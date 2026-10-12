scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साउथ कोरिया ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला सफल टेस्ट किया

दक्षिण कोरिया ने घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का सफल पहला परीक्षण किया. यह 6174 km/hr से ज्यादा गति पर मैन्यूवर कर समुद्र में लक्ष्य भेदने में सफल रहा. उत्तर कोरिया से होड़ बढ़ी है.

Advertisement
X
साउथ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की, जो रास्ते में मैन्यूवर करते हुए सटीक निशाने पर लगी. (Photo:X/ws @WPLGLocal10)
साउथ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की, जो रास्ते में मैन्यूवर करते हुए सटीक निशाने पर लगी. (Photo:X/ws @WPLGLocal10)

साउथ कोरिया ने अपने घरेलू स्तर पर विकसित हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (HGV) का पहला सफल परीक्षण किया है. यह परीक्षण अक्टूबर 2026 में हुआ जिसमें मिसाइल ने  6174 km/hr से अधिक गति पर मैन्यूवर किए और समुद्र में लक्ष्य को सटीक रूप से भेदा. यह उपलब्धि देश की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 

परीक्षण में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ने बूस्टर से अलग होने के बाद निर्धारित उड़ान पथ पूरा किया. यह ऊंचाई से नीचे उतरकर हॉरिजोंटल और वर्टिकल दिशा में बदलाव करते हुए लक्ष्य तक पहुंचा. यह परीक्षण उच्च तापमान सहन करने वाली सामग्री, मार्गदर्शन प्रणाली और नियंत्रण तकनीक की जांच के लिए किया गया. 

यह भी पढ़ें: हूतियों ने सऊदी में हमले तेज किए, रियाद और दम्माम एयरपोर्ट समेत ये इलाके टारगेट पर

सम्बंधित ख़बरें

HACM Hypersonic Attack Cruise Missile
अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में किया हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण
Pakistan JF-17 Thunder
हूतियों पर हमले के लिए PAK कौन सा फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है?
Dassault Rafale Indian weapons integration
राफेल फाइटर जेट में लगेंगे भारतीय हथियार, डसॉल्ट ने दी सहमति
NORTH KOREA LAUNCHES BALLISTIC MISSILE
नॉर्थ कोरिया ने किया ऐसा मिसाइल परीक्षण, जापान-साउथ कोरिया परेशान
North korea ballistic missile (File Photo)
तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर दागी मिसाइल

राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने खुद इस परीक्षण को देखा. साउथ कोरिया इसे प्रायद्वीप पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर अचानक सटीक हमला करने में सक्षम रणनीतिक संपत्ति बता रहा है. उत्तर कोरिया ने 2022 में अपना पहला सफल HGV परीक्षण किया था. 

हाल के एक महीने में उसने दो परीक्षण लॉन्च किए हैं जिससे उसकी क्षमताएं अपग्रेड हुई हैं. साउथ कोरिया का यह परीक्षण नॉर्थ कोरिया की बढ़ती क्षमताओं के जवाब में देखा जा रहा है. दोनों देशों के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल की होड़ क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को प्रभावित कर रही है.

Advertisement

रणनीतिक महत्व, क्षेत्रीय प्रभाव और आगे की राह

हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग होते हैं क्योंकि ये उड़ान के दौरान दिशा बदल सकते हैं और कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ते हैं. इससे इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है. साउथ कोरिया इसे अपनी किल चेन और प्रतिरोधक रणनीति का हिस्सा मान रहा है. इससे देश अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: चेहरे पर रहने वाले ये जीव रात में निकलते हैं बाहर, ज्यादातर लोगों को नहीं होती इनकी खबर!

यह परीक्षण पूर्वी एशिया में हथियारों की होड़ को बढ़ा सकता है. साउथ कोरिया अब इस तकनीक को और विकसित कर जल्दी तैनात करने की योजना बना रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि सफल परीक्षण के बावजूद पूर्ण परिचालन क्षमता हासिल करने में समय लगेगा. क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी जरूरी हैं.

कुल मिलाकर यह उपलब्धि साउथ कोरिया की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भर रक्षा नीति को दर्शाती है. आने वाले समय में इसकी और जांच और विकास जारी रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    संजू को और कितनी मोहलत? वैभव की एंट्री पर कब तक ब्रेक! |
    सपा सांसद राजीव राय की दिल्ली पुलिस से हुई तीखी बहस, VIDEO |
    Apple ने भारत के लिए लॉन्च किए खास AirPods 5, केस पर बनी रंगोली, कीमत जानकर चौंक जाएंगे |
    कांग्रेस सांसद पर यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ BJP का प्रदर्शन |
    'कोर्ट को करना चाहिए हस्तक्षेप जब...', संवैधानिक अधिकारों को लेकर क्या बोले CJI |
    दिल्ली में आमने-सामने बीजेपी और कांग्रेस, जमकर प्रदर्शन-नारेबाजी |
    Gen Z Monday Blues: सोमवार को ऑफिस जाने से क्यों घबराता है Gen Z? रात से ही होने लगती है ये टेंशन |
    CJI ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं से मिलने की मांग की खारिज |
    राजस्थान के पूर्व BJP विधायक अतर सिंह भड़ाना की पीट-पीटकर हत्या |
    बारिश से जाम, 6 मेट्रो बंद, रूट डायवर्ट, दिल्लीवालों के ल‍िए मुसीबत ही मुस‍ीबत
    Advertisement