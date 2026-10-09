scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen Z Job Switch: मौका देखते ही जॉब बदलता है Gen Z, इन वजहों से तुरंत करता है रिजाइन!

जेन जी के लिए नौकरी में लंबे समय तक टिके रहना ही सफलता का पैमाना नहीं है. नौकरी की 2026 वॉयसेस@ वर्क रिपोर्ट के मुताबिक, हर तीन में से एक से ज्यादा जेन जी प्रोफेशनल 2-3 साल से ज्यादा एक नौकरी में नहीं रहना चाहते. उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस, नई स्किल सीखना और करियर ग्रोथ ज्यादा मायने रखती है.

Advertisement
X
कम वक्त में जल्दी-जल्दी नौकरी क्यों बदलता है जेन जी
कम वक्त में जल्दी-जल्दी नौकरी क्यों बदलता है जेन जी

एक वक्त था जब नौकरी मिलना ही बड़ी बात मानी जाती थी. लोग एक ही कंपनी में कई साल बिताने को नौकरी की सक्सेस के पैमानों में से एक समझते थे. लेकिन जेन जी के लिए नौकरी का मतलब सिर्फ लंबे टाइम तक एक जगह टिके रहना नहीं है. अगर काम में सीखने, बढ़ने या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की गुंजाइश नहीं दिख रही, तो वे दूसरी नौकरी तलाशने से ज्यादा नहीं हिचकती.

इसे ही आज के दौर में जॉब स्विचिंग या जॉब हॉपिंग के बढ़ते कल्चर के तौर पर देखा जा रहा है.

2-3 साल में बदल सकती है नौकरी

सम्बंधित ख़बरें

जेन जी के बीच इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है साइड हसल?
पैसों की तंगी में Gen Z! नौकरी के साथ कर रहा साइड हसल: सर्वे
क्या बदल गया है जेन जी का फेवरेट प्लेटफॉर्म?`
ना इंस्टा, ना स्नैपचैट, Gen Z को सबसे ज्यादा पसंद है ये वाला प्लेटफॉर्म!
क्या हर काम में शॉर्टकट लेना जेन जी को पड़ता है भारी?
हर काम ऑटोमेट करना पड़ा भारी! मैनेजर ने सिखाया Gen Z को सबक
मम्मी पापा को क्यों अटपटी लगती है जेन जी की भाषा
क्रिंज, स्ले और डेलुलु... Gen Z के वो शब्द जो पैरेंट्स को करते हैं कन्फ्यूज़!
dipke
'जेन-Z से डरी सरकार, देश में आपातकाल जैसे हालात', बोली CJP, कल 10 बजे से प्रोटेस्ट का ऐलान

नौकरी की 2026 वॉयसेस @ वर्क: द जेन जी वर्क कोड रिपोर्ट के मुताबिक, कॉरपोरेट भारत में हर तीन में से एक से ज्यादा जेन जी प्रोफेशनल एक ही नौकरी में 2-3 साल से ज्यादा टिकना नहीं चाहते. यह सर्वे 23 हजार से ज्यादा जेन जी प्रोफेशनल्स और 80 से ज्यादा इंडस्ट्रीज के बीच किया गया. 

लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेन जी काम से भाग रही है. असल में वो नौकरी में क्या चाहती है, इसका तरीका बदल गया है.

सैलरी से पहले ग्रोथ और सुकून

रिपोर्ट के मुताबिक, 50% जेन जी के लिए नौकरी चुनते वक्त वर्क लाइफ बैलेंस सबसे जरूरी चीज है. वहीं 57% जेन जी करियर ग्रोथ का मतलब नई स्क्लिस सीखना मानती है, जबकि सिर्फ 21% के लिए सैलरी हाइक और 12% के लिए प्रमोशन इसका मुख्य मतलब है. 

Advertisement

यानी अगर एक कंपनी में काम करते हुए सीखना बंद हो गया, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिख रहा या काम और निजी जिंदगी के बीच बैलेंस बिगड़ रहा है, तो दूसरी नौकरी जेन जी को बेहतर ऑप्शन लग सकती है.

अब नौकरी नहीं, सही नौकरी चाहिए

जेन जी के लिए नौकरी बदलना हमेशा असफलता का संकेत यानी साइन नहीं है. कई बार ये बेहतर मौके की तलाश है. आज का जेन जी सिर्फ ये नहीं पूछता कि 'मेरी नौकरी कितनी लंबी चलेगी?', बल्कि ये भी देखता है कि 'ये नौकरी मुझे आगे कहां ले जाएगी?'

यही वजह है कि जेन जी के बीच जॉब स्विचिंग का कल्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है.  उनके लिए नौकरी से लॉयलटी से ज्यादा जरूरी है-सीखना, बढ़ना, कमाना और अपनी लाइफ के लिए टाइम बचाना.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Shani Budh Shadashtak Yog 2026: शनि-बुध का षडाष्टक योग! इन 4 राशियों का कठिन समय आज से शुरू |
    वजन घटाने के लिए सर्जरी, दवा या डाइट, क्या है सबसे असरदार तरीका? AIIMS के डॉक्टर से समझें |
    कब आ रहा Jio का IPO? 1065 से 1119 रुपये का हो सकता है एक शेयर |
    ये 'डेविल्स गोल्ड' क्या है? जिसे जलते ज्वालामुखी में घुसकर निकालते हैं यहां के लोग |
    दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर हाई अलर्ट, सुरक्षा सख्त और मेट्रो स्टेशन बंद |
    'जेन-Z से डरी सरकार, देश में आपातकाल जैसे हालात', बोली CJP, कल 10 बजे से प्रोटेस्ट का ऐलान |
    ज़मीन के काम के लिए मांगी रिश्वत, पकड़े जाने पर नोट जलाने लगा लेखपाल |
    'निर्दोष की निंदा...', बोले प्रेमानंद महाराज, शिष्य रसिक दुलारी की मौत के बाद उठे सवालों पर इशारा? |
    Maruti-Tata को टक्कर देने की तैयारी, नई SUV ला रही है ये कंपनी |
    'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते...', CJP प्रोटेस्ट पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
    Advertisement