गुजरात में भरूच जिले के दहेज इलाके में दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में बच्ची के पिता के दोस्त के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज हुई है.

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आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. शिकायत मिलने के बाद दहेज पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति का दोस्त सुरेंद्र कुमार (उम्र 35 वर्ष) शिकायतकर्ता (बच्ची की मां) पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था. जब महिला ने दोस्ती के नाम पर संबंध बनाने से इनकार किया तो आरोपी ने पहले फोन पर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

इसके बाद जब मासूम बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी, तभी आरोपी चॉकलेट देने के नाम पर उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है.

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घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने दहेज पुलिस थाने से संपर्क कर तुरंत शिकायत दर्ज कराई. मासूम बच्ची की उम्र और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी.

स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आगे की जांच के लिए उसे भरूच की पॉक्सो कोर्ट के समक्ष पेश किया.

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