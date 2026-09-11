DUSU चुनाव: ABVP ने जारी किया अपना सेंट्रल पैनल, यश डबास अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घोषित

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2026-27 के रण की सबसे बड़ी घोषणा हो गई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अपने चार केंद्रीय पदों के लिए उम्मीदवारों के आधिकारिक पैनल का ऐलान कर दिया है. छात्र राजनीति के इस सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबले में ABVP ने यश डबास पर भरोसा जताते हुए उन्हें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है.
ABVP का 'सेंट्रल 4' पैनल: किसे कहां से मिली जिम्मेदारी?
अध्यक्ष पद के लिए- यश डबास
उपाध्यक्ष पद के लिए- इशू मौर्य
सचिव पद के लिए- रिया छाबड़ी
संयुक्त सचिव पद के लिए- लक्ष्यराज सिंह
18 सितंबर को वोटिंग, 19 को आएंगे नतीजे
नामांकन वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है. ABVP का यह केंद्रीय पैनल अब विश्वविद्यालय के 52 से अधिक कॉलेजों और विभागों में जाकर सीधे छात्रों से संवाद साधेगा. 14 से 16 सितंबर के बीच कैंपस में सबसे धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा.
मतदान (Voting): 18 सितंबर 2026.
मतगणना (Results): 19 सितंबर 2026.
सुरक्षा, हॉस्टल की सुविधाओं और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दों के बीच DUSU का यह मुकाबला सीधे तौर पर ABVP और NSUI के बीच बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है.