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हर विधानसभा में 27 हजार वोट बढ़ाएगी SP, अखिलेश यादव ने 2027 के लिए बनाया ये खास प्लान

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी है. अखिलेश यादव ने हर विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने अन्याय और अत्याचार से प्रभावित परिवारों को पार्टी से जोड़ने की बात कही. बैठक में PDA की सातवीं ऑडिट रिपोर्ट भी जारी हुई.

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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo: ITG)
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी (SP) ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं. इसी बीच उन्होंने रविवार की बैठक में बड़ा फैसला लिया. उन्होंने हर विधानसभा में 27 हजार वोट बढ़ाने का निर्णय लिया है.

अखिलेश यादव ने कहा कि 27 में हर विधानसभा से 27 हजार वोट बढ़ाकर सपा सरकार बनाने का काम करेंगे. 2027 में हम हर उस परिवार तक जाएंगे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ. सपा उनको जोड़कर सत्ताधारी दल के 27 हजार वोट कम कर सपा से जोड़ने का काम करेगी. 

बीजेपी ने यूपी का माहौल खराब करने पर काम किया? 
अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या उदाहरण बना कैसे इन लोगों ने जमीनों का घोटाला किया. आज अस्पताल खुद बीमार हैं. बीजेपी सरकार ने सिर्फ इस पर काम किया कि कैसे यूपी का माहौल खराब किया जाएगा. 

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आपको बता दें कि बैठक में समाजवादी पार्टी ने पीडीए की 7वीं ऑडिट रिपोर्ट भी जारी की. अखिलेश यादव ने दावा किया कि 2017 से 2026 के बीच बीजेपी सरकार में 151 से अधिक बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई हैं.

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यह लोग जानबूझकर मूर्तियां तोड़ रहे क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं. इनके लोग जब मूर्तियों पर हमला करते हैं तो सबसे पहले बाबा साहब के उस हाथ पर हमला करते हैं, जिसमें वो संविधान को हाथ में पकड़े हैं.

72 जिलों में तोड़ी गईं बाबा साहब की मूर्तियां
बैठक में दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा यूपी के 72 जिलों में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई हैं. हर साल 15 मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं. सबसे बड़ी बात मूर्ति तोड़ने के केवल 14 मामलों में ही कार्रवाई हुई है. 

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