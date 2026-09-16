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डैम के पास मिली युवती की लाश... एक हफ्ते पहले भी मिला था महिला का शव, बेगूसराय में क्या हो रहा है?

बिहार के बेगूसराय में एक हफ्ते के भीतर बांध किनारे दो अज्ञात युवतियों के शव मिले हैं. मामला पिढ़ौली पंचायत के जमींदारी बांध का है, जहां करीब 22 वर्षीय युवती का शव पानी के किनारे मिला. इससे कुछ दिन पहले इसी इलाके में करीब 26 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था. दोनों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है.

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एक हफ्ते के भीतर दूसरी युवती का शव मिला. (Photo: Screengrab)
एक हफ्ते के भीतर दूसरी युवती का शव मिला. (Photo: Screengrab)

बेगूसराय में एक बांध के आसपास रहने वाले लोगों के लिए पिछले कुछ दिन बेहद परेशान करने वाले रहे हैं. एक ही थाना क्षेत्र में करीब एक हफ्ते के भीतर दो अज्ञात युवतियों के शव मिलने से सनसनी फैल गई. ताजा मामला 22 साल की युवती का है, जिसका शव बांध के नीचे पानी के किनारे मिला. इससे करीब एक हफ्ते पहले भी कुछ दूरी पर 26 साल की एक युवती का शव बरामद हुआ था. दोनों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है.

यह मामला तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली पंचायत स्थित जमींदारी बांध का है. यहां 15 सितंबर की सुबह गांव के कुछ युवक टहलने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दौड़ लगाने निकले थे.

इसी दौरान उनकी नजर बांध के नीचे पानी के किनारे पड़े एक युवती के शव पर गई. शव देखते ही युवकों ने पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही तेघड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया.

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पुलिस के मुताबिक, शव करीब दो से तीन दिन पुराना लग रहा है. युवती की उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है. उसने चेकदार फुल शर्ट और जींस पैंट पहन रखी थी. कमर पर स्टॉल भी लिपटा हुआ था. लेकिन सवाल है कि युवती कौन है?फिलहाल पुलिस के पास इसका जवाब नहीं है.

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यह भी पढ़ें: पटना में सरकारी स्कूल की 46 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध मौत, खून से लथपथ मिला शव... पुलिस को हत्या का शक

तेघड़ा थाना क्षेत्र की आधारपुर पंचायत के बिनलपुर में भी एक अज्ञात युवती का शव मिला था. उसकी उम्र करीब 26 साल बताई गई थी. उस शव की भी अब तक पहचान नहीं हो सकी है. दोनों जगहों के बीच कुछ दूरी है और दोनों घटनाएं करीब एक हफ्ते के अंतराल में हुई हैं. यही वजह है कि इलाके में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. हालांकि, पुलिस फिलहाल दोनों मामलों को अलग-अलग मानकर जांच कर रही है. दोनों युवतियों की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है.

हत्या हुई या शव बहकर आया?

ताजा मामले में हत्या की आशंका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. लेकिन पुलिस ने अभी हत्या की पुष्टि नहीं की है. मुख्यालय डीएसपी निखिल कुमार के मुताबिक, बांध किनारे से अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अज्ञात शव से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी.

डीएसपी ने शुरुआती जांच के आधार पर शव के बहकर आने की आशंका भी जताई है. यानी अभी यह साफ नहीं है कि युवती की मौत कहां और कैसे हुई. यह भी जांच का विषय है कि शव बांध तक कैसे पहुंचा. पुलिस अब आसपास के थानों से भी संपर्क कर रही है, ताकि कहीं किसी युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई हो तो उसका मिलान किया जा सके.

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शव की पहचान इस मामले की जांच में सबसे अहम कड़ी है. पहचान होने के बाद ही पुलिस यह पता लगा सकेगी कि युवती कहां की रहने वाली थी, वह आखिरी बार किसके साथ देखी गई थी और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल एक ही इलाके में कुछ ही दिनों के अंतराल पर दो अज्ञात युवतियों के शव मिलने से लोगों के बीच चिंता बनी हुई है. पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ शवों की पहचान का इंतजार है.

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