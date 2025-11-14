सीमांचल में मिली-जुली तस्वीर, बाकी सीटों पर पिछड़ी AIMIM... जानें ओवैसी की पार्टी का हाल

बिहार चुनाव के शुरुआती रुझानों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) की स्थिति मिली-जुली नजर आ रही है. पार्टी सीमांचल की कुछ अहम सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती दिख रही है, जबकि बाकी उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं.

और पढ़ें

सीमांचल में ओवैसी की पार्टी का क्या हाल?



सीमांचल में अमौर से अख्तरुल इमान, जोकीहाट से मुरशिद आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन, बायसी से गुलाम सरवर और कोचाधामन से सरवर आलम आगे चल रहे हैं. ये सीटें एआईएमआईएम का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र मानी जाती हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2025 से जुड़े सभी अपडेट्स यहां चेक करें

गैर-सीमांचल सीटों पर पिछड़े AIMIM उम्मीदवार

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

दूसरी ओर, बलरामपुर, बहादुरगंज, किशनगंज, कस्बा, अररिया समेत कई सीमांचल सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं. ढाका, नाथ नगर, शेरघाटी, सीवान, मधुबनी, नवादा, जाले, दरभंगा ग्रामीण, मुंगेर, बरारी सहित लगभग सभी गैर-सीमांचल सीटों पर AIMIM उम्मीदवार पिछड़ चुके हैं. नरकटिया सीट पर उम्मीदवार शमीमुल हक का नामांकन ही रद्द हो गया था.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सीटवार रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

Advertisement

कुल मिलाकर, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि एआईएमआईएम का प्रभाव सीमांचल तक सीमित रहा है और वहीं पर पार्टी मुकाबले में बनी हुई है, जबकि बिहार के बाकी हिस्सों में उसे मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में एनडीए भारी बढ़त बनाते हुए 190 सीटों के पार पहुंचता दिखाई दे रहा है. 243 सीटों पर दो चरणों में पड़े वोटों की गिनती 46 केंद्रों पर चल रही है और मुकाबला अब लगभग एकतरफा होता दिख रहा है. चुनाव नतीजों से पहले ही नीतीश कुमार ने जीत का भरोसा जताया था, जबकि तेजस्वी यादव ने भी 18 नवंबर को शपथ लेने तक का दावा कर दिया था.

---- समाप्त ----