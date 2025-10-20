बिहार चुनाव के लिए AAP ने जारी की चौथी लिस्ट, 12 नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है. इस सूची में 12 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. इससे पहले, पार्टी तीन लिस्ट जारी कर चुकी है. पहली लिस्ट में 11 सीटों के उम्मीदवार, दूसरी लिस्ट में 48 सीटों के उम्मीदवारों के नाम और तीसरी लिस्ट में 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे. बिहार में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. अब तक पार्टी ने कुल 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है.
AAP की नई लिस्ट में कुल 12 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने मधुबन से कुमार कुनाल, सीतामढ़ी से रानी देवी, खजौली से आशा सिंह और फुलपरास से गोरीशंकर को उम्मीदवार बनाया है.
वहीं, सूपौल से बृज भूषण (नवीन), अमौर से मोहम्मद मुंताजिर आलम और पिरपैंती से प्रीतम कुमार को टिकट दिया गया है. इसके अलावा कुटुम्बा से शरावन घुइया, गुरुा से सचितानंद श्याम, गया टाउन से अनिल कुमार, सिकंदरा से राहुल राणा और जमुई से रमाशिष यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे.
- मधुबन – कुमार कुनाल
- सीतामढ़ी – रानी देवी
- खजौली – आशा सिंह
- फुलपरास – गोरीशंकर
- सूपौल – बृज भूषण (नवीन)
- अमौर – मोहम्मद मुंताजिर आलम
- पिरपैंती – प्रीतम कुमार
- कुटुम्बा – शरावन घुइया
- गुरुा – सचितानंद श्याम
- गया टाउन – अनिल कुमार
- सिकंदरा – राहुल राणा
- जमुई – रमाशिष यादव
आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. पार्टी की योजना दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में अपनाए गए केजरीवाल मॉडल को बिहार में लागू करने की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का वादा शामिल है. पार्टी का ध्यान बिहार में पलायन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर रहेगा, जिन्हें चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच उठाया जाएगा.
---- समाप्त ----