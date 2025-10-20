'आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट्स को वोट...', बीजेपी नेता की बड़ी अपील, कई पार्टियों के दिग्गज शामिल

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों से आपराधिक छवि के उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की है. यह अपील सभी मतदाताओं से की गई है. आर.के. सिंह का दावा है कि उन्होंने यह कदम स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने के लिए उठाया है. उन्होंने अपनी इस लिस्ट में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के साथ-साथ बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कई प्रत्याशियों को भी शामिल किया है.

आर.के. सिंह की अपील में जनता दल यूनाइटेड (JDU) से मोकामा के प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह का नाम है. मोकामा से ही RJD प्रत्याशी वीणा देवी, जो बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, लिस्ट में शामिल हैं.

नवादा से आपराधिक छवि वाले राजबल्लभ यादव की JDU प्रत्याशी पत्नी विभा देवी का नाम भी है. रघुनाथपुर से दिवंगत गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिन्हें RJD ने टिकट दिया है, का नाम भी इस लिस्ट में है.

हत्या और जालसाजी के आरोप वाले चेहरे

आर.के. सिंह ने बीजेपी के प्रत्याशी को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है. तारापुर से बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी पर हत्या और उम्र के सर्टिफिकेट में जालसाजी का आरोप है. इसके अलावा, जगदीशपुर से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा भी हत्या के आरोपी हैं. आर.के. सिंह की यह अपील दर्शाती है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर उनकी चिंता केवल विपक्षी दलों तक सीमित नहीं है.

ED मामले में जेल से छूटे प्रत्याशी भी शामिल

संदेश विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी राधाचरण शाह भी इस लिस्ट में हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में 10 महीने जेल में रहने के बाद छूटे हैं. संदेश विधानसभा से ही RJD के प्रत्याशी दीपू सिंह, जो आपराधिक छवि वाले नेता अरुण यादव के बेटे हैं, उनका नाम भी आर.के. सिंह ने लिया है. यह लिस्ट बिहार की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की मौजूदगी को दर्शाती है.

स्वच्छ राजनीति की अपील

आर.के. सिंह ने यह अपील करके बिहार विधानसभा चुनाव के मतदाताओं को स्वच्छ और ईमानदार उम्मीदवारों को चुनने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है. उन्होंने बिना किसी दलगत भेदभाव के उन सभी उम्मीदवारों के नाम को इस अपील का हिस्सा बनाया है जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं.

