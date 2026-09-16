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कजिन और दोस्त के साथ घूमने गई युवती की मौत, लॉज में मिली डेडबॉडी... चॉकलेट से गहराया राज

कर्नाटक के हासन जिले में बेंगलुरु की 23 वर्षीय वर्षा की लॉज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह 11 सितंबर को अपने कजिन और दोस्त के साथ घूमने सकलेशपुर पहुंची थी. पुलिस के मुताबिक, वर्षा ने चॉकलेट खाने के बाद नहाने जाते समय अचानक दम तोड़ दिया. उसके शरीर पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. पुलिस ने UDR दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मौत की वजह रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगी.

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युवती, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. (Photo: ITG)
युवती, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. (Photo: ITG)

कर्नाटक के हासन जिले में घूमने गई 23 साल की युवती की लॉज में अचानक मौत से सनसनी फैल गई. बेंगलुरु की रहने वाली वर्षा अपने कजिन और एक दोस्त के साथ 11 सितंबर को सकलेशपुर पहुंची थी. तीनों हेथुर, हिरियूर कुडिगे के पास एक लॉज में ठहरे थे. सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा क्या हुआ कि वर्षा की जान चली गई, अब पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है.

चॉकलेट खाने के बाद गई नहाने और हो गई मौत
हासन के एसपी के मुताबिक लॉज में रहने के दौरान वर्षा ने एक चॉकलेट खाई थी. इसके बाद वह नहाने के लिए जाने लगी. बताया जा रहा है कि इसी दौरान वह अचानक गिर पड़ी. उसके साथ मौजूद लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची सकलेशपुर रूरल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, वर्षा के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. यही वजह है कि फिलहाल उसकी मौत को लेकर कई सवाल बने हुए हैं.

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मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने वर्षा के साथ लॉज में मौजूद उसके कजिन और दोस्त से पूछताछ की है. अधिकारियों का कहना है कि अभी मौत की असली वजह स्पष्ट नहीं है. वर्षा के माता-पिता को भी उसके इस ट्रिप के बारे में जानकारी थी.

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पुलिस ने सकलेशपुर रूरल पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट यानी UDR दर्ज की है. अब जांच की सबसे अहम कड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है. पुलिस को उम्मीद है कि रिपोर्ट से पता चल सकेगा कि वर्षा की मौत अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण हुई या इसके पीछे कोई और वजह थी. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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