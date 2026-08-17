शिक्षकों की कमी से फूटा छात्रों का गुस्सा, बालागंज चौराहा जाम कर सड़क पर किया प्रदर्शन

छात्रों का आरोप है कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. अपनी मांगों को लेकर छात्र काफी देर तक सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने बालागंज चौराहे को जाम कर दिया, जिससे आसपास के इलाकों में भी यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई.

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दुबग्गा रोड पर वाहनों की रफ्तार थम गई और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें समझाया और सड़क से हटने की अपील की. इसके बाद पुलिस की समझाइश पर छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त किया और यातायात को सुचारू कराया गया. फिलहाल छात्रों की मुख्य मांग स्कूल में शिक्षकों की कमी दूर करने और पढ़ाई का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने की है. छात्रों के प्रदर्शन ने एक बार फिर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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