तरीके से हुआ और दायां कंधा डिसलोकेट हो गया. हालांकि इस इंजरी में कोई मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज की बात सामने नहीं आई है. 

न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण चोट बताया. उन्होंने कहा कि टीम रचिन की अच्छी तरह रिकवरी कराने और उन्हें जल्द मैदान पर वापस लाने को प्राथमिकता दे रही है.

सम्बंधित ख़बरें

riyan parag decision controversy
जडेजा की गेंदबाजी पर पराग का फैसला क्यों बना विवाद?
Ishan Kishan Rachin Ravindra Catch
किशन ने दबोचा ई'शानदार' कैच, कीवी बल्लेबाज रह गया हैरान, VIDEO
Venkatesh Iyer
'वन मैच वंडर' निकले IPL के ये 5 सूरमा... एक गेम में बल्ले से मचाई धूम, फिर फॉर्म से भटके
Rahul Tripathi (Photo-BCCI)
धीमी पिच पर फेल हुए धोनी के धुरंधर... नरेन-वरुण की चली फिरकी, कोलकाता ने CSK को धो डाला
Ms Dhoni and Ravindra Jadeja (Photo- PTI)
धोनी नहीं जिता सके मैच... राजस्थान ने चखा जीत का स्वाद, CSK की लगातार दूसरी हार

बड़ी चोट से बच गए रचिन
रचिन का शुक्रवार, 18 सितंबर को मेडिकल स्पेशलिस्ट्स ने शुरुआती जांच की. इसमें किसी बड़ी स्ट्रक्चरल डैमेज की बात सामने नहीं आई है. हालांकि, उनकी वापसी कब होगी, यह शुरुआती रिहैबिलिटेशन के दौरान उनकी प्रोगेस पर निर्भर करेगा.

Advertisement

सैंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के कमर्शियल शूट से जुड़ी गतिविधियां पहले से तय थीं और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए थे. उन्होंने इसे एक तरह का फ्रीक एक्सीडेंट बताया और कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के प्रोसेस की फिर से समीक्षा की जाएगी.

भारत सीरीज के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने रचिन की वापसी को लेकर सावधानी बरतने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में टीम का टेस्ट क्रिकेट का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, इसलिए रचिन को जरूरत से पहले मैदान पर उतारने की जल्दबाजी नहीं की जाएगी.

न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी. रचिन इस सीरीज तक फिट हो पाएंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. न्यूजीलैंड अपनी T20I टीम का ऐलान अगले सप्ताह की शुरुआत में करने वाला है. ऐसे में रचिन की फिटनेस पर सबकी नजर रहेगी.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा 
पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च
तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन
चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड
पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिलटन                    
पहला वनडे: 4 नवंबर 2026- ईडन पार्क, ऑकलैंड
दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026- वेलिंगटन
तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026- सेडन पार्क, हैमिल्टन
चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026- बे ओवल, माउंट माउंगानुई
पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026- बे ओवल, माउंट माउंगानुई
पहला टेस्ट: 19 नवंबर-23 नवंबर, वेलिंगटन
दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर-1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शूट‍िंग में कैच पकड़ते वक्त हादसा, इस क्रिकेटर का कंधा हुआ डिसलोकेट, IND vs NZ टी20 सीरीज से बाहर होने का खतरा |
    एक भैंस या फिर 10 बकरी... अगर बिजनेस करना है तो क्या है फायदे का सौदा |
    Hindu Dharam: राधा रानी की अष्ट सखियों के वो रहस्य, जिनके बारे में 99% लोग आज भी नहीं जानते! |
    मसूरी में पर्यटकों का हंगामा! कैफे में घुसकर मालिक-स्टाफ को पीटा |
    पंजाब में 2027 चुनाव के लिए AAP का आज से कैंपेन, घर-घर पहुंचेंगे 2.68 लाख कार्यकर्ता |
    कंधों पर स्कूल बैग... 1976 बैच के दोस्त 50 साल बाद लौटे स्कूल, वीडियो देख नम हुई लोगों की आंखें |
    AI की एक गलती से छिड़ सकता था चीन-अमेरिका युद्ध! गलत रिपोर्ट से हमले की तैयारी में थी US आर्मी |
    IIT बॉॅम्बे में छात्र के सुसाइड से कैंपस में हड़कंप, छात्रों का आरोप- HoD ने कमरे में बुलाकर डराया था? |
    अमेरिका-सऊदी के बीच 24 अरब डॉलर की F-35 डील, देखें US Top-10 |
    Chanakya Niti: विवाद से बचना है और पाना है सम्मान? अपना लें चाणक्य की ये 5 बातें
    Advertisement