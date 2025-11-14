scorecardresearch
 

सीमांचल में मिली-जुली तस्वीर, बाकी सीटों पर पिछड़ी AIMIM... जानें ओवैसी की पार्टी का हाल

बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में एआईएमआईएम का प्रदर्शन सीमांचल तक सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है. अमौर, जोकीहाट, ठाकुरगंज, बायसी और कोचाधामन जैसी पारंपरिक सीटों पर पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि सीमांचल की कई अन्य सीटों और लगभग सभी गैर-सीमांचल क्षेत्रों में एआईएमआईएम प्रत्याशी पीछे हैं.

गैर-सीमांचल सीटों पर AIMIM के अधिकांश उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं. (File Photo: PTI)
गैर-सीमांचल सीटों पर AIMIM के अधिकांश उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं. (File Photo: PTI)

बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) की स्थिति मिली-जुली नजर आ रही है. पार्टी सीमांचल की कुछ अहम सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती दिख रही है, जबकि बाकी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं. 

सीमांचल में ओवैसी की पार्टी का क्या हाल?
 
सीमांचल में अमौर से अख्तरुल इमान, जोकीहाट से मुरशिद आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, बायसी से गुलाम सरवर और कोचाधामन से सरवर आलम आगे चल रहे हैं. ये सीटें एआईएमआईएम का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र मानी जाती हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

गैर-सीमांचल सीटों पर पिछड़े AIMIM उम्मीदवार

दूसरी ओर, बलरामपुर, बहादुरगंज, किशनगंज, कस्बा, अररिया समेत कई सीमांचल सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं. ढाका, नाथ नगर, शेरघाटी, सीवान, मधुबनी, नवादा, जाले, दरभंगा ग्रामीण, मुंगेर, बरारी सहित लगभग सभी गैर-सीमांचल सीटों पर AIMIM उम्मीदवार पिछड़ चुके हैं. नरकटिया सीट पर उम्मीदवार शमीमुल हक का नामांकन ही रद्द हो गया था.

कुल मिलाकर, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि एआईएमआईएम का प्रभाव सीमांचल तक सीमित रहा है और वहीं पर पार्टी मुकाबले में बनी हुई है, जबकि बिहार के बाकी हिस्सों में उसे मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए भारी बढ़त बनाते हुए 190 सीटों के पार पहुंचता दिखाई दे रहा है. 243 सीटों पर दो चरणों में पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर चल रही है और मुकाबला अब लगभग एकतरफा होता दिख रहा है. चुनाव नतीजों से पहले ही नीतीश कुमार ने जीत का भरोसा जताया था, जबकि तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने तक का दावा कर दिया था.

