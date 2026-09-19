भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का दायां कंधा डिसलोकेट हो गया है. ऐसे में 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली सीरीज में उनके खेलने पर संशय पैदा हो गया है.

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रचिन को यह चोट बुधवार (16 सितंबर) को ऑकलैंड में Sky के प्रमोशनल शूट के दौरान लगी. वह डाइव लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी सेफ्टी मैट पर उनका लैंडिंग गलत तरीके से हुआ और दायां कंधा डिसलोकेट हो गया. हालांकि इस इंजरी में कोई मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज की बात सामने नहीं आई है.

न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण चोट बताया. उन्होंने कहा कि टीम रचिन की अच्छी तरह रिकवरी कराने और उन्हें जल्द मैदान पर वापस लाने को प्राथमिकता दे रही है.

बड़ी चोट से बच गए रचिन

रचिन का शुक्रवार, 18 सितंबर को मेडिकल स्पेशलिस्ट्स ने शुरुआती जांच की. इसमें किसी बड़ी स्ट्रक्चरल डैमेज की बात सामने नहीं आई है. हालांकि, उनकी वापसी कब होगी, यह शुरुआती रिहैबिलिटेशन के दौरान उनकी प्रोगेस पर निर्भर करेगा.

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सैंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के कमर्शियल शूट से जुड़ी गतिविधियां पहले से तय थीं और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम किए गए थे. उन्होंने इसे एक तरह का फ्रीक एक्सीडेंट बताया और कहा कि भविष्य में ऐसे आयोजनों के प्रोसेस की फिर से समीक्षा की जाएगी.

भारत सीरीज के लिए जल्दबाजी नहीं करेगा न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने रचिन की वापसी को लेकर सावधानी बरतने के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में टीम का टेस्ट क्रिकेट का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, इसलिए रचिन को जरूरत से पहले मैदान पर उतारने की जल्दबाजी नहीं की जाएगी.

न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज खेलनी है, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी. रचिन इस सीरीज तक फिट हो पाएंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है. न्यूजीलैंड अपनी T20I टीम का ऐलान अगले सप्ताह की शुरुआत में करने वाला है. ऐसे में रचिन की फिटनेस पर सबकी नजर रहेगी.

भारत का न्यूजीलैंड दौरा

पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च

दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च

तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन

चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड

पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिलटन

पहला वनडे: 4 नवंबर 2026- ईडन पार्क, ऑकलैंड

दूसरा वनडे: 7 नवंबर 2026- वेलिंगटन

तीसरा वनडे: 10 नवंबर 2026- सेडन पार्क, हैमिल्टन

चौथा वनडे: 13 नवंबर 2026- बे ओवल, माउंट माउंगानुई

पांचवां वनडे: 15 नवंबर 2026- बे ओवल, माउंट माउंगानुई

पहला टेस्ट: 19 नवंबर-23 नवंबर, वेलिंगटन

दूसरा टेस्ट: 27 नवंबर-1 दिसंबर, क्राइस्टचर्च

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