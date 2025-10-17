scorecardresearch
 

खेसारी से मैथिली ठाकुर तक... पहले चरण के लिए आज कई दिग्गज नेता करेंगे नामांकन

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है. कई बड़े नेता और प्रसिद्ध भोजपुरी एवं मैथिली कलाकार आज अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चा दाखिल करेंगे. खेसारी लाल यादव छपरा सीट से और मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से नामांकन करेंगी.

खेसारी लाल यादव छपरा सीट से और मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से नामांकन करेंगे. (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज कई नामी चेहरे और बड़े नेता अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करेंगे. आज पहले चरण के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है. सबसे ज्यादा चर्चा भोजपुरी और मैथिली कलाकारों की उम्मीदवारी को लेकर है. भोजपुरी सिंगर और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव आज छपरा सीट से नामांकन करेंगे. उनका रोड शो सुबह 11 बजे से शुरू होगा. 

वहीं, मैथिली लोकगायिका और बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी. आज नामांकन करने वालों में कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल हैं. बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा सीट से नामांकन करेंगी. इस मौके पर मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाल और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे.

ये नेता आज भरेंगे पर्चा

जेडीयू के बाहुबली नेता मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह एकमा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे. बेतिया में बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी, बीजेपी विधायक विनय बिहारी और नरायण साह (नौतन) नामांकन करेंगे. यहां केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह सभा को संबोधित करेंगे. जेडीयू के बागी पूर्व विधान परिषद सदस्य संजय प्रसाद चकाई विधानसभा सीट से पर्चा भरेंगे.

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

गिरीराज सिंह की मौजूदगी में कुंदन कुमार करेंगे नामांकन

बेगूसराय से एनडीए के बीजेपी उम्मीदवार कुंदन कुमार नामांकन करेंगे, इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह भी मौजूद रहेंगे. जेडीयू उम्मीदवार बुलो मंडल गोपालपुर से नामांकन करेंगे. जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पवन यादव बिहपुर विधानसभा सीट से पर्चा भरेंगे. लखीसराय से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार सूरज कुमार और सूर्यगढ़ा से आरजेडी उम्मीदवार प्रेमसागर चौधरी भी आज नामांकन करेंगे.

मोतिहारी से प्रमोद कुमार का नामांकन

मोतिहारी से पांच बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार आज नामांकन भरेंगे. आरएलएम पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष आलोक सिंह दिनारा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन करेंगे. वहीं राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह देहरी सीट से एलजेपी (रामविलास) के उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करेंगे.

---- समाप्त ----
TOPICS:

