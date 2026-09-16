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बिहार में पकड़ी गई 50 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगुर फिश, कोलकाता से पूर्णिया जा रही थी ₹5 लाख की खेप

बिहार में प्रतिबंधित मछली की अवैध सप्लाई पर बड़ी कार्रवाई हुई है. जांच के दौरान सामने आया कि खेप को बिहार से बंगाल ले जाया जा रहा था. खेप पकड़े जाने के बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. अब विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुटा है.

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बिहार के कटिहार में प्रतिबंधित थाई मांगुर की बड़ी खेप जब्त की गई (Photo-ANI)
बिहार के कटिहार में प्रतिबंधित थाई मांगुर की बड़ी खेप जब्त की गई (Photo-ANI)

बिहार के कटिहार में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बड़ी खेप पकड़ी गई है. डिस्ट्रीक्ट फिशरीज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए 50 क्विंटल थाई मांगुर जब्त की है. यह खेप कोलकाता से पूर्णिया ले जाई जा रही थी. मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

जब्त मछली की कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है. कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब प्रतिबंध के बावजूद थाई मांगुर की अवैध खरीद-बिक्री और राज्यों के बीच आवाजाही पर लगातार सवाल उठते रहे हैं.

क्या है थाई मांगुर?

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थाई मांगुर को अफ्रीकन कैटफिश भी कहा जाता है. यह तेजी से बढ़ने वाली मछली है और कम ऑक्सीजन वाले या खराब पानी में भी जिंदा रह सकती है. यही वजह है कि कम लागत में इसे पालना आसान माना जाता है. इसकी यही खासियत इसे अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अहम बनाती है.

लेकिन खराब माहौल में भी सर्वाइव करने वाली यह मछली पर्यावरण के लिए चिंता का कारण है. यह मछली पानी में मौजूद दूसरी मछलियों के साथ खाने और जगह के लिए होड़ करती है. जिसकी वजह से देशी मछलियों पर दबाव बढ़ने के साथ ही जलीय पर्यावरण में बैलेंस बिगड़ सकता है. 

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2000 से लगी रोक, फिर भी कारोबार जारी

भारत में थाई मांगुर पर प्रतिबंध लंबे समय से लागू है. इसके बावजूद अलग-अलग राज्यों में इसकी अवैध बिक्री और पालन के मामले सामने आते रहे हैं. तेज ग्रोथ और कम लागत के कारण इससे जुड़े कारोबार में मुनाफे की संभावना इसे अवैध बाजार में बनाए रखती है.

स्वास्थ्य को लेकर भी इस मछली पर सवाल उठते रहे हैं, खासकर तब जब इसे गंदे या प्रदूषित पानी में पाला जाता है. ऐसे हालात में पली मछली को लेकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सामने आती हैं.

यह भी पढ़ें: नागपुर में 32 लाख की प्रतिबंधित मछली पर चला प्रशासन का बुलडोजर

कोलकाता से पूर्णिया जा रही थी खेप

कटिहार में पकड़ी गई खेप कोलकाता से पूर्णिया ले जाई जा रही थी. मत्स्य विभाग ने कार्रवाई कर 50 क्विंटल मछली जब्त की और तीन लोगों को हिरासत में लिया. कटिहार में पकड़ी गई खेप कोलकाता से पूर्णिया ले जाई जा रही थी.

फिशरीज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई कर 50 क्विंटल मछली जब्त की और तीन लोगों को हिरासत में लिया. यह कार्रवाई दिखाती है कि प्रतिबंध के बावजूद थाई मांगुर का इंटर स्टेट कारोबार अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ऐसे में विभागों के सामने इस मछली के सप्लाई नेटवर्क पर रोक लगाना बड़ी चुनौती है

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